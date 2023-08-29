https://ukraina.ru/20230829/1049020133.html

ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка

ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка - 29.08.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли посёлок Климово, погибла 10-летняя девочка

ВСУ обстреляли посёлок Климово Брянской области, среди жертв один ребёнок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале

2023-08-29T17:45

2023-08-29T17:45

2023-08-29T17:45

новости

россия

брянская область

александр богомаз

всу

обстрелы

погибшие

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В результате обстрела повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов, а также нарушено энергоснабжение.Губернатор Брянской области заявил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Телеграм-канал Mash сообщил, что в результате обстрела Климово погибла 10-летняя девочка.

https://ukraina.ru/20230829/1049018742.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, брянская область, александр богомаз, всу, обстрелы, погибшие