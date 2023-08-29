Киевские полицейские выловили из Днепра Бэтмена - 29.08.2023 Украина.ру
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Киевские полицейские выловили из Днепра Бэтмена
Киевские полицейские выловили из Днепра Бэтмена - 29.08.2023 Украина.ру
Киевские полицейские выловили из Днепра Бэтмена
Полицейские из украинской столицы накануне вечером выловили из Днепра мужчину, одетого в костюм Бэтмена. Им оказался иностранец 1995 года рождения, пытавшийся переплыть реку. Об этом 29 августа написал Телеграм-канал "Реальный Киев"
2023-08-29T16:12
2023-08-29T16:12
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киев
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Мужчина хотел пересечь водоем, ширина которого составляет порядка 400-600 метров, однако течение оказалось слишком сильным и "супергерой" начал тонуть. За этим "делом" его застал прохожий, который и позвал на помощь полицию. Горе-пловца затащили на борт катера и доставили на берег.В оригинальной голливудской версии Бэтмен или "челове-летучая мышь" - это тайное альтер эго миллиардера Брюса Уэйна, успешного промышленника и филантропа. В детстве он стал свидетелем убийства своих родителей, после чего поклялся посвятить свою жизнь борьбе за справедливость.Это не первое переодевание в американского супергероя на территории Киева. Одним из самых ярких преображений такого рода было "превращение" атлета и депутата Верховной Рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Василия Вирастюка в Капитана Америку.
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новости, украина, киев, бэтмен
Новости, Украина, Киев, Бэтмен

Киевские полицейские выловили из Днепра Бэтмена

16:12 29.08.2023
 
© Кадр из фильма "Бэтмен"Кадр из фильма "Бэтмен"
Кадр из фильма Бэтмен
© Кадр из фильма "Бэтмен"
Читать в
Полицейские из украинской столицы накануне вечером выловили из Днепра мужчину, одетого в костюм Бэтмена. Им оказался иностранец 1995 года рождения, пытавшийся переплыть реку. Об этом 29 августа написал Телеграм-канал "Реальный Киев"
Мужчина хотел пересечь водоем, ширина которого составляет порядка 400-600 метров, однако течение оказалось слишком сильным и "супергерой" начал тонуть. За этим "делом" его застал прохожий, который и позвал на помощь полицию. Горе-пловца затащили на борт катера и доставили на берег.
В оригинальной голливудской версии Бэтмен или "челове-летучая мышь" - это тайное альтер эго миллиардера Брюса Уэйна, успешного промышленника и филантропа. В детстве он стал свидетелем убийства своих родителей, после чего поклялся посвятить свою жизнь борьбе за справедливость.
Это не первое переодевание в американского супергероя на территории Киева. Одним из самых ярких преображений такого рода было "превращение" атлета и депутата Верховной Рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Василия Вирастюка в Капитана Америку.
Василий Вирастюк - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 17:14
Депутат Верховной Рады стал Капитаном Америка - фотоДепутат Верховной Рады (ВР) Украины от президентской партии «Слуга народа» Василий Вирастюк 25 ноября опубликовал в Facebook текст о себе, снабдив пост собственной фотографией в образе Капитана Америка
 
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