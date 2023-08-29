В Минобороны Украины объяснили, почему солдаты должны погибать за военкомов-взяточников - 29.08.2023 Украина.ру
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В Минобороны Украины объяснили, почему солдаты должны погибать за военкомов-взяточников
В Минобороны Украины объяснили, почему солдаты должны погибать за военкомов-взяточников - 29.08.2023 Украина.ру
В Минобороны Украины объяснили, почему солдаты должны погибать за военкомов-взяточников
Скандально известная замминистра обороны Украины выступила с очередным перлом в духе "в огороде бузина, а в Киеве дядька"
2023-08-29T18:00
2023-08-29T18:05
анна маляр
новости
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сво
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"Нарратив "почему я буду умирать, пока в военкомате сидит взяточник?" — искаженный; любовь к Родине — как любовь к родителям или детям, она безусловна", — цитирует ТГ-канал Klymenko Time выступление замминистра обороны Украины Анну Маляр.Новая ценная идея от Маляр сразу же стала поводом для издевательских комментариев. Например, таких: "Шикардос. "Я должен умирать за военкома-взяточника, потому что люблю Украину". Удобно. Особенно, для военкомов-взяточников".Пользователи соцсетей оценили не только способность высокопоставленной чиновницы к логическим рассуждениям. Также в очередной раз был поднят вопрос о критериях отбора на государственную службу и в Минобороны прежде всего, особенно в условиях "войны", которую официально никто никому не объявлял.
https://ukraina.ru/20230823/1048888181.html
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анна маляр, новости, новости украины, коррупция, сво
Анна Маляр, Новости, Новости Украины, коррупция, СВО

В Минобороны Украины объяснили, почему солдаты должны погибать за военкомов-взяточников

18:00 29.08.2023 (обновлено: 18:05 29.08.2023)
 
© detector.mediaАнна Маляр
Анна Маляр
© detector.media
Читать в
Скандально известная замминистра обороны Украины выступила с очередным перлом в духе "в огороде бузина, а в Киеве дядька"
"Нарратив "почему я буду умирать, пока в военкомате сидит взяточник?" — искаженный; любовь к Родине — как любовь к родителям или детям, она безусловна", — цитирует ТГ-канал Klymenko Time выступление замминистра обороны Украины Анну Маляр.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
23 августа, 15:30
На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовуюВ Тернопольской области задержали депутата, который за взятки помогал сотрудникам военкоматов избежать ротации на передовую. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 23 августа
Новая ценная идея от Маляр сразу же стала поводом для издевательских комментариев. Например, таких: "Шикардос. "Я должен умирать за военкома-взяточника, потому что люблю Украину". Удобно. Особенно, для военкомов-взяточников".
Анна Маляр
5 июня, 19:30
Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – МалярВСУ продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к действиям, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале 5 июня
Пользователи соцсетей оценили не только способность высокопоставленной чиновницы к логическим рассуждениям. Также в очередной раз был поднят вопрос о критериях отбора на государственную службу и в Минобороны прежде всего, особенно в условиях "войны", которую официально никто никому не объявлял.
 
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