Киевские полицейские выловили из Днепра Бэтмена
© Кадр из фильма "Бэтмен"Кадр из фильма "Бэтмен"
© Кадр из фильма "Бэтмен"
Полицейские из украинской столицы накануне вечером выловили из Днепра мужчину, одетого в костюм Бэтмена. Им оказался иностранец 1995 года рождения, пытавшийся переплыть реку. Об этом 29 августа написал Телеграм-канал "Реальный Киев"
Мужчина хотел пересечь водоем, ширина которого составляет порядка 400-600 метров, однако течение оказалось слишком сильным и "супергерой" начал тонуть. За этим "делом" его застал прохожий, который и позвал на помощь полицию. Горе-пловца затащили на борт катера и доставили на берег.
В оригинальной голливудской версии Бэтмен или "челове-летучая мышь" - это тайное альтер эго миллиардера Брюса Уэйна, успешного промышленника и филантропа. В детстве он стал свидетелем убийства своих родителей, после чего поклялся посвятить свою жизнь борьбе за справедливость.
Это не первое переодевание в американского супергероя на территории Киева. Одним из самых ярких преображений такого рода было "превращение" атлета и депутата Верховной Рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Василия Вирастюка в Капитана Америку.