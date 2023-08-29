https://ukraina.ru/20230829/1049019263.html

СМИ Чехии сообщили о планах правительства вывести отношения с Россией из "дипломатической комы"

СМИ Чехии сообщили о планах правительства вывести отношения с Россией из "дипломатической комы" - 29.08.2023 Украина.ру

СМИ Чехии сообщили о планах правительства вывести отношения с Россией из "дипломатической комы"

Издание Seznam Zprávy сообщило о поисках подходящей кандидатуры на пост нового посла в России

2023-08-29T17:09

2023-08-29T17:09

2023-08-29T17:09

новости

чехия

мид

посольство

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Власти Чехии собираются направить в Москву нового посла. Об этом 29 августа сообщило издание Seznam Zprávy со ссылкой на собственные источники.Планируется доверить эту миссию в России опытному дипломату, пишет чешское издание."Правительство Чехии собирается открыть новую главу в отношениях с Россией. Сейчас они находятся в дипломатической коме - действующий посол Витезслав Пивонька долго находится в Праге, а чешское представительство в Москве фактически возглавляет дипломат низшего ранга Иржи Чистецкий. Источники Seznam Správy подтверждают информацию о скором официальном отзыве Пивоньки. Но затем следует несколько неожиданный шаг: правительство хочет отправить в Россию нового полноценного посла", - отмечается в публикации издания.Премьер-министр Петр Фиала заявил изданию, что Прага хотела бы в России иметь такое дипломатическое представительство, которое наилучшим образом отвечало бы чешским интересам, аналогичное тому, какое имеют союзники Чехии, такие как Великобритания и Германия.Посол Чехии в России Витезслав Пивонька с 2022 года находится в Праге. Диппредставительство республики в РФ возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий.В апреле 2021 года чешская сторона обвинила российскую в том, что агенты российских спецслужб якобы участвовали в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

https://ukraina.ru/20230828/1048988102.html

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новости, чехия, мид, посольство