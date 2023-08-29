Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине - 29.08.2023 Украина.ру
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Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине - 29.08.2023 Украина.ру
Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-29T20:33
2023-08-29T20:33
новости
сша
зарубежье
украина
поставки
оружие
пво
himars
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Сумма нового пакета военной помощи составит 250 миллионов долларов, отметила она.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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новости, сша, зарубежье, украина, поставки, оружие, пво, himars
Новости, США, Зарубежье, Украина, поставки, оружие, ПВО, HIMARS

Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

20:33 29.08.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Сегодня администрация Байдена объявляет о новом пакете военной помощи Украине… он включает дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также свыше трех миллионов патронов", - заявила Жан-Пьер.
Сумма нового пакета военной помощи составит 250 миллионов долларов, отметила она.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 18:55
Сийярто: ЕС слабеет из-за санкции и поставок оружия на УкраинуЕвросоюз ослабел из-за поставок оружия Киеву и санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
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