ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области - 29.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230829/1049018742.html
ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области
ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области - 29.08.2023 Украина.ру
ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области
ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области, всех жителей призывают срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района
2023-08-29T17:14
2023-08-29T17:14
новости
россия
брянская область
всу
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036995669_0:0:2037:1146_1920x0_80_0_0_be29b7ac2136c69658d01ecda5536f9e.jpg
Администрация Климовского района призывает жителей района спуститься в укрытия из-за обстрела со стороны ВСУ.Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев в своём телеграм-канале также призывает жителей спуститься в укрытия.Климовский район границ с Черниговской и Сумской областями Украины, а также с Гомельской область Белоруссии.
https://ukraina.ru/20230828/1048966177.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036995669_146:0:1674:1146_1920x0_80_0_0_ad9bdc980db304763e5f7e6bb42eb171.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, брянская область, всу, обстрелы
Новости, Россия, Брянская область, ВСУ, обстрелы

ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области

17:14 29.08.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области, всех жителей призывают срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района
Администрация Климовского района призывает жителей района спуститься в укрытия из-за обстрела со стороны ВСУ.
"Внимание! Климовский район подвергается обстрелу. Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия! Не игнорируйте тревогу!" – говорится в сообщении администрации Климовского района в соцсети „ВКонтакте".
Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев в своём телеграм-канале также призывает жителей спуститься в укрытия.
Климовский район границ с Черниговской и Сумской областями Украины, а также с Гомельской область Белоруссии.
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
28 августа, 07:21
Российские военные сбили два беспилотника над Брянской областьюСредства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на понедельник два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщила 28 августа пресс-служба Минобороны России
 
НовостиРоссияБрянская областьВСУобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:39Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война
10:31Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
10:24Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС
10:21ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
10:12Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе
10:08ВСУ под Купянском подтягивают тылы
10:03ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
09:56Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа
09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
09:45СМИ: Си Цзиньпин, скорее всего, тоже не поедет на саммит G20 в Индии
09:02"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии
08:52Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:32Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины
08:18Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
08:00Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
07:58Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
07:40Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
07:26Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов
07:13Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской областью - Минобороны
04:58Польско-немецкие отношения — наихудшие с 2000 года. И это не предел
Лента новостейМолния