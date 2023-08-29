https://ukraina.ru/20230829/1049024588.html

Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине - 29.08.2023 Украина.ру

Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-08-29T20:33

2023-08-29T20:33

2023-08-29T20:33

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Сумма нового пакета военной помощи составит 250 миллионов долларов, отметила она.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ukraina.ru/20230829/1049023796.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, зарубежье, украина, поставки, оружие, пво, himars