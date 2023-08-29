Политолог Корнилов обвинил датскую газету Ekstra Bladet в призывах к геноциду
17:37 29.08.2023 (обновлено: 17:44 29.08.2023)
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Призывы к массовому убийству русских стали нормой для самоназначенных "учителей демократии"
Очередной пример распространения в широких массах Евросоюза животной русофобии представителями западной прессы привёл в своём Телеграм-канале российский политический обозреватель Владимир Корнилов. Известный охотник за русофобскими фейками обратил внимание на датскую газету Ekstra Bladet.
Новый репортаж из некого села Пригорье (вероятно, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области) опубликован под заголовком "Все русские должны умереть". Корнилов расценил это как "прямой призыв к геноциду" и указал на ряд сомнительных утверждений автора датского издания.
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Российский политобозреватель также процитировал финал публикации как пример технологии разжигания ненависти: "Единственный компромисс: собрать их всех, отвезти к Северному Ледовитому океану и выкинуть в море. Возможно, акулы скажут вам спасибо".
Корнилов от себя заметил: "Да, это они - о русских! А вот замените в подобной статье слово "русский" на любую иную национальность. Например, можете представить статью под заголовком "Все евреи должны умереть"? Или "Все темнокожие должны быть скормлены акулам"? Видите, а вот о русских так писать можно!"
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