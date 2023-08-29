ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка - 29.08.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка
ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка - 29.08.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка
ВСУ обстреляли посёлок Климово Брянской области, среди жертв один ребёнок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2023-08-29T17:45
2023-08-29T17:45
новости
россия
брянская область
александр богомаз
всу
обстрелы
погибшие
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В результате обстрела повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов, а также нарушено энергоснабжение.Губернатор Брянской области заявил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Телеграм-канал Mash сообщил, что в результате обстрела Климово погибла 10-летняя девочка.
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новости, россия, брянская область, александр богомаз, всу, обстрелы, погибшие
Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, ВСУ, обстрелы, погибшие

ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка

17:45 29.08.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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ВСУ обстреляли посёлок Климово Брянской области, среди жертв один ребёнок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале

"ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети", - написал Богомаз.

В результате обстрела повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов, а также нарушено энергоснабжение.
Губернатор Брянской области заявил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Телеграм-канал Mash сообщил, что в результате обстрела Климово погибла 10-летняя девочка.
"По нашей информации, она играла на детской площадке, и её убило прямым попаданием снаряда РСЗО "Град"", - говорится в сообщении.
29 августа, 17:14
ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области, всех жителей призывают срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района
 
НовостиРоссияБрянская областьАлександр БогомазВСУобстрелыпогибшие
 
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