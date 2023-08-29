"Новый вид валюты": всушник бросил гранату в сельский магазин - 29.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230829/1049020957.html
"Новый вид валюты": всушник бросил гранату в сельский магазин
"Новый вид валюты": всушник бросил гранату в сельский магазин - 29.08.2023 Украина.ру
"Новый вид валюты": всушник бросил гранату в сельский магазин
Получив отпуск, военнослужащий ВСУ из города Бердичева Житомирской области отправился домой. По пути он решил заехать в местный магазин, однако это посещение закончилось взрывом гранаты. Об этом 29 августа написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-08-29T17:33
2023-08-29T17:33
новости
всу
граната
магазин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049020421_45:0:836:445_1920x0_80_0_0_f60a2cb175bae5dc76bceda185586fe8.png
Зайдя в магазин, боевик приказал местным, стоявшим в очереди, разойтись, потому что "его должны пропустить вперед по определению, ведь он - защитник Украины".Уже на кассе всушник понял, что забыл кошелек в машине и потребовал отпустить ему товары "в долг". Продавщица ответила отказом, на что военный отреагировал броском гранаты в прилавок.Он сам и продавщица пострадали, остальные успели выскочить из магазина."А потом они удивляются, почему Житомирщина их не уважает", - прокомментировал ситуацию один из очевидцев произошедшего."Новый вид валюты - гранивна", "Кошелек забыл, а гранату не забыл?", "И чего добился?", "Ничего удивительного, какая страна - такие вояки", "Мне все должны - привычное состояние украинцев", - отреагировали пользователи сети.
https://ukraina.ru/20230829/1049011829.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049020421_144:0:737:445_1920x0_80_0_0_ab3306078202dc9d2f50565adc22f280.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, граната, магазин
Новости, ВСУ, граната, магазин

"Новый вид валюты": всушник бросил гранату в сельский магазин

17:33 29.08.2023
 
Читать в
Получив отпуск, военнослужащий ВСУ из города Бердичева Житомирской области отправился домой. По пути он решил заехать в местный магазин, однако это посещение закончилось взрывом гранаты. Об этом 29 августа написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
Зайдя в магазин, боевик приказал местным, стоявшим в очереди, разойтись, потому что "его должны пропустить вперед по определению, ведь он - защитник Украины".
Уже на кассе всушник понял, что забыл кошелек в машине и потребовал отпустить ему товары "в долг". Продавщица ответила отказом, на что военный отреагировал броском гранаты в прилавок.
Он сам и продавщица пострадали, остальные успели выскочить из магазина.
"А потом они удивляются, почему Житомирщина их не уважает", - прокомментировал ситуацию один из очевидцев произошедшего.
"Новый вид валюты - гранивна", "Кошелек забыл, а гранату не забыл?", "И чего добился?", "Ничего удивительного, какая страна - такие вояки", "Мне все должны - привычное состояние украинцев", - отреагировали пользователи сети.
29 августа, 14:45
Беременная вывозила в нише от запаски: на границе поймали полуголого украинского уклонистаБеременная иностранка пыталась вывезти с Украины полуголого мужчину, спрятав его в нише для запасного колеса своего авто. Об этом 29 августа сообщила Госпогранслужба Украины, задержавшая беглеца
 
НовостиВСУгранатамагазин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:39Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война
10:31Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
10:24Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС
10:21ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
10:12Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе
10:08ВСУ под Купянском подтягивают тылы
10:03ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
09:56Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа
09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
09:45СМИ: Си Цзиньпин, скорее всего, тоже не поедет на саммит G20 в Индии
09:02"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии
08:52Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:32Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины
08:18Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
08:00Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
07:58Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
07:40Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
07:26Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов
07:13Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской областью - Минобороны
04:58Польско-немецкие отношения — наихудшие с 2000 года. И это не предел
Лента новостейМолния