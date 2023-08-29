https://ukraina.ru/20230829/1049020133.html
ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка
ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка - 29.08.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка
ВСУ обстреляли посёлок Климово Брянской области, среди жертв один ребёнок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2023-08-29T17:45
2023-08-29T17:45
2023-08-29T17:45
новости
россия
брянская область
александр богомаз
всу
обстрелы
погибшие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036995018_147:137:915:569_1920x0_80_0_0_e9521a3e956eea34f229dc98e87d855c.jpg
В результате обстрела повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов, а также нарушено энергоснабжение.Губернатор Брянской области заявил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Телеграм-канал Mash сообщил, что в результате обстрела Климово погибла 10-летняя девочка.
https://ukraina.ru/20230829/1049018742.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036995018_251:109:912:605_1920x0_80_0_0_2c8083ea2518507b57d9c4dcc303c99e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, брянская область, александр богомаз, всу, обстрелы, погибшие
Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, ВСУ, обстрелы, погибшие
ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка
ВСУ обстреляли посёлок Климово Брянской области, среди жертв один ребёнок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале