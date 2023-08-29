Ватикан ответил на претензии УГКЦ
13:49 29.08.2023 (обновлено: 14:46 29.08.2023)
Пресс-служба Ватикана распространила разъяснения речи понтифика о России
Вызвавшее широкий резонанс на Украине заключительное приветствие Папы Римского Франциска к молодым российским католикам, которые принимали участие в Х Всероссийской встрече католической молодежи, следует воспринимать в контексте. Об этом заявил директор Зала печати (пресс-службы) Ватикана Маттео Бруни.
Поводом для вопросов в журналистов стала речь римского понтифика, произнесённая 25 августа в режиме телемоста. Сделанные главой Католической церкви позитивные оценки русской культуры и истории России возмутили ревностных не по разуму украинских граждан, в особенности – неверующий и униатов ("греко-католиков").
"В словах приветствия, спонтанно обращенных к некоторым молодым российским католикам несколько дней назад, как явно следует из контекста, в каком они были произнесены, Папа хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии, и, безусловно, не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды", – цитирует руководителя пресс-службы Святейшего Престола М. Бруни официальное издание Vatican News.
29 июня 2019, 16:58Глава УГКЦ приедет в Рим просить у Папы Римского о собственном патриархатеРуководитель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в начале июля посетит Рим, где обсудит с Папой Франциском вопрос о предоставлении УГКЦ статуса патриархата. Об этом он заявил в интервью Религиозно-информационной службе Украины (РИСУ)