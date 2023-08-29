https://ukraina.ru/20230829/1049025287.html
Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска
Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска - 29.08.2023 Украина.ру
Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска
ВСУ снизили интенсивность на флангах Артёмовска, чтобы перегруппироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-29T20:53
2023-08-29T20:53
2023-08-29T20:53
новости
днр
новые регионы
денис пушилин
артемовск
всу
бои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041651848_154:98:779:450_1920x0_80_0_0_32d31a1a3f2b6eb0a6878b2a9eb95147.jpg
Фланги Артёмовска всё ещё представляют собой горячее направлении, в районах Клещеевки и Андреевки ВСУ регулярно предпринимают попытки наступления, отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.При этом он отметил, что российские военнослужащие принимают дополнительные меры, чтобы этого не допустить и используют любые возможности, чтобы улучшить свои позиции.
https://ukraina.ru/20230824/1048898948.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041651848_72:0:961:667_1920x0_80_0_0_59007689d7f81e98fbe85e50b8694553.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, новые регионы, денис пушилин, артемовск, всу, бои
Новости, ДНР, Новые регионы, Денис Пушилин, Артемовск, ВСУ, бои
Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска
ВСУ снизили интенсивность на флангах Артёмовска, чтобы перегруппироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости