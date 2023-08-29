https://ukraina.ru/20230829/1049020247.html

"Ты знаешь, что ты человек": украинцам предложили прочитать стихи, чтобы попасть в Брюссель

"Ты знаешь, что ты человек": украинцам предложили прочитать стихи, чтобы попасть в Брюссель - 29.08.2023 Украина.ру

"Ты знаешь, что ты человек": украинцам предложили прочитать стихи, чтобы попасть в Брюссель

На сайте представительства Европейского Союза на Украине появилось объявление о старте поэтического флешмоба. Лучшим чтецам стихотворения Василия Симоненко "Ты знаешь, что ты человек" обещают поездку в Брюссель

2023-08-29T17:15

2023-08-29T17:15

2023-08-29T17:15

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украинцы

стихи

брюссель

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"Вы находитесь в стране-члене Европейского Союза, но хотите быть ближе к Украине и подчеркнуть свою украинскую идентичность? Мечтаете поехать в Брюссель и увидеть институты ЕС своими глазами? У Представительства ЕС в Украине есть для вас идея Присоединяйтесь к поэтическому флешмобу, чтобы поддержать единство украинцев из разных уголков Европы", - говорится в объявлении.Условие участия - записать и выложить в сеть видео с чтением указанного стихотворения на фоне любого архитектурного памятника ЕС.Организаторы акции обещают не только отправить лучших чтецов в Брюссель, но и включить самые интересные видео в общий ролик, который в конце 2023 года покажут украинские телеканалы."Победит Зеленский", "В ЕС предостаточно беженцев с Украины", "А как поездка в Брюссель поддержит единство украинцев? Может, им в Киев съездить? Или на фронт?" - отреагировали пользователи сети.По данным ООН, за последний год в страны Европы прибыли более восьми миллионов украинских беженцев. Первое время им активно оказывали помощь, однако весной этого года все чаще стали звучать недовольства местных жителей.Как результат, Британия объявила о сокращении на четверть программы "Дома для Украины", в Австрии потребовали прекратить государственную поддержку зажиточных украинцев попросту пользующихся ситуацией, а Варшава обязала часть беженцев вернуть полученные ими ранее пособия. При этом от местных жителей все чаще стали звучать негативные высказывания в сторону украинцев.

https://ukraina.ru/20230825/1048929389.html

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новости, украинцы, стихи, брюссель