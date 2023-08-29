Беременная вывозила в нише от запаски: на границе поймали полуголого украинского уклониста - 29.08.2023 Украина.ру
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Беременная вывозила в нише от запаски: на границе поймали полуголого украинского уклониста
Беременная вывозила в нише от запаски: на границе поймали полуголого украинского уклониста - 29.08.2023 Украина.ру
Беременная вывозила в нише от запаски: на границе поймали полуголого украинского уклониста
Беременная иностранка пыталась вывезти с Украины полуголого мужчину, спрятав его в нише для запасного колеса своего авто. Об этом 29 августа сообщила Госпогранслужба Украины, задержавшая беглеца
2023-08-29T14:45
2023-08-29T14:45
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украина
уклонисты
авто
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В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Чтобы покинуть пределы родины украинцы придумывают все новые и новые схемы обхода запрета на выезд из страны.Тем временем глава СНБО Алексей Данилов подтвердил немецкому изданию Bild факт новой волны мобилизации в стране."Не надо из-за этого поднимать шум, всё идет по тому плану, который мы сейчас реализуем", - сказал он.
https://ukraina.ru/20230822/1048868306.html
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новости, украина, уклонисты, авто
Новости, Украина, уклонисты, авто

Беременная вывозила в нише от запаски: на границе поймали полуголого украинского уклониста

14:45 29.08.2023
 
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Беременная иностранка пыталась вывезти с Украины полуголого мужчину, спрятав его в нише для запасного колеса своего авто. Об этом 29 августа сообщила Госпогранслужба Украины, задержавшая беглеца
"Одним правонарушением парочка не ограничилась, потому еще и устроила скандал. Унимать их пришлось сотрудникам полиции. На решение правоохранителей эвакуировать BMW женщина реагировала разносторонне - то бросалась под его колеса, то убегала, куда глаза видят. Горе-спасательнице грозит уголовная ответственность, а "путешественник" пока – в пункте временного содержания", - говорится в сообщении ведомства в Телеграм.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Чтобы покинуть пределы родины украинцы придумывают все новые и новые схемы обхода запрета на выезд из страны.
22 августа, 16:41
Повестка от повестки: на Украине задержали военкома, заработавшего на новой схеме уклоненияВ Винницкой области задержали командира отделения одного из отделов территориального центра комплектования (ТЦК), которого обвиняют в получении неправомерной выгоды от потенциальных призывников. Информация об этом 22 августа появилась в Телеграм-канале Офиса генпрокурора
СБУ
15 августа, 10:28
Быстро стать многодетным отцом: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизацииСБУ раскрыла схему, с помощью которой украинские уклонисты становились "многодетными отцами", чтобы избежать мобилизации и иметь возможность выехать за границу. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе ведомства
Тем временем глава СНБО Алексей Данилов подтвердил немецкому изданию Bild факт новой волны мобилизации в стране.
"Не надо из-за этого поднимать шум, всё идет по тому плану, который мы сейчас реализуем", - сказал он.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:00
"Всё идёт по плану": СНБО Украины подтвердило дополнительную мобилизациюКиевские чиновники, отправившие своих сыновей на Запад, призвали "не поднимать шум" из-за новой волны мобилизации
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 10:49
Включая женщин: предприятия семи украинских регионов обязали передать ВСУ данные о личном составеУкраинское контрнаступление провалилось, и Запад дает Владимиру Зеленскому последний шанс доказать, что оружие ему отправляли не зря. Поэтому уже начиная с сентября мобилизация на Украине станет тотальной, и первый шаг в этом направлении уже сделан. Об этом 28 августа сообщил Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.
 
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