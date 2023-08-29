Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун" - 29.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230829/1049011695.html
Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун"
Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун" - 29.08.2023 Украина.ру
Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун"
Российская система ПВО перехватила противокорабельную ракету „Нептун“, сообщили в Минобороны РФ 29 августа
2023-08-29T14:34
2023-08-29T14:34
новости
россия
новые регионы
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
нептун
ракета
пво
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/59/1021995934_0:1:961:541_1920x0_80_0_0_fe3f5c665ae0a92e08456239a03d29ad.jpg
Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки уничтожили 27 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской области.
https://ukraina.ru/20230829/1049010170.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/59/1021995934_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_22685a56dc1755134e4180e538686303.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, новые регионы, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, нептун, ракета, пво, минобороны рф
Новости, Россия, Новые регионы, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Нептун, Ракета, ПВО, Минобороны РФ

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты "Нептун"

14:34 29.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчиновкрылатая ракета испытания
крылатая ракета испытания - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчинов
Читать в
Российская система ПВО перехватила противокорабельную ракету „Нептун“, сообщили в Минобороны РФ 29 августа
Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, за минувшие сутки уничтожили 27 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской области.
29 августа, 14:12
Новый крымский беспилотник "Сарыч-2" поступит на вооружение после испытаний - Аксёнов Беспилотник "Сарыч-2" после доработок и испытаний поступит на вооружение Черноморского флота РФ, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияНовые регионыЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьНептунРакетаПВОМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:31Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
10:24Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС
10:21ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
10:12Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе
10:08ВСУ под Купянском подтягивают тылы
10:03ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
09:56Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа
09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
09:45СМИ: Си Цзиньпин, скорее всего, тоже не поедет на саммит G20 в Индии
09:02"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии
08:52Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:32Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины
08:18Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
08:00Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
07:58Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
07:40Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
07:26Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов
07:13Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской областью - Минобороны
04:58Польско-немецкие отношения — наихудшие с 2000 года. И это не предел
04:51"Франция без Габона — автомобиль без топлива". Деколонизация Африки ускоряется
Лента новостейМолния