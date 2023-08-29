Боец ВСУ, убивший мариупольца за неправильное произношение, заявил, что его родной язык - русский - 29.08.2023 Украина.ру
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Боец ВСУ, убивший мариупольца за неправильное произношение, заявил, что его родной язык - русский
Боец ВСУ, убивший мариупольца за неправильное произношение, заявил, что его родной язык - русский - 29.08.2023 Украина.ру
Боец ВСУ, убивший мариупольца за неправильное произношение, заявил, что его родной язык - русский
Украинский военный заявил об этом в военном суде Ростова-на Дону
2023-08-29T17:41
2023-08-29T17:41
новости
русский язык
мариуполь
всу
суд
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Боец ВСУ Антон Чередник, обвиняемый в убийстве жителя Мариуполя за неправильное произношение на украинском языке, в зале военного суда Ростова-на-Дону заявил, что его родным языком является русский, передает 29 августа корреспондент РИА Новости.Чередник обвиняется в насильственном захвате власти, в применении запрещенных средств и методов ведения войны, в убийстве и в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности."Как сказало обвинение на заседании, что я испытываю ненависть к русскоязычным. Мой родной язык - это русский, я на нем учился и разговариваю", - сказал он в ходе судебного заседания.По данным Следственного комитета, в марте 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.
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новости, русский язык, мариуполь, всу, суд
Новости, Русский язык, Мариуполь, ВСУ, Суд

Боец ВСУ, убивший мариупольца за неправильное произношение, заявил, что его родной язык - русский

17:41 29.08.2023
 
© CC0, PixabayСуд правосудие весы молоток
Суд правосудие весы молоток
© CC0, Pixabay
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Украинский военный заявил об этом в военном суде Ростова-на Дону
Боец ВСУ Антон Чередник, обвиняемый в убийстве жителя Мариуполя за неправильное произношение на украинском языке, в зале военного суда Ростова-на-Дону заявил, что его родным языком является русский, передает 29 августа корреспондент РИА Новости.
Чередник обвиняется в насильственном захвате власти, в применении запрещенных средств и методов ведения войны, в убийстве и в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
"Как сказало обвинение на заседании, что я испытываю ненависть к русскоязычным. Мой родной язык - это русский, я на нем учился и разговариваю", - сказал он в ходе судебного заседания.
По данным Следственного комитета, в марте 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
25 августа, 11:48
Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей МариуполяВерховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет строгого режима двоих украинских морпехов, которые в марте 2022 года расстреляли четырех мирных жителей Мариуполя. Об этом 25 августа сообщила прокуратура региона
 
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