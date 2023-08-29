Иван Стародубцев о предстоящей встрече Путин-Эрдоган и реальных интересах Турции на Украине - 29.08.2023 Украина.ру
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Иван Стародубцев о предстоящей встрече Путин-Эрдоган и реальных интересах Турции на Украине
Иван Стародубцев о предстоящей встрече Путин-Эрдоган и реальных интересах Турции на Украине - 29.08.2023 Украина.ру
Иван Стародубцев о предстоящей встрече Путин-Эрдоган и реальных интересах Турции на Украине
Турция хочет быть миротворцем в нынешнем противостоянии, а зерновая сделка является единственной в своем роде, когда и Россия, и Украина вроде как делают общее дело со взаимным интересом. Но защита украинских интересов – не приоритет для Турции
2023-08-29T14:06
2023-08-29T15:18
интервью
турция
украина
россия
владимир путин
эрдоган
владимир зеленский
брикс
шос
катар
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Турции, автор телеграм-канала "Турция это" Иван Стародубцев.– Иван, состоялась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что бы вы выделили по итогам этого общения? И как выглядит украинская повестка глазами Турции?– Этот визит выглядит попыткой перезагрузки треугольника Россия-Украина-Турция, предпринимаемой с турецкой стороны.Во главе угла визита стояла зерновая сделка – инициатива, которую Турция активно продвигает на международной арене, будучи, пожалуй, главным инициатором и мотором данного проекта, пытаясь вдохнуть в него вторую жизнь.Понятно, что было много ритуальных заявлений из серии "Турция поддерживает территориальную целостность Украины", потом было выступление президента Реджепа Тайипа Эрдогана, его видеообращение, которое он опубликовал на "Крымской платформе", там тоже звучала та же поддержка территориальной целостности, непризнание Крыма в составе...Замечу, что ни одного слова там не было с корнем "Россия" – ни "Россия", ни "российский" от президента Эрдогана не звучало.Очевидно, что готовится саммит Путин-Эрдоган. Эрдоган уже выразил готовность ехать в Российскую Федерацию, говорят о первой неделе сентября.Соответственно, турецкая сторона, перезагружая зерновую инициативу, старается быть осторожной – после июльского конфуза (назовем его мягко), который случился с выдачей Турцией боевиков запрещенной в Российской Федерации организации "Азов".Все это должно просчитываться не в контексте турецко-украинских отношений, а в контексте треугольников и многоугольников, которые Турция вокруг себя строит.– А как может повлиять "ритуальная" риторика Эрдогана на результаты встречи с Владимиром Путиным?– До настоящего времени эта риторика никаких проблем не представляла – с точки зрения России.Россия придерживалась принципа, что у нас есть области расхождений. Одной из таких областей является то, что происходит на Украине, и то, что произошло в ходе так называемой "Крымской весны".Россия сказала: "для нас это не проблема". Для российской стороны даже не было проблемой активное участи Турции в "Крымской платформе". Проблемы возникают, когда, по мнению российской стороны, идет нарушение прямых договоренностей.Условно, мы не договаривались с Турцией, что Турция будет признавать Крым в составе РФ, такой договоренности нет, поэтому все при своих.Если Турция берет на себя обязательство, что до конца военных действий "азовцы"* находятся на территории Турции, а потом, неожиданно для Российской Федерации, их отпускают, это составляет проблему.Эту проблему можно сравнить с ситуацией сентября 2015 года, когда Российская Федерация приняла решение о вступлении в сирийский конфликт, и произошло это к вящему неудовольствию Турции. Тогда на уровне дипломатии между Турцией и Россией сильно заискрило.Результатом стало то, что Турция сбила российский самолет, гибель российского пилота, гибель еще одного российского военнослужащего, в итоге получился самолетный кризис.Сейчас подобных искр в двусторонних отношениях не видно, однако Россия взяла в отношениях с Турцией паузу на высшем уровне.– Могут ли Россия и Турция решить вопрос с зерновой сделкой без участия Украины?– России нет дела до Украины, Россия хочет решить свои проблемы.В этом смысле, если Катар и Турция говорят, что могут подменить собой ООН, генерального секретаря и всю его структуру, и создать России схему, которая позволит нам оптом поставлять зерно и удобрения на мировые рынки, Россия эти усилия будет приветствовать – это очевидно.Насколько это возможно – это предмет отдельного разговора, потому что там есть целый клубок проблем, связанный с логистикой, со страхованием, с портами, загрузки-выгрузки, в конце концов, с прохождением платежей.Могут ли Катар и Турция все это организовать Российской Федерации – ну, посмотрим, предложение, как я понимаю, было сформулировано.Но у этой медали есть оборотная сторона. Будет ли здесь какой-то украинский контекст? Иными словами, что Турция и Катар захотят взамен? Будет ли Катар бороться за украинское зерно на мировых рынках?Для меня этот тезис не бесспорен. Да, Турция хочет быть миротворцем в нынешнем противостоянии, да, зерновая сделка является единственной в своем роде, когда и Россия, и Украина вроде как делают общее дело со взаимным интересом.Но я не думаю, что именно защита украинских интересов для Турции в приоритете.Я думаю, что у Турции, помимо этого, много интересов к российской стороне – допустим, в той же Сирии или Ливии. Поэтому здесь можно ждать интересных развязок.– Как сейчас обстоит дело с экономикой Турции? В частности, что с туризмом?– Если опираться на заявления министра казначейства и финансов Турции Мехмета Шимшека, туризм в Турции нормализовался, вышел на вполне нормальные показатели.Как он отметил, валютные доходы от туризма позволяют стабилизировать отрицательные сальдо по текущим операциям – его удалось снизить до текущей величины в 40 миллиардов долларов, что позволяет Турции эффективнее бороться с инфляцией и защищать курс турецкой лиры по отношению к доллару и евро.При этом турецкая лира демонстрирует достаточно высокую волатильность. Цены в турецких лирах растут опережающими темпами. Проблема не решена, и она вряд ли будет решена до тех пор, пока Турция не выйдет на новый виток с внешним миром, с внешними инвесторами.– Может ли Турция когда-нибудь войти в состав БРИКС?– Турция проявляет интерес к данному клубу, а также к Шанхайской организации сотрудничества, ничего не мешает Турции в него вступить.Интерес у Турции есть, по крайней мере, по трем направлениям.Первое – интерес экономический, доступ к проектному финансированию, который есть в БРИКС и в ШОС. Там есть свои банки развития.Вторая тема – доступ на рынки этих стран, возможность стать привилегированным участником по экспорту, импорту, по поставкам услуг, по строительным работам.Третья история связана с политическим балансированием Турции, потому что она себя позиционирует как связующее звено между Востоком и Западом.* Террористическая организация, запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20230827/1048956302.html
https://ukraina.ru/20230824/1048919363.html
https://ukraina.ru/20230826/1048944043.html
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Александр Порунов
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, турция, украина, россия, владимир путин, эрдоган, владимир зеленский, брикс, шос, катар, оон, зерновая сделка, крымская платформа
Интервью, Турция, Украина, Россия, Владимир Путин, Эрдоган, Владимир Зеленский, БРИКС, ШОС, Катар, ООН, зерновая сделка, крымская платформа

Иван Стародубцев о предстоящей встрече Путин-Эрдоган и реальных интересах Турции на Украине

14:06 29.08.2023 (обновлено: 15:18 29.08.2023)
 
© smotrim.ruИван Стародубцев интервью
Иван Стародубцев интервью
© smotrim.ru
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Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Турция хочет быть миротворцем в нынешнем противостоянии, а зерновая сделка является единственной в своем роде, когда и Россия, и Украина вроде как делают общее дело со взаимным интересом. Но защита украинских интересов – не приоритет для Турции
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Турции, автор телеграм-канала "Турция это" Иван Стародубцев.
– Иван, состоялась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что бы вы выделили по итогам этого общения? И как выглядит украинская повестка глазами Турции?
– Этот визит выглядит попыткой перезагрузки треугольника Россия-Украина-Турция, предпринимаемой с турецкой стороны.
Во главе угла визита стояла зерновая сделка – инициатива, которую Турция активно продвигает на международной арене, будучи, пожалуй, главным инициатором и мотором данного проекта, пытаясь вдохнуть в него вторую жизнь.
Понятно, что было много ритуальных заявлений из серии "Турция поддерживает территориальную целостность Украины", потом было выступление президента Реджепа Тайипа Эрдогана, его видеообращение, которое он опубликовал на "Крымской платформе", там тоже звучала та же поддержка территориальной целостности, непризнание Крыма в составе...
Замечу, что ни одного слова там не было с корнем "Россия" – ни "Россия", ни "российский" от президента Эрдогана не звучало.
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Ростислав Ищенко про БРИКС, Турцию и опасную концентрацию войск на границе с БелоруссиейНе совсем понятные принципы расширения БРИКС могут привести к тому, что эта организация потеряет эффективность и управляемость и превратится в бледное подобие ООН с большим количеством недостатков, считает политолог и обозреватель издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Очевидно, что готовится саммит Путин-Эрдоган. Эрдоган уже выразил готовность ехать в Российскую Федерацию, говорят о первой неделе сентября.
Соответственно, турецкая сторона, перезагружая зерновую инициативу, старается быть осторожной – после июльского конфуза (назовем его мягко), который случился с выдачей Турцией боевиков запрещенной в Российской Федерации организации "Азов".
Все это должно просчитываться не в контексте турецко-украинских отношений, а в контексте треугольников и многоугольников, которые Турция вокруг себя строит.
– А как может повлиять "ритуальная" риторика Эрдогана на результаты встречи с Владимиром Путиным?
– До настоящего времени эта риторика никаких проблем не представляла – с точки зрения России.
Россия придерживалась принципа, что у нас есть области расхождений. Одной из таких областей является то, что происходит на Украине, и то, что произошло в ходе так называемой "Крымской весны".
Россия сказала: "для нас это не проблема". Для российской стороны даже не было проблемой активное участи Турции в "Крымской платформе". Проблемы возникают, когда, по мнению российской стороны, идет нарушение прямых договоренностей.
байрактар Bayraktar TB2
24 августа, 17:34
Турция подарила Украине на День независимости ударный дрон BayraktarТурецкая военная компания Baykar Makina подарила главному разведывательному управлению (ГУР) ударный дрон Bayraktar TВ2 по случаю дня независимости Украины. Об этом 24 августа сообщили в ГУР
Условно, мы не договаривались с Турцией, что Турция будет признавать Крым в составе РФ, такой договоренности нет, поэтому все при своих.
Если Турция берет на себя обязательство, что до конца военных действий "азовцы"* находятся на территории Турции, а потом, неожиданно для Российской Федерации, их отпускают, это составляет проблему.
Эту проблему можно сравнить с ситуацией сентября 2015 года, когда Российская Федерация приняла решение о вступлении в сирийский конфликт, и произошло это к вящему неудовольствию Турции. Тогда на уровне дипломатии между Турцией и Россией сильно заискрило.
Результатом стало то, что Турция сбила российский самолет, гибель российского пилота, гибель еще одного российского военнослужащего, в итоге получился самолетный кризис.
Сейчас подобных искр в двусторонних отношениях не видно, однако Россия взяла в отношениях с Турцией паузу на высшем уровне.
– Могут ли Россия и Турция решить вопрос с зерновой сделкой без участия Украины?
– России нет дела до Украины, Россия хочет решить свои проблемы.
В этом смысле, если Катар и Турция говорят, что могут подменить собой ООН, генерального секретаря и всю его структуру, и создать России схему, которая позволит нам оптом поставлять зерно и удобрения на мировые рынки, Россия эти усилия будет приветствовать – это очевидно.
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
26 августа, 15:51
Фархад Ибрагимов о шансах Эрдогана уговорить Путина на зерновую сделку: "Нужен железобетонный договор"
Насколько это возможно – это предмет отдельного разговора, потому что там есть целый клубок проблем, связанный с логистикой, со страхованием, с портами, загрузки-выгрузки, в конце концов, с прохождением платежей.
Могут ли Катар и Турция все это организовать Российской Федерации – ну, посмотрим, предложение, как я понимаю, было сформулировано.
Но у этой медали есть оборотная сторона. Будет ли здесь какой-то украинский контекст? Иными словами, что Турция и Катар захотят взамен? Будет ли Катар бороться за украинское зерно на мировых рынках?
Для меня этот тезис не бесспорен. Да, Турция хочет быть миротворцем в нынешнем противостоянии, да, зерновая сделка является единственной в своем роде, когда и Россия, и Украина вроде как делают общее дело со взаимным интересом.
Но я не думаю, что именно защита украинских интересов для Турции в приоритете.
Я думаю, что у Турции, помимо этого, много интересов к российской стороне – допустим, в той же Сирии или Ливии. Поэтому здесь можно ждать интересных развязок.
– Как сейчас обстоит дело с экономикой Турции? В частности, что с туризмом?
– Если опираться на заявления министра казначейства и финансов Турции Мехмета Шимшека, туризм в Турции нормализовался, вышел на вполне нормальные показатели.
Как он отметил, валютные доходы от туризма позволяют стабилизировать отрицательные сальдо по текущим операциям – его удалось снизить до текущей величины в 40 миллиардов долларов, что позволяет Турции эффективнее бороться с инфляцией и защищать курс турецкой лиры по отношению к доллару и евро.
Игорь Шатров интервью
24 августа, 16:03
Игорь Шатров: Турция в итоге будет членом БРИКС, а Россия может получить иранские дроны и автоВ БРИКС официально пригласили шесть новых стран: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите в Йоханнесбурге
При этом турецкая лира демонстрирует достаточно высокую волатильность. Цены в турецких лирах растут опережающими темпами. Проблема не решена, и она вряд ли будет решена до тех пор, пока Турция не выйдет на новый виток с внешним миром, с внешними инвесторами.
– Может ли Турция когда-нибудь войти в состав БРИКС?
– Турция проявляет интерес к данному клубу, а также к Шанхайской организации сотрудничества, ничего не мешает Турции в него вступить.
Интерес у Турции есть, по крайней мере, по трем направлениям.
Первое – интерес экономический, доступ к проектному финансированию, который есть в БРИКС и в ШОС. Там есть свои банки развития.
Вторая тема – доступ на рынки этих стран, возможность стать привилегированным участником по экспорту, импорту, по поставкам услуг, по строительным работам.
Третья история связана с политическим балансированием Турции, потому что она себя позиционирует как связующее звено между Востоком и Западом.
* Террористическая организация, запрещена в РФ
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Фархад Ибрагимов
Фархад Ибрагимов Эксперт дискуссионного международного клуба "Валдай", политолог
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ИнтервьюТурцияУкраинаРоссияВладимир ПутинЭрдоганВладимир ЗеленскийБРИКСШОСКатарООНзерновая сделкакрымская платформа
 
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