https://ukraina.ru/20230829/1049023384.html
Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату
Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату - 29.08.2023 Украина.ру
Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату
Лучше всего местечковые националисты воюют с женщинами, детьми, немощными стариками и памятниками
2023-08-29T18:33
2023-08-29T18:33
2023-08-29T18:33
украина
новости
новости украины
вандализм
русофобия
бандеровцы
фальсификация истории
ровно
западная украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042818462_0:66:1200:741_1920x0_80_0_0_9de7cfd4c89a4d5f032aa6eab1b7594a.jpg
Памятник погибшему за украинцев Неизвестному солдату очень мешал наиболее "сознательным" деятелям западноукраинского города Ровно. Решение местных властей о сносе памятника выполнил на кладбище "Дубенское" выполнило коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".Сносу памятника предшествовало издевательство над ним – демонтаж орденов и мемориальных досок с перечислением воинских частей, а также уничтожение пятиконечной звезды у основания Вечного огня в память о погибших за недостойных потомков.Также местные власти стараются уничтожить память о советском разведчике Николае Кузнецове, убитом весной 1944 года бандеровцами, выслуживавшимися перед гитлеровскими оккупантами. Местные коммунальщики снесли бюст легендарному разведчику в мае.Они же ещё ранее исполнили другие акты государственного вандализма на печально известном ровненском кладбище. Они же фальсифицировали надпись на братской могиле воинов Первой конной армии, погибших на Гражданской войне в 1918-1920 годах.
https://ukraina.ru/20221020/1039929827.html
https://ukraina.ru/20230727/1048299538.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042818462_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_7e6d320f691aa5d96fdb4916aa5aa7a2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, новости украины, вандализм, русофобия, бандеровцы, фальсификация истории, ровно, западная украина
Украина, Новости, Новости Украины, вандализм, Русофобия, бандеровцы, фальсификация истории, Ровно, Западная Украина
Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату
Лучше всего местечковые националисты воюют с женщинами, детьми, немощными стариками и памятниками
Памятник погибшему за украинцев Неизвестному солдату очень мешал наиболее "сознательным" деятелям западноукраинского города Ровно. Решение местных властей о сносе памятника выполнил на кладбище "Дубенское" выполнило коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".
Сносу памятника предшествовало издевательство над ним – демонтаж орденов и мемориальных досок с перечислением воинских частей, а также уничтожение пятиконечной звезды у основания Вечного огня в память о погибших за недостойных потомков.
Также местные власти стараются уничтожить память о советском разведчике Николае Кузнецове, убитом весной 1944 года бандеровцами, выслуживавшимися перед гитлеровскими оккупантами. Местные коммунальщики снесли бюст легендарному разведчику в мае.
Они же ещё ранее исполнили другие акты государственного вандализма на печально известном ровненском кладбище. Они же фальсифицировали надпись на братской могиле воинов Первой конной армии, погибших на Гражданской войне в 1918-1920 годах.