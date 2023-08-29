https://ukraina.ru/20230829/1049005145.html

"На Зеленском затягивается удавка". Киевский режим может пасть из-за коррупционного скандала в США

"На Зеленском затягивается удавка". Киевский режим может пасть из-за коррупционного скандала в США - 29.08.2023 Украина.ру

"На Зеленском затягивается удавка". Киевский режим может пасть из-за коррупционного скандала в США

Реализация заявленных Зеленским целей может слишком дорого обойтись простым украинцам. Но вместо коррекции целей киевский режим готовится затыкать дыры, бросая в топку войны все новые жизни

2023-08-29T12:39

2023-08-29T12:39

2023-08-29T17:28

эксклюзив

украина

владимир зеленский

сша

всу

джо байден

олег соскин

андрей ермак

денис шмыгаль

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Не просто так на Украине продолжают закручивать гайки в информационном пространстве, вероятно, власти готовят условия для усиления мобилизации, чтобы возместить огромные потери ВСУ.Правда, закончиться это может плохо для самого же киевского режима, считают эксперты.Заявление секретаря СНБОУ Алексея Данилова о том, что надо присмотреться к ютуб-каналам, которые будто бы «работают на Россию», профессор журналистики Никита Василенко считает предвестником всеобщей мобилизации на Украине.В интервью журналисту Александру Шелесту он напомнил, что транслирующий официальную позицию единый телемарафон с начала года потерял половину зрителей, перебить популярные ютуб-каналы не получится, запретить тоже — популярные блогеры и журналисты просто перейдут на другие платформы.«Но почему именно сейчас прозвучало постановление Данилова? Оно прозвучало в преддверии всеобщей мобилизации», — сказал эксперт.Он добавил, что не верит ни в какие переговоры и договоры (о прекращении огня. — Ред.) этой осенью, поскольку, по его мнению, президент РФ настроен только на победу.Что до Украины, то Зеленский вошел в роль «великого полководца» и прекращать войну не собирается. Да и вообще всем, кто у верхушки власти, продолжение войны выгодно, за последние два года в стране появились почти три сотни новых миллионеров, и это только по официальным данным, отметил Василенко.Он продолжил: война выгодна и американцам, их решение о предоставлении Киеву F-16 отнюдь не говорит о скорой заморозке конфликта.Что касается всеобщей мобилизации, к которой украинскую власть подталкивают те же американцы, то профессор предсказал скорый конец Зеленского в том случае, если он на это пойдет.По словам эксперта, ситуация такова, что известны случаи бегства солдат ВСУ с передовой, известно также, что обменный фонд пленных у Киева составляет «20 процентов от российского». То есть громадное количество военнослужащих ВСУ сдаются в плен, что говорит о моральном состоянии армии.Если же Зеленский попытается в таких условиях призвать в ВСУ еще три миллиона мужчин, то это оставит Украину вообще без мужчин и закончится так, как когда-то закончилась в США попытка призывать студентов — грандиозными волнениями и отставкой президента, считает Василенко.«Если три миллиона призвать, мы уже будем не той страной, выйдя из замирения, мы не будем Украиной. Я же говорю, победим, но победим не мы и победим не Россию», — сказал эксперт.По его мнению, эта «другая Украина» будет чем-то вроде казацкой республики — милитаризированной и грозящей всем своим соседям.Но и до этого еще дожить надо. Мобилизация нужна для восполнения ужасных потерь, которые несут ВСУ. Цифры называют разные.Так, американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире интернет-канала Golos EU заявил, что «коллективный Запад не высказал ни малейшего сожаления по поводу теперь уже 400 тысяч погибших украинских мужчин». По его словам, Запад позволит умереть и следующим 400 тысячам.«И в итоге украинцы кончатся, по-настоящему кончатся», — предсказал аналитик, добавив, что Западу «на украинцев наплевать».Призывать будут все больше, в Киеве этого не скрывают. Тот же Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Bild сообщил о «дополнительном призыве» для нужд ВСУ, отметив, что «не надо из-за этого поднимать шум».Но все понимают, что провести тотальную мобилизацию без шума вряд ли получится.Уже сейчас в экспертном сообществе задают вопрос о том, готова ли Украина к продолжению войны. Политолог Вадим Карасев предлагает «рационализировать» цели, поскольку цена попытки их достижения может быть слишком высока.И спрашивает, готова ли Украина «на такую долгую, длинную, вечную, бесконечную войну?»Бесконечную? Уже понятно, что для этого элементарно не хватит людей. Для ведения войны в нынешнем формате человеческого потенциала на Украине хватит еще на один-два года, заявил в своем блоге украинский политолог Руслан Бортник.Но, возможно, именно уничтожение Украины и украинцев и является целью тех, кто управляет коллективным Западом, предполагает экс-советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.По его словам, вашингтонские, лондонские и брюссельские хозяева поставили Зеленскому и всему нынешнему украинскому руководству задачу «усилить уничтожение украинцев и украинской армии, более быстрыми темпами уничтожать, бросать их в топку войны».Эксперт утверждает, что никакого контрнаступления ВСУ на самом деле нет, все это «брехня и мистификация», а в реальности каждый день происходит перемалывание украинских сил. Данные о потерях засекречены, но сохранить их в тайне все равно не получится, заявил Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.«Они говорят, что это гостайна. Какая гостайна, от кого гостайна? У нас что, короли при власти? Что вы врете все время? XXI век, самая большая ценность на Земле — это человеческая жизнь, интеллектуальный капитал», — сказал политолог.Он добавил, что нынешние власти Украины сознательно проводят геноцид украинской нации, сознательно уничтожают украинских мужчин.По словам эксперта, пробить российскую оборону невозможно, экономика страны разрушена, а союзники Киева на деле просто наживаются на Украине. Удивляться этому не приходится, Украина для них стала конкурентом — «это нормальный капитализм», добавил Соскин, отметив, что находящиеся ныне у власти на Украине понять этого просто не в состоянии.Впрочем, по его мнению, дни Зеленского сочтены. Политолог считает, что после интервью экс-генрокурора Украины Виктора Шокина американскому телеканалу (о деле компании Burisma и подоплеке своей отставки) в США развернется грандиозный политический коррупционный скандал, который погубит Байдена и утащит в пропасть режим Зеленского.Республиканцы начинают расследование коррупционной составляющей помощи Украины, за Байдена взялись всерьез, подчеркнул Соскин.Он отметил, что в воскресенье 27 августа спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти в интервью каналу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация о коррупционных схемах правительства демократов позволяет ставить вопрос об импичменте Байдена.А информация эта такова, что многие ниточки в надвигающемся коррупционном скандале ведут прямиком в Украину.«Все идет к тому, что на Зеленском затягивается удавка — и на Ермаке, и на Шмыгале, и на Резникове… Короче, это такая жуть, которой мы с вами… даже Кучма и Янукович отдыхают», — сказал Соскин.Но пока украинцы продолжают гибнуть, потери растут. Политолог посоветовал «не ждать, пока посадят Байдена», а немедленно останавливать войну. Но признал: Зеленский не готов действовать здраво и рационально, поскольку он находится «в измененном состоянии сознания».По словам Соскина, преступно и бездействие депутатов Верховной Рады, которые «не собирают соответствующий объем подписей, чтобы начать импичмент президента Зеленского — потому как он фактически делает геноцид против украинских мужчин и хочет уничтожить Украину».

https://ukraina.ru/20230829/1049001329.html

https://ukraina.ru/20230828/1048991415.html

https://ukraina.ru/20230829/1048999532.html

https://ukraina.ru/20230828/1048987072.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, сша, всу, джо байден, олег соскин, андрей ермак, денис шмыгаль, леонид кучма, виктор янукович, мобилизация, алексей данилов, шокин, вадим карасев, руслан бортник, скотт риттер