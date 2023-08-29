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Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун"
Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун" - 29.08.2023 Украина.ру
Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун"
Российская система ПВО перехватила противокорабельную ракету „Нептун“, сообщили в Минобороны РФ 29 августа
2023-08-29T14:34
2023-08-29T14:34
2023-08-29T14:34
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Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки уничтожили 27 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской области.
https://ukraina.ru/20230829/1049010170.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, нептун, ракета, пво, минобороны рф
Новости, Россия, Новые регионы, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Нептун, Ракета, ПВО, Минобороны РФ
Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун"
Российская система ПВО перехватила противокорабельную ракету „Нептун“, сообщили в Минобороны РФ 29 августа