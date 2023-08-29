ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области
ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области, всех жителей призывают срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района
Администрация Климовского района призывает жителей района спуститься в укрытия из-за обстрела со стороны ВСУ.
"Внимание! Климовский район подвергается обстрелу. Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия! Не игнорируйте тревогу!" – говорится в сообщении администрации Климовского района в соцсети „ВКонтакте".
Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев в своём телеграм-канале также призывает жителей спуститься в укрытия.
Климовский район границ с Черниговской и Сумской областями Украины, а также с Гомельской область Белоруссии.