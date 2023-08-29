https://ukraina.ru/20230829/1049023384.html

Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату

Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату - 29.08.2023 Украина.ру

Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдату

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2023-08-29T18:33

2023-08-29T18:33

2023-08-29T18:33

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Памятник погибшему за украинцев Неизвестному солдату очень мешал наиболее "сознательным" деятелям западноукраинского города Ровно. Решение местных властей о сносе памятника выполнил на кладбище "Дубенское" выполнило коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".Сносу памятника предшествовало издевательство над ним – демонтаж орденов и мемориальных досок с перечислением воинских частей, а также уничтожение пятиконечной звезды у основания Вечного огня в память о погибших за недостойных потомков.Также местные власти стараются уничтожить память о советском разведчике Николае Кузнецове, убитом весной 1944 года бандеровцами, выслуживавшимися перед гитлеровскими оккупантами. Местные коммунальщики снесли бюст легендарному разведчику в мае.Они же ещё ранее исполнили другие акты государственного вандализма на печально известном ровненском кладбище. Они же фальсифицировали надпись на братской могиле воинов Первой конной армии, погибших на Гражданской войне в 1918-1920 годах.

https://ukraina.ru/20221020/1039929827.html

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украина, новости, новости украины, вандализм, русофобия, бандеровцы, фальсификация истории, ровно, западная украина