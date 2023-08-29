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Губернатор Брянской области опроверг информацию о гибели 10-летней девочки при обстреле Климово
Губернатор Брянской области опроверг информацию о гибели 10-летней девочки при обстреле Климово - 29.08.2023 Украина.ру
Губернатор Брянской области опроверг информацию о гибели 10-летней девочки при обстреле Климово
ВСУ обстреляли посёлок Климово Брянской области из РСЗО. Погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года, написал губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2023-08-29T20:13
2023-08-29T20:13
2023-08-29T20:13
новости
брянская область
россия
александр богомаз
всу
обстрелы
гибель
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Ранее появилась информация о том, что при обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ погибла 10-летняя девочка. Губернатор региона уточнил, что данная информация не подтвердилась.Также один мужчина получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, добавил губернатор.В ответ на террористическую атаку украинских националистов на посёлок Климово подразделениями Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населённого пункта Семеновка, добавил глава региона.
https://ukraina.ru/20230829/1049018742.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, брянская область, россия, александр богомаз, всу, обстрелы, гибель
Новости, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, ВСУ, обстрелы, гибель
Губернатор Брянской области опроверг информацию о гибели 10-летней девочки при обстреле Климово
ВСУ обстреляли посёлок Климово Брянской области из РСЗО. Погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года, написал губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
Ранее появилась информация о том, что при обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ погибла 10-летняя девочка. Губернатор региона уточнил, что данная информация не подтвердилась.
„По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. Погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года“, - написал Богомаз.
Также один мужчина получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, добавил губернатор.
В ответ на террористическую атаку украинских националистов на посёлок Климово подразделениями Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населённого пункта Семеновка, добавил глава региона.