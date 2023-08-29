https://ukraina.ru/20230829/1049012510.html
В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников
В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников - 29.08.2023 Украина.ру
В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников
Украинские школьники демонстрируют признаки повсеместной потери способности к обучения, отметили в ЮНИСЕФ
2023-08-29T15:18
2023-08-29T15:18
2023-08-29T15:18
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школьники
украинский язык
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юнисеф
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Начиная с введения ограничений из-за COVID-19, учащиеся украинских школ сталкиваются с перебоями в обучении.Согласно последним данным опроса, до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранному языку, отметили в ЮНИСЕФ.Также в организации отметили, что только треть учащихся начальной и средней школы посещают занятия очно. Еще треть обучаются в смешанном формате и треть полностью онлайн.Онлайн-обучение может дополнять очное обучение и быть краткосрочным решением, но оно не может полностью заменить очные занятия, которые особенно важны для социального развития и фундаментального обучения детей младшего возраста, отметили в организации.
https://ukraina.ru/20230825/1048929389.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, школы, школьники, украинский язык, математика, юнисеф, covid-19
Новости, Украина, школы, школьники, украинский язык, математика, ЮНИСЕФ, COVID-19
В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников
Украинские школьники демонстрируют признаки повсеместной потери способности к обучения, отметили в ЮНИСЕФ
Начиная с введения ограничений из-за COVID-19, учащиеся украинских школ сталкиваются с перебоями в обучении.
Согласно последним данным опроса, до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранному языку, отметили в ЮНИСЕФ.
Также в организации отметили, что только треть учащихся начальной и средней школы посещают занятия очно. Еще треть обучаются в смешанном формате и треть полностью онлайн.
Онлайн-обучение может дополнять очное обучение и быть краткосрочным решением, но оно не может полностью заменить очные занятия, которые особенно важны для социального развития и фундаментального обучения детей младшего возраста, отметили в организации.