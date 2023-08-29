Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска - 29.08.2023 Украина.ру
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Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска
Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска - 29.08.2023 Украина.ру
Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска
ВСУ снизили интенсивность на флангах Артёмовска, чтобы перегруппироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-29T20:53
2023-08-29T20:53
новости
днр
новые регионы
денис пушилин
артемовск
всу
бои
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Фланги Артёмовска всё ещё представляют собой горячее направлении, в районах Клещеевки и Андреевки ВСУ регулярно предпринимают попытки наступления, отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.При этом он отметил, что российские военнослужащие принимают дополнительные меры, чтобы этого не допустить и используют любые возможности, чтобы улучшить свои позиции.
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новости, днр, новые регионы, денис пушилин, артемовск, всу, бои
Новости, ДНР, Новые регионы, Денис Пушилин, Артемовск, ВСУ, бои

Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска

20:53 29.08.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© vk.com / Денис Пушилин
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ВСУ снизили интенсивность на флангах Артёмовска, чтобы перегруппироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Фланги Артёмовска всё ещё представляют собой горячее направлении, в районах Клещеевки и Андреевки ВСУ регулярно предпринимают попытки наступления, отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Единственное, что сейчас можно констатировать, - что интенсивность (боев. - Ред.) снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой. Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят (ему. - Ред.) занять наши позиции", - сказал Пушилин.
При этом он отметил, что российские военнослужащие принимают дополнительные меры, чтобы этого не допустить и используют любые возможности, чтобы улучшить свои позиции.
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 04:42
Наступление на Купянск: у ВСУ каждый день по сто убитых, что в два раза больше, чем было месяц назадУкраинцы, применяя кассетные снаряды, пытаются взять высоты вокруг Бахмута, а сам город — под огневой контроль. Лесопосадки в том месте артиллерия разбила в хлам
 
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