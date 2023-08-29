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В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников

В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников - 29.08.2023 Украина.ру

В ЮНИСЕФ зафиксировали снижение уровня знаний у украинских школьников

Украинские школьники демонстрируют признаки повсеместной потери способности к обучения, отметили в ЮНИСЕФ

2023-08-29T15:18

2023-08-29T15:18

2023-08-29T15:18

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Начиная с введения ограничений из-за COVID-19, учащиеся украинских школ сталкиваются с перебоями в обучении.Согласно последним данным опроса, до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранному языку, отметили в ЮНИСЕФ.Также в организации отметили, что только треть учащихся начальной и средней школы посещают занятия очно. Еще треть обучаются в смешанном формате и треть полностью онлайн.Онлайн-обучение может дополнять очное обучение и быть краткосрочным решением, но оно не может полностью заменить очные занятия, которые особенно важны для социального развития и фундаментального обучения детей младшего возраста, отметили в организации.

https://ukraina.ru/20230825/1048929389.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, школы, школьники, украинский язык, математика, юнисеф, covid-19