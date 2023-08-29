В Пентагоне прокомментировали слова Подоляки о поддержке ударов Украины по Крыму - 29.08.2023 Украина.ру
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В Пентагоне прокомментировали слова Подоляки о поддержке ударов Украины по Крыму
В Пентагоне прокомментировали слова Подоляки о поддержке ударов Украины по Крыму - 29.08.2023 Украина.ру
В Пентагоне прокомментировали слова Подоляки о поддержке ударов Украины по Крыму
В Пентагоне прокомментировали слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму, заявив, что Украина сама решает, как проводить операции. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-29T19:57
2023-08-29T19:57
новости
сша
пентагон
зарубежье
украина
киев
михаил подоляк
крым
беспилотники
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Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры поддерживают Украину в „уничтожении всего российского“. В том числе Украина согласовывает и удары по Крыму.Глава Крыма Сергей Аксёнов 28 августа заявил, что на севере и западе полуострова силами ПВО было сбито два вражеских разведывательных БПЛА.
https://ukraina.ru/20230829/1049010031.html
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новости, сша, пентагон, зарубежье, украина, киев, михаил подоляк, крым, беспилотники
Новости, США, Пентагон, Зарубежье, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Крым, беспилотники

В Пентагоне прокомментировали слова Подоляки о поддержке ударов Украины по Крыму

19:57 29.08.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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В Пентагоне прокомментировали слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму, заявив, что Украина сама решает, как проводить операции. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"США ясно давали понять, что Крым - это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России", - заявили в Пентагоне.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры поддерживают Украину в „уничтожении всего российского“. В том числе Украина согласовывает и удары по Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксёнов 28 августа заявил, что на севере и западе полуострова силами ПВО было сбито два вражеских разведывательных БПЛА.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 14:08
Песков указал на заблуждение Киева о поддержке Запада Киев только хочет верить в то, что западные страны якобы поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе в Крыму. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
НовостиСШАПентагонЗарубежьеУкраинаКиевМихаил ПодолякКрымбеспилотники
 
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