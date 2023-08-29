"Зеленского умножат на ноль". На Украине предложили создать альтернативное правительство
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
На Украине должен быть создан альтернативный центр власти для спасения страны, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube
"Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства. […] Зеленского умножат на ноль, естественно. Ему надо остановиться, пока не поздно", — спрогнозировал эксперт.
Президент США Джо Байден, по мнению Соскина, скоро начнёт терять позиции из-за коррупционных скандалов, связанных с его сыном. Это, в свою очередь, скажется на программе американской помощи Украине.
"Все закончится в ближайшее время. Не будет никаких пакетов помощи", — полагает Соскин.
29 августа, 13:43Не то, чего хочет Украина. Какие гарантии G7 на самом деле даёт КиевуПрезидент Украины Владимир Зеленский ждёт от Запада гарантий безопасности по израильской модели. Но его американский коллега Джо Байден может свести всё к красивым словам и фактическому отсутствию обязательств G7 перед Киевом