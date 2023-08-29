https://ukraina.ru/20230829/1049024328.html
В Пентагоне прокомментировали слова Подоляки о поддержке ударов Украины по Крыму
В Пентагоне прокомментировали слова Подоляки о поддержке ударов Украины по Крыму - 29.08.2023 Украина.ру
В Пентагоне прокомментировали слова Подоляки о поддержке ударов Украины по Крыму
В Пентагоне прокомментировали слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму, заявив, что Украина сама решает, как проводить операции. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-29T19:57
2023-08-29T19:57
2023-08-29T19:57
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Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры поддерживают Украину в „уничтожении всего российского“. В том числе Украина согласовывает и удары по Крыму.Глава Крыма Сергей Аксёнов 28 августа заявил, что на севере и западе полуострова силами ПВО было сбито два вражеских разведывательных БПЛА.
https://ukraina.ru/20230829/1049010031.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, пентагон, зарубежье, украина, киев, михаил подоляк, крым, беспилотники
Новости, США, Пентагон, Зарубежье, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Крым, беспилотники
В Пентагоне прокомментировали слова Подоляки о поддержке ударов Украины по Крыму
В Пентагоне прокомментировали слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму, заявив, что Украина сама решает, как проводить операции. Об этом сообщили журналисты РИА Новости