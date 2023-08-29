В Пентагоне прокомментировали слова Подоляки о поддержке ударов Украины по Крыму

Песков указал на заблуждение Киева о поддержке Запада Киев только хочет верить в то, что западные страны якобы поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе в Крыму. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков