https://ukraina.ru/20230829/1049007134.html

Луна на небе. О космосе, мире и будущем человечества

Луна на небе. О космосе, мире и будущем человечества - 30.08.2023 Украина.ру

Луна на небе. О космосе, мире и будущем человечества

Всего неделю назад часть украинской прорежимной публики не могла нарадоваться неудаче с прилунением российской космической станции "Луна-25", а после этого демонстративно проигнорировала успех индийского проекта

2023-08-29T12:57

2023-08-29T12:57

2023-08-30T16:08

мнения

украина

россия

космос

владимир ленин (владимир ульянов)

валентина терешкова

юрий гагарин

ссср

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Конечно, это не стоило бы нашего внимания, если бы не упрямая память, постоянно возвращающая нас к той, другой, настоящей Украине. К Украине, бывшей еще совсем недавно одним из авангардов мировой космической промышленности.Нынешнее поколение украинцев уже не знает, что без украинских предприятий «Коммунар», «Арсенал», «Монолит» и Евпаторийского космического центра был бы невозможен запуска 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли, а сами эти предприятия были бы невозможны без научной, технологической и идейной мощи Советского Союза.Когда 12 апреля 1961 года советская ракета-носитель «Восток» вывела на космическую орбиту первого космонавта человечества Юрия Гагарина, она была оборудована приборами украинских предприятий «Коммунар» и «Арсенал».Следы великой, ныне запрещенной на территории Украины цивилизации в виде мозаик, барельефов и памятников в виде космонавтов среди звезд уже несколько лет активно уничтожаются рожденными ползать, но борьба против сил космоса всегда является неравной.Ведь и сам объединявший нас когда-то космос так и остался бы несбыточной мечтой, если бы не полет воображения и научный гений множества наших соотечественников из разных республик СССР — всех тех, кто смог дорисовать звезды снам нашего детства.Если кто-то не понял или не заметил, космос — это и есть мы. По ту сторону атмосферы, как и под кожей любого цвета, заканчиваются все наши гражданства, национальности и все наносное, рассказанное, навязанное, внушенное.Внутри и снаружи нас живет эта бесконечность, которую нам предстоит постоянно открывать, всегда натыкаясь на еще большие необъятности. Наш путь в космос — родовые схватки человечества в попытке выбраться из предыстории, что невозможно сделать внутри примитивной капиталистической системы.Ценность денег ограничена исключительно земными законами, обесценивание их гарантированно бесконечностью, где правят совершенно иные силы.У нас пока нет слов, нот и красок для взрослого разговора о главном. Его возможность скрыта в окружающей нас черной бездне высоты. Мы не одни в этом пространстве, но до и для преодоления нами внешнего космического одиночества сначала мы должны научиться находить себя в мирах, ждущих нас внутри наших собственных дебрей и пейзажей.Странная вещь. На фоне трагедии войны, ежедневно уносящей столько жизней и надежды, в нас осталось место для боли от потери станции «Луна-25». Российский космический проект чертил высоко над нами контуры другого, следующего времени. Это была очередная наша общая попытка вырваться в будущее, в котором не будет ни стран ни наших доисторических амбиций конкурировать с ближним.Гений советской и российской науки, умноженный на труд множества специалистов, нес эту мечту к лунному полюсу. Проект «Луны-25» являлся пророчеством времен, когда крылатыми будут не ракеты, а человеческие сны. Для страны, которую пытаются стереть с лица планеты 14 тысячами санкций и миллионами медийных фейков, решение о запуске важной космической миссии являлось научным и политическим подвигом, и Россия заслуживала успеха.Разумеется, многие рожденные ползать уже вовсю празднуют катастрофу космической станции. Некоторые из российских чиновников, чтобы не получить нагоняй от начальства, постараются поскорее забыть об этом, переводя разговоры на другие менее важные темы.Но нет ничего более глупого и вредного, чем скрывать и замалчивать собственные поражения и выпячивать только победы. С пропагандистской точки зрения это антипропаганда, вызывающая только чувство жалости. Ни на земле, ни в космосе нет путей без ошибок, поражений и падений. В них главные уроки, позволяющие нам двигаться вперед.Когда советская женщина впервые полетела в космос, сотни новорожденных девочек бедных стран мира были названы Валентинами, и у некоторых из них уже подрастали старшие братики Юрии.Удивительным образом в странах третьего мира (куда успешно загоняют сегодня Украину ее западные партеры) полет в космос Терешковой был даже более невероятным событием, чем полет Гагарина.В мире, который она увидела сверху, оставались страны, в которых женщины не имели права голоса, а в значительном числе государств их право на участие в политической жизни было весьма ограничено. Наверное, многие «лидерки» совеременного феминизма очень бы удивились, если бы узнали о существовании СССР и принятых там законах в интересах равенства, прав и свобод граждан, и наконец заметили бы, что имя главного феминиста ХХ века —Владимир Ильич Ленин.Сегодня очень трудно объяснить, что возможность настоящей свободы — не скакать с голой грудью, а свободы летать в космос, — выстраивается не из бесконечного списка претензий к «патриархальному полу», а из борьбы против политической системы, гарантирующей нам все виды неравенства сразу.Удивительным образом красивые лозунги о толерантности стали ширмой политики нашего разобщения по всем признакам и натравливания нас друг на друга с самым нетерпимым из обвинений — в нетерпимости.Тем временем как система развязывает войны, пандемии и голод, избавляя себя от лишнего для нее населения нас. Россия, как неотъемлемая часть человечества, обязательно вернется в космос, потому что именно космос когда-нибудь навсегда объединит времена и народы. Наша ночная мечта о звездах останется самой высокой и светлой, и когда-нибудь у нее появятся и украинские крылья.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20230820/1048815151.html

https://ukraina.ru/20230815/1048704378.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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мнения, украина, россия, космос, владимир ленин (владимир ульянов), валентина терешкова, юрий гагарин, ссср