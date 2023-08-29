Политолог Корнилов обвинил датскую газету Ekstra Bladet в призывах к геноциду - 29.08.2023 Украина.ру
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Политолог Корнилов обвинил датскую газету Ekstra Bladet в призывах к геноциду
Политолог Корнилов обвинил датскую газету Ekstra Bladet в призывах к геноциду - 29.08.2023 Украина.ру
Политолог Корнилов обвинил датскую газету Ekstra Bladet в призывах к геноциду
Призывы к массовому убийству русских стали нормой для самоназначенных "учителей демократии"
2023-08-29T17:37
2023-08-29T17:44
геноцид
новости
политолог
медиа
пресса
сми
ес
русофобия
геноциды
дания
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Очередной пример распространения в широких массах Евросоюза животной русофобии представителями западной прессы привёл в своём Телеграм-канале российский политический обозреватель Владимир Корнилов. Известный охотник за русофобскими фейками обратил внимание на датскую газету Ekstra Bladet.Новый репортаж из некого села Пригорье (вероятно, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области) опубликован под заголовком "Все русские должны умереть". Корнилов расценил это как "прямой призыв к геноциду" и указал на ряд сомнительных утверждений автора датского издания. Российский политобозреватель также процитировал финал публикации как пример технологии разжигания ненависти: "Единственный компромисс: собрать их всех, отвезти к Северному Ледовитому океану и выкинуть в море. Возможно, акулы скажут вам спасибо".Корнилов от себя заметил: "Да, это они - о русских! А вот замените в подобной статье слово "русский" на любую иную национальность. Например, можете представить статью под заголовком "Все евреи должны умереть"? Или "Все темнокожие должны быть скормлены акулам"? Видите, а вот о русских так писать можно!"
https://ukraina.ru/20230809/1048576041.html
https://ukraina.ru/20230808/1048539981.html
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геноцид, новости, политолог, медиа, пресса, сми, ес, русофобия, геноциды, дания
геноцид, Новости, политолог, медиа, пресса, СМИ, ЕС, Русофобия, геноциды, Дания

Политолог Корнилов обвинил датскую газету Ekstra Bladet в призывах к геноциду

17:37 29.08.2023 (обновлено: 17:44 29.08.2023)
 
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Призывы к массовому убийству русских стали нормой для самоназначенных "учителей демократии"
Очередной пример распространения в широких массах Евросоюза животной русофобии представителями западной прессы привёл в своём Телеграм-канале российский политический обозреватель Владимир Корнилов. Известный охотник за русофобскими фейками обратил внимание на датскую газету Ekstra Bladet.
Новый репортаж из некого села Пригорье (вероятно, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области) опубликован под заголовком "Все русские должны умереть". Корнилов расценил это как "прямой призыв к геноциду" и указал на ряд сомнительных утверждений автора датского издания.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 10:22
В Польше стартовала кампания выборов в парламент. Полякам предстоит разобраться в разных сортах русофобовПарламентские выборы в Польше назначены на 15 октября. На них решится, останутся ли у власти консерваторы из "Права и Справедливости" на третий срок, или их сменят либералы. Но и те, и другие – русофобы.
Российский политобозреватель также процитировал финал публикации как пример технологии разжигания ненависти: "Единственный компромисс: собрать их всех, отвезти к Северному Ледовитому океану и выкинуть в море. Возможно, акулы скажут вам спасибо".
Корнилов от себя заметил: "Да, это они - о русских! А вот замените в подобной статье слово "русский" на любую иную национальность. Например, можете представить статью под заголовком "Все евреи должны умереть"? Или "Все темнокожие должны быть скормлены акулам"? Видите, а вот о русских так писать можно!"
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 04:45
"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для УкраиныСегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ воюют поляки и прибалты, потому что на Украине дефицит мужского населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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