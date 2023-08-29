https://ukraina.ru/20230829/1049022687.html

Брянщина под огнем, выборов на Украине не будет. Итоги 29 августа

Брянщина под огнем, выборов на Украине не будет. Итоги 29 августа - 30.08.2023 Украина.ру

Брянщина под огнем, выборов на Украине не будет. Итоги 29 августа

В Брянской области после обстрела ВСУ есть погибшие; в Офисе президента поставили точку в вопросе выборов; охота за уклонистами продолжается

2023-08-29T17:56

2023-08-29T17:56

2023-08-30T12:16

эксклюзив

хроники

украина

выборы

обстрелы

брянская область

уклонисты

сбу

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Обстрел БрянщиныВо вторник, 29 августа, Брянская область попала под обстрел: около половины пятого администрация Климовского района призвала жителей срочно спуститься в укрытия, в регионе звучала сирена.Позже глава области Александр Богомаз написал на своей странице «ВКонтакте», что поселок Климово был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО).Телеканал «Звезда» сообщает, что погибшему ребенку было 10 лет, также погиб один взрослый.Несколько административных зданий, школа, частные дома и линии электропередачи пострадали во время обстрела, уточнил губернатор.«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил он.В это же время в Минобороны России сообщили о попытке ВСУ нанести удар по объектам в Брянской области, около 16:00 был уничтожен один беспилотник.Утром в военном ведомстве сообщали об уничтожении четырех дронов: они были сбиты над Тульской и Белгородской областями, пострадавших и разрушений не было.Накануне под огнем оказалась Белгородская область:«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка — зафиксирован прилет 22 минометных снарядов. Никто не пострадал. Есть повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и кровля, выбиты окна. Также повреждена кровля в одной хозпостройке.По селу Середа выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" — 4 минометных снаряда, по селу Муром — два. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет», — писал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.Выборам — нетВ этом году на Украине выборов не будет точно, — заявил во вторник советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:Подоляк озвучил пять конкретных причин, которые делают выборы невозможными:— Военное положение;— Огромное количество граждан на фронте:«Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит: если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах»;— Невозможность предвыборной компании:«Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?»;— Беженцы и внутренние переселенцы:«Это даже не семь миллионов, о которых говорят всемирные организации, это более 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?»;— Стоимость проведения выборов.Сенатор США Линдси Грэм в свою очередь призвал всех союзников киевского режима сплотиться, чтобы содействовать проведению выборов на Украине в следующем году. Ранее с таким предложением выступил Владимир Зеленский, потребовав от Запад 5 млрд долларов на организацию избирательного процесса.Технически выборы можно провести за счет непродления военного положения, которое сейчас продлевается каждые полгода, говорит политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.«Нужно это, чтобы имитировать демократичность украинского государства, дескать, несмотря на агрессию России мы проводим свободные прозрачные выборы.Зеленскому же это необходимо как источник финансирования. Он уже поставил условием проведения выборов пять миллиардов долларов. На обеспечение работы наблюдателей на линии фронта, голосования украинских беженцев в странах Европы», — объяснил эксперт.Охота за уклонистами и их «пособниками»Сразу несколько скандалов и задержаний, связанных с попыткой украинских мужчин избежать принудительную мобилизацию:– Госпогранслужба Украины сообщила о поимке полуголого мужчины призывного возраста, которого беременная спутница, гражданка иностранного государства, пыталась вывести за границу в нише для запасного колеса своего автомобиля:«Одним правонарушением парочка не ограничилась, потому еще и устроила скандал. Унимать их пришлось сотрудникам полиции. На решение правоохранителей эвакуировать BMW женщина реагировала разносторонне: то бросалась под его колеса, то убегала, куда глаза видят. Горе-спасательнице грозит уголовная ответственность, а "путешественник" пока в пункте временного содержания», — сказано в пресс-релизе.– Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini сообщил, что всем предприятиям и организациям Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей по почте было отправлено требование провести отбор личного состава, который может быть отправлен на фронт.Информацию необходимо предоставить не только о сотрудниках-мужчинах, но и о женщинах.– Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) отчитались о задержании четырех сотрудников и начальников медицинских комиссий, которые делали за деньги справки, по которым мужчины могли пересекать украинскую границу: преступники были задержаны в Киеве, Одессе и Харьковской области.– Неожиданная новость: один из районных судов Полтавы оправдал уклониста.Все решение суда поместилось на 35 страницах. В тексте в том числе говорится о том, что по закону человек имеет право действовать в пределах, установленных его правовым статусом, и никто не может нарушать естественных прав гражданина.При этом, уточняется в документе, сотрудники военкоматов не имеют полномочий комплектовать ВСУ, а только нанимать военных на работу, тогда как «принуждение к трудовому контракту является формой рабства».«Так называемые "законы" и "указы президента", в том числе (о мобилизации, об использовании ВСУ), которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством», — сказано в решении суда.

https://ukraina.ru/20230829/1049016913.html

https://ukraina.ru/20230829/1049017638.html

https://ukraina.ru/20230829/1049019396.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, выборы, обстрелы, брянская область, уклонисты, сбу