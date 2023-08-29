Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату - 29.08.2023 Украина.ру
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Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату
Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату - 29.08.2023 Украина.ру
Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату
Лучше всего местечковые националисты воюют с женщинами, детьми, немощными стариками и памятниками
2023-08-29T18:33
2023-08-29T18:33
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вандализм
русофобия
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западная украина
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Памятник погибшему за украинцев Неизвестному солдату очень мешал наиболее "сознательным" деятелям западноукраинского города Ровно. Решение местных властей о сносе памятника выполнил на кладбище "Дубенское" выполнило коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".Сносу памятника предшествовало издевательство над ним – демонтаж орденов и мемориальных досок с перечислением воинских частей, а также уничтожение пятиконечной звезды у основания Вечного огня в память о погибших за недостойных потомков.Также местные власти стараются уничтожить память о советском разведчике Николае Кузнецове, убитом весной 1944 года бандеровцами, выслуживавшимися перед гитлеровскими оккупантами. Местные коммунальщики снесли бюст легендарному разведчику в мае.Они же ещё ранее исполнили другие акты государственного вандализма на печально известном ровненском кладбище. Они же фальсифицировали надпись на братской могиле воинов Первой конной армии, погибших на Гражданской войне в 1918-1920 годах.
https://ukraina.ru/20221020/1039929827.html
https://ukraina.ru/20230727/1048299538.html
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украина, новости, новости украины, вандализм, русофобия, бандеровцы, фальсификация истории, ровно, западная украина
Украина, Новости, Новости Украины, вандализм, Русофобия, бандеровцы, фальсификация истории, Ровно, Западная Украина

Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату

18:33 29.08.2023
 
© vk.comИС-2 в Ровно
ИС-2 в Ровно - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© vk.com
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Лучше всего местечковые националисты воюют с женщинами, детьми, немощными стариками и памятниками
Памятник погибшему за украинцев Неизвестному солдату очень мешал наиболее "сознательным" деятелям западноукраинского города Ровно. Решение местных властей о сносе памятника выполнил на кладбище "Дубенское" выполнило коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".
Сносу памятника предшествовало издевательство над ним – демонтаж орденов и мемориальных досок с перечислением воинских частей, а также уничтожение пятиконечной звезды у основания Вечного огня в память о погибших за недостойных потомков.
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Также местные власти стараются уничтожить память о советском разведчике Николае Кузнецове, убитом весной 1944 года бандеровцами, выслуживавшимися перед гитлеровскими оккупантами. Местные коммунальщики снесли бюст легендарному разведчику в мае.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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Как погиб разведчик Николай КузнецовШеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов рассказывает, как через много лет после гибели легендарного разведчика Николая Кузнецова были восстановлены все обстоятельства его последней встречи с врагом
Они же ещё ранее исполнили другие акты государственного вандализма на печально известном ровненском кладбище. Они же фальсифицировали надпись на братской могиле воинов Первой конной армии, погибших на Гражданской войне в 1918-1920 годах.
 
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