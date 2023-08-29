https://ukraina.ru/20230829/1049020957.html

"Новый вид валюты": всушник бросил гранату в сельский магазин

"Новый вид валюты": всушник бросил гранату в сельский магазин - 29.08.2023 Украина.ру

"Новый вид валюты": всушник бросил гранату в сельский магазин

Получив отпуск, военнослужащий ВСУ из города Бердичева Житомирской области отправился домой. По пути он решил заехать в местный магазин, однако это посещение закончилось взрывом гранаты. Об этом 29 августа написал Телеграм-канал "Укропский фреш"

2023-08-29T17:33

2023-08-29T17:33

2023-08-29T17:33

новости

всу

граната

магазин

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Зайдя в магазин, боевик приказал местным, стоявшим в очереди, разойтись, потому что "его должны пропустить вперед по определению, ведь он - защитник Украины".Уже на кассе всушник понял, что забыл кошелек в машине и потребовал отпустить ему товары "в долг". Продавщица ответила отказом, на что военный отреагировал броском гранаты в прилавок.Он сам и продавщица пострадали, остальные успели выскочить из магазина."А потом они удивляются, почему Житомирщина их не уважает", - прокомментировал ситуацию один из очевидцев произошедшего."Новый вид валюты - гранивна", "Кошелек забыл, а гранату не забыл?", "И чего добился?", "Ничего удивительного, какая страна - такие вояки", "Мне все должны - привычное состояние украинцев", - отреагировали пользователи сети.

https://ukraina.ru/20230829/1049011829.html

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новости, всу, граната, магазин