Пушилин заявил о снижении интенсивности боёв на флангах Артёмовска

Наступление на Купянск: у ВСУ каждый день по сто убитых, что в два раза больше, чем было месяц назад

Украинцы, применяя кассетные снаряды, пытаются взять высоты вокруг Бахмута, а сам город — под огневой контроль. Лесопосадки в том месте артиллерия разбила в хлам