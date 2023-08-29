https://ukraina.ru/20230829/1049021243.html
Боец ВСУ, убивший мариупольца за неправильное произношение, заявил, что его родной язык - русский
Боец ВСУ, убивший мариупольца за неправильное произношение, заявил, что его родной язык - русский - 29.08.2023 Украина.ру
Боец ВСУ, убивший мариупольца за неправильное произношение, заявил, что его родной язык - русский
Украинский военный заявил об этом в военном суде Ростова-на Дону
2023-08-29T17:41
2023-08-29T17:41
2023-08-29T17:41
новости
русский язык
мариуполь
всу
суд
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Боец ВСУ Антон Чередник, обвиняемый в убийстве жителя Мариуполя за неправильное произношение на украинском языке, в зале военного суда Ростова-на-Дону заявил, что его родным языком является русский, передает 29 августа корреспондент РИА Новости.Чередник обвиняется в насильственном захвате власти, в применении запрещенных средств и методов ведения войны, в убийстве и в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности."Как сказало обвинение на заседании, что я испытываю ненависть к русскоязычным. Мой родной язык - это русский, я на нем учился и разговариваю", - сказал он в ходе судебного заседания.По данным Следственного комитета, в марте 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.
https://ukraina.ru/20230825/1048931285.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, русский язык, мариуполь, всу, суд
Боец ВСУ, убивший мариупольца за неправильное произношение, заявил, что его родной язык - русский
Украинский военный заявил об этом в военном суде Ростова-на Дону
Боец ВСУ Антон Чередник, обвиняемый в убийстве жителя Мариуполя за неправильное произношение на украинском языке, в зале военного суда Ростова-на-Дону заявил, что его родным языком является русский, передает 29 августа корреспондент РИА Новости.
Чередник обвиняется в насильственном захвате власти, в применении запрещенных средств и методов ведения войны, в убийстве и в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
"Как сказало обвинение на заседании, что я испытываю ненависть к русскоязычным. Мой родной язык - это русский, я на нем учился и разговариваю", - сказал он в ходе судебного заседания.
По данным Следственного комитета, в марте 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.