Указы Зеленского - это "авторские произведения": полтавский судья вынес неожиданный приговор уклонисту - 29.08.2023 Украина.ру
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Указы Зеленского - это "авторские произведения": полтавский судья вынес неожиданный приговор уклонисту
Указы Зеленского - это "авторские произведения": полтавский судья вынес неожиданный приговор уклонисту - 29.08.2023 Украина.ру
Указы Зеленского - это "авторские произведения": полтавский судья вынес неожиданный приговор уклонисту
Полтавский судья оправдал безработного украинца, уклонявшегося от призыва. Причиной такого решения представитель закона назвал неправильно оформленные указы президента о мобилизации. Об этом говорится в опубликованном решении суда
2023-08-29T15:47
2023-08-29T15:47
новости
полтава
судья
решение
уклонисты
владимир зеленский
указы
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Все решение суда поместилось на 35 страницах. В тексте в том числе говорится о том, что по закону человек имеет право действовать в пределах, установленных его правовым статусом, и никто не может нарушать естественных прав гражданина.При этом, уточняется в документе, сотрудники военкоматов не имеют полномочий комплектовать ВСУ, а только нанимать военных на работу, тогда как "принуждение к трудовому контракту является формой рабства"."Так называемые "Законы" и "Указы Президента", в том числе (о мобилизации, об использовании ВСУ), которые легитимируются под видом Законов являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством", - говорится в решении суда.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Чтобы покинуть пределы родины украинцы придумывают все новые и новые схемы обхода запрета на выезд из страны.
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новости, полтава, судья, решение, уклонисты, владимир зеленский, указы
Новости, Полтава, судья, решение, уклонисты, Владимир Зеленский, указы

Указы Зеленского - это "авторские произведения": полтавский судья вынес неожиданный приговор уклонисту

15:47 29.08.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP / Yves Herman
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Полтавский судья оправдал безработного украинца, уклонявшегося от призыва. Причиной такого решения представитель закона назвал неправильно оформленные указы президента о мобилизации. Об этом говорится в опубликованном решении суда
Все решение суда поместилось на 35 страницах. В тексте в том числе говорится о том, что по закону человек имеет право действовать в пределах, установленных его правовым статусом, и никто не может нарушать естественных прав гражданина.
При этом, уточняется в документе, сотрудники военкоматов не имеют полномочий комплектовать ВСУ, а только нанимать военных на работу, тогда как "принуждение к трудовому контракту является формой рабства".
"Так называемые "Законы" и "Указы Президента", в том числе (о мобилизации, об использовании ВСУ), которые легитимируются под видом Законов являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством", - говорится в решении суда.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Чтобы покинуть пределы родины украинцы придумывают все новые и новые схемы обхода запрета на выезд из страны.
29 августа, 14:45
Беременная вывозила в нише от запаски: на границе поймали полуголого украинского уклонистаБеременная иностранка пыталась вывезти с Украины полуголого мужчину, спрятав его в нише для запасного колеса своего авто. Об этом 29 августа сообщила Госпогранслужба Украины, задержавшая беглеца
 
НовостиПолтавасудьярешениеуклонистыВладимир Зеленскийуказы
 
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