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Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун"

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун" - 29.08.2023 Украина.ру

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун"

Российская система ПВО перехватила противокорабельную ракету „Нептун“, сообщили в Минобороны РФ 29 августа

2023-08-29T14:34

2023-08-29T14:34

2023-08-29T14:34

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Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки уничтожили 27 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской области.

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новости, россия, новые регионы, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, нептун, ракета, пво, минобороны рф