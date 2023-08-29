https://ukraina.ru/20230829/1049011829.html

Беременная вывозила в нише от запаски: на границе поймали полуголого украинского уклониста

Беременная вывозила в нише от запаски: на границе поймали полуголого украинского уклониста - 29.08.2023 Украина.ру

Беременная вывозила в нише от запаски: на границе поймали полуголого украинского уклониста

Беременная иностранка пыталась вывезти с Украины полуголого мужчину, спрятав его в нише для запасного колеса своего авто. Об этом 29 августа сообщила Госпогранслужба Украины, задержавшая беглеца

2023-08-29T14:45

2023-08-29T14:45

2023-08-29T14:45

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В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Чтобы покинуть пределы родины украинцы придумывают все новые и новые схемы обхода запрета на выезд из страны.Тем временем глава СНБО Алексей Данилов подтвердил немецкому изданию Bild факт новой волны мобилизации в стране."Не надо из-за этого поднимать шум, всё идет по тому плану, который мы сейчас реализуем", - сказал он.

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https://ukraina.ru/20230815/1048689312.html

https://ukraina.ru/20230828/1048980218.html

https://ukraina.ru/20230829/1049001033.html

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новости, украина, уклонисты, авто