Ватикан ответил на претензии УГКЦ - 29.08.2023 Украина.ру
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Ватикан ответил на претензии УГКЦ
Ватикан ответил на претензии УГКЦ - 29.08.2023 Украина.ру
Ватикан ответил на претензии УГКЦ
Пресс-служба Ватикана распространила разъяснения речи понтифика о России
2023-08-29T13:49
2023-08-29T14:46
новости
угкц
греко-католики
католическая церковь
униаты
ватикан
дипломатия
русский мир
русская традиция
русская культура
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Вызвавшее широкий резонанс на Украине заключительное приветствие Папы Римского Франциска к молодым российским католикам, которые принимали участие в Х Всероссийской встрече католической молодежи, следует воспринимать в контексте. Об этом заявил директор Зала печати (пресс-службы) Ватикана Маттео Бруни.Поводом для вопросов в журналистов стала речь римского понтифика, произнесённая 25 августа в режиме телемоста. Сделанные главой Католической церкви позитивные оценки русской культуры и истории России возмутили ревностных не по разуму украинских граждан, в особенности – неверующий и униатов ("греко-католиков")."В словах приветствия, спонтанно обращенных к некоторым молодым российским католикам несколько дней назад, как явно следует из контекста, в каком они были произнесены, Папа хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии, и, безусловно, не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды", – цитирует руководителя пресс-службы Святейшего Престола М. Бруни официальное издание Vatican News.
https://ukraina.ru/20230829/1049003473.html
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новости, угкц, греко-католики, католическая церковь, униаты, ватикан, дипломатия, русский мир, русская традиция, русская культура, православие, христианство, упц мп, религия, русофобия
Новости, УГКЦ, греко-католики, Католическая церковь, униаты, Ватикан, дипломатия, Русский мир, русская традиция, русская культура, Православие, христианство, УПЦ МП, Религия, Русофобия

Ватикан ответил на претензии УГКЦ

13:49 29.08.2023 (обновлено: 14:46 29.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Ватикан
Визит президента РФ В. Путина в Ватикан - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Пресс-служба Ватикана распространила разъяснения речи понтифика о России
Вызвавшее широкий резонанс на Украине заключительное приветствие Папы Римского Франциска к молодым российским католикам, которые принимали участие в Х Всероссийской встрече католической молодежи, следует воспринимать в контексте. Об этом заявил директор Зала печати (пресс-службы) Ватикана Маттео Бруни.
Глава Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 11:55
Глава УГКЦ попросил папу Франциска объясниться за слова о русском наследииГлава УГКЦ Святослав Шевчук опубликовал официальный комментарий, в котором он обвинил Россию в империализме и выступил против "русского мира"
Поводом для вопросов в журналистов стала речь римского понтифика, произнесённая 25 августа в режиме телемоста. Сделанные главой Католической церкви позитивные оценки русской культуры и истории России возмутили ревностных не по разуму украинских граждан, в особенности – неверующий и униатов ("греко-католиков").
Порошенко Епифаний томос
13 мая 2019, 11:03
Епифаний заговорил об объединении с униатамиГлава так называемой ПЦУ Епифаний рассказал о теоретической возможности объединения его структуры с Украинской греко-католической церковью. Об этом 13 мая сообщило агентство РИА Новости
"В словах приветствия, спонтанно обращенных к некоторым молодым российским католикам несколько дней назад, как явно следует из контекста, в каком они были произнесены, Папа хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии, и, безусловно, не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды", – цитирует руководителя пресс-службы Святейшего Престола М. Бруни официальное издание Vatican News.
Вербное воскресенье во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2019
29 июня 2019, 16:58
Глава УГКЦ приедет в Рим просить у Папы Римского о собственном патриархатеРуководитель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в начале июля посетит Рим, где обсудит с Папой Франциском вопрос о предоставлении УГКЦ статуса патриархата. Об этом он заявил в интервью Религиозно-информационной службе Украины (РИСУ)
 
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