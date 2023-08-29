В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников - 29.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230829/1049012510.html
В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников
В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников - 29.08.2023 Украина.ру
В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников
Украинские школьники демонстрируют признаки повсеместной потери способности к обучения, отметили в ЮНИСЕФ
2023-08-29T15:18
2023-08-29T15:18
новости
украина
школы
школьники
украинский язык
математика
юнисеф
covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/66/1031756689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_412300fee35972a2987f35cff4bbd2ae.jpg
Начиная с введения ограничений из-за COVID-19, учащиеся украинских школ сталкиваются с перебоями в обучении.Согласно последним данным опроса, до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранному языку, отметили в ЮНИСЕФ.Также в организации отметили, что только треть учащихся начальной и средней школы посещают занятия очно. Еще треть обучаются в смешанном формате и треть полностью онлайн.Онлайн-обучение может дополнять очное обучение и быть краткосрочным решением, но оно не может полностью заменить очные занятия, которые особенно важны для социального развития и фундаментального обучения детей младшего возраста, отметили в организации.
https://ukraina.ru/20230825/1048929389.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/66/1031756689_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ff3058f155488bd205dc93060defab0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, школы, школьники, украинский язык, математика, юнисеф, covid-19
Новости, Украина, школы, школьники, украинский язык, математика, ЮНИСЕФ, COVID-19

В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников

15:18 29.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкукраинский язык мова школа ученик
украинский язык мова школа ученик - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские школьники демонстрируют признаки повсеместной потери способности к обучения, отметили в ЮНИСЕФ
Начиная с введения ограничений из-за COVID-19, учащиеся украинских школ сталкиваются с перебоями в обучении.
Согласно последним данным опроса, до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранному языку, отметили в ЮНИСЕФ.
Также в организации отметили, что только треть учащихся начальной и средней школы посещают занятия очно. Еще треть обучаются в смешанном формате и треть полностью онлайн.
Онлайн-обучение может дополнять очное обучение и быть краткосрочным решением, но оно не может полностью заменить очные занятия, которые особенно важны для социального развития и фундаментального обучения детей младшего возраста, отметили в организации.
25 августа, 11:21
"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школахУкраинские беженцы в Польше все чаще подвергаются агрессивному преследованию и издевательствам по национальному признаку. Об этом на днях написало польское издание TokFM
 
НовостиУкраинашколышкольникиукраинский языкматематикаЮНИСЕФCOVID-19
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:39Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война
10:31Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
10:24Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС
10:21ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
10:12Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе
10:08ВСУ под Купянском подтягивают тылы
10:03ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
09:56Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа
09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
09:45СМИ: Си Цзиньпин, скорее всего, тоже не поедет на саммит G20 в Индии
09:02"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии
08:52Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:32Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины
08:18Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
08:00Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
07:58Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
07:40Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
07:26Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов
07:13Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской областью - Минобороны
04:58Польско-немецкие отношения — наихудшие с 2000 года. И это не предел
Лента новостейМолния