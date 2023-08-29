"Зеленского умножат на ноль". На Украине предложили создать альтернативное правительство

Не то, чего хочет Украина. Какие гарантии G7 на самом деле даёт Киеву Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от Запада гарантий безопасности по израильской модели. Но его американский коллега Джо Байден может свести всё к красивым словам и фактическому отсутствию обязательств G7 перед Киевом