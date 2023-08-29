https://ukraina.ru/20230829/1049009894.html

Ватикан ответил на претензии УГКЦ

Ватикан ответил на претензии УГКЦ - 29.08.2023 Украина.ру

Ватикан ответил на претензии УГКЦ

Пресс-служба Ватикана распространила разъяснения речи понтифика о России

2023-08-29T13:49

2023-08-29T13:49

2023-08-29T14:46

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Вызвавшее широкий резонанс на Украине заключительное приветствие Папы Римского Франциска к молодым российским католикам, которые принимали участие в Х Всероссийской встрече католической молодежи, следует воспринимать в контексте. Об этом заявил директор Зала печати (пресс-службы) Ватикана Маттео Бруни.Поводом для вопросов в журналистов стала речь римского понтифика, произнесённая 25 августа в режиме телемоста. Сделанные главой Католической церкви позитивные оценки русской культуры и истории России возмутили ревностных не по разуму украинских граждан, в особенности – неверующий и униатов ("греко-католиков")."В словах приветствия, спонтанно обращенных к некоторым молодым российским католикам несколько дней назад, как явно следует из контекста, в каком они были произнесены, Папа хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии, и, безусловно, не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды", – цитирует руководителя пресс-службы Святейшего Престола М. Бруни официальное издание Vatican News.

https://ukraina.ru/20230829/1049003473.html

https://ukraina.ru/20190513/1023566188.html

https://ukraina.ru/20190629/1024081418.html

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новости, угкц, греко-католики, католическая церковь, униаты, ватикан, дипломатия, русский мир, русская традиция, русская культура, православие, христианство, упц мп, религия, русофобия