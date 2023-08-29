"Зеленского умножат на ноль". На Украине предложили создать альтернативное правительство - 29.08.2023 Украина.ру
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"Зеленского умножат на ноль". На Украине предложили создать альтернативное правительство
"Зеленского умножат на ноль". На Украине предложили создать альтернативное правительство - 29.08.2023 Украина.ру
"Зеленского умножат на ноль". На Украине предложили создать альтернативное правительство
На Украине должен быть создан альтернативный центр власти для спасения страны, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube
2023-08-29T21:13
2023-08-29T21:13
новости
украина
владимир зеленский
олег соскин
сша
джо байден
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Президент США Джо Байден, по мнению Соскина, скоро начнёт терять позиции из-за коррупционных скандалов, связанных с его сыном. Это, в свою очередь, скажется на программе американской помощи Украине."Все закончится в ближайшее время. Не будет никаких пакетов помощи", — полагает Соскин.
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новости, украина, владимир зеленский, олег соскин, сша, джо байден
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, США, Джо Байден

"Зеленского умножат на ноль". На Украине предложили создать альтернативное правительство

21:13 29.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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На Украине должен быть создан альтернативный центр власти для спасения страны, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube
"Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства. […] Зеленского умножат на ноль, естественно. Ему надо остановиться, пока не поздно", — спрогнозировал эксперт.
Президент США Джо Байден, по мнению Соскина, скоро начнёт терять позиции из-за коррупционных скандалов, связанных с его сыном. Это, в свою очередь, скажется на программе американской помощи Украине.
"Все закончится в ближайшее время. Не будет никаких пакетов помощи", — полагает Соскин.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 13:43
Не то, чего хочет Украина. Какие гарантии G7 на самом деле даёт КиевуПрезидент Украины Владимир Зеленский ждёт от Запада гарантий безопасности по израильской модели. Но его американский коллега Джо Байден может свести всё к красивым словам и фактическому отсутствию обязательств G7 перед Киевом
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинСШАДжо Байден
 
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