https://ukraina.ru/20230829/1049021113.html

Политолог Корнилов обвинил датскую газету Ekstra Bladet в призывах к геноциду

Политолог Корнилов обвинил датскую газету Ekstra Bladet в призывах к геноциду - 29.08.2023 Украина.ру

Политолог Корнилов обвинил датскую газету Ekstra Bladet в призывах к геноциду

Призывы к массовому убийству русских стали нормой для самоназначенных "учителей демократии"

2023-08-29T17:37

2023-08-29T17:37

2023-08-29T17:44

геноцид

новости

политолог

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ес

русофобия

геноциды

дания

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Очередной пример распространения в широких массах Евросоюза животной русофобии представителями западной прессы привёл в своём Телеграм-канале российский политический обозреватель Владимир Корнилов. Известный охотник за русофобскими фейками обратил внимание на датскую газету Ekstra Bladet.Новый репортаж из некого села Пригорье (вероятно, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области) опубликован под заголовком "Все русские должны умереть". Корнилов расценил это как "прямой призыв к геноциду" и указал на ряд сомнительных утверждений автора датского издания. Российский политобозреватель также процитировал финал публикации как пример технологии разжигания ненависти: "Единственный компромисс: собрать их всех, отвезти к Северному Ледовитому океану и выкинуть в море. Возможно, акулы скажут вам спасибо".Корнилов от себя заметил: "Да, это они - о русских! А вот замените в подобной статье слово "русский" на любую иную национальность. Например, можете представить статью под заголовком "Все евреи должны умереть"? Или "Все темнокожие должны быть скормлены акулам"? Видите, а вот о русских так писать можно!"

https://ukraina.ru/20230809/1048576041.html

https://ukraina.ru/20230808/1048539981.html

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геноцид, новости, политолог, медиа, пресса, сми, ес, русофобия, геноциды, дания