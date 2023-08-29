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Киевские полицейские выловили из Днепра Бэтмена

Киевские полицейские выловили из Днепра Бэтмена - 29.08.2023 Украина.ру

Киевские полицейские выловили из Днепра Бэтмена

Полицейские из украинской столицы накануне вечером выловили из Днепра мужчину, одетого в костюм Бэтмена. Им оказался иностранец 1995 года рождения, пытавшийся переплыть реку. Об этом 29 августа написал Телеграм-канал "Реальный Киев"

2023-08-29T16:12

2023-08-29T16:12

2023-08-29T16:12

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Мужчина хотел пересечь водоем, ширина которого составляет порядка 400-600 метров, однако течение оказалось слишком сильным и "супергерой" начал тонуть. За этим "делом" его застал прохожий, который и позвал на помощь полицию. Горе-пловца затащили на борт катера и доставили на берег.В оригинальной голливудской версии Бэтмен или "челове-летучая мышь" - это тайное альтер эго миллиардера Брюса Уэйна, успешного промышленника и филантропа. В детстве он стал свидетелем убийства своих родителей, после чего поклялся посвятить свою жизнь борьбе за справедливость.Это не первое переодевание в американского супергероя на территории Киева. Одним из самых ярких преображений такого рода было "превращение" атлета и депутата Верховной Рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Василия Вирастюка в Капитана Америку.

https://ukraina.ru/20211125/1032741060.html

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новости, украина, киев, бэтмен