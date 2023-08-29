https://ukraina.ru/20230829/1049023258.html
В Минобороны Украины объяснили, почему солдаты должны погибать за военкомов-взяточников
В Минобороны Украины объяснили, почему солдаты должны погибать за военкомов-взяточников - 29.08.2023 Украина.ру
В Минобороны Украины объяснили, почему солдаты должны погибать за военкомов-взяточников
Скандально известная замминистра обороны Украины выступила с очередным перлом в духе "в огороде бузина, а в Киеве дядька"
2023-08-29T18:00
2023-08-29T18:00
2023-08-29T18:05
анна маляр
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"Нарратив "почему я буду умирать, пока в военкомате сидит взяточник?" — искаженный; любовь к Родине — как любовь к родителям или детям, она безусловна", — цитирует ТГ-канал Klymenko Time выступление замминистра обороны Украины Анну Маляр.Новая ценная идея от Маляр сразу же стала поводом для издевательских комментариев. Например, таких: "Шикардос. "Я должен умирать за военкома-взяточника, потому что люблю Украину". Удобно. Особенно, для военкомов-взяточников".Пользователи соцсетей оценили не только способность высокопоставленной чиновницы к логическим рассуждениям. Также в очередной раз был поднят вопрос о критериях отбора на государственную службу и в Минобороны прежде всего, особенно в условиях "войны", которую официально никто никому не объявлял.
https://ukraina.ru/20230823/1048888181.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
анна маляр, новости, новости украины, коррупция, сво
В Минобороны Украины объяснили, почему солдаты должны погибать за военкомов-взяточников
18:00 29.08.2023 (обновлено: 18:05 29.08.2023)
Скандально известная замминистра обороны Украины выступила с очередным перлом в духе "в огороде бузина, а в Киеве дядька"