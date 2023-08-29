https://ukraina.ru/20230829/1049024588.html
Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине - 29.08.2023 Украина.ру
Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-29T20:33
2023-08-29T20:33
2023-08-29T20:33
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поставки
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пво
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Сумма нового пакета военной помощи составит 250 миллионов долларов, отметила она.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ukraina.ru/20230829/1049023796.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, зарубежье, украина, поставки, оружие, пво, himars
Новости, США, Зарубежье, Украина, поставки, оружие, ПВО, HIMARS
Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщили журналисты РИА Новости