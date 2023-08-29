В Омске задержали 21-летнего горожанина, работавшего на СБУ
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала жителя Тамбовской области, подозреваемого в госизмене
© Пресс-служба ФСБ РФ
Сотрудники УФСБ по Омской области задержали 21-летнего омича, которого обвиняют в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей по заданию СБУ. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе ведомства
По предварительным данным, задания злоумышленник получал от куратора из Украины в мессенджере.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
В последние месяцы ФСБ регулярно сообщает о задержании на территории России агентов киевского режима. Так, в середине августа в Крыму сотрудники ФСБ арестовали сторонника украинских националистов, передававшего СБУ информацию о транзите военных грузов в зону спецоперации. Также известно, что он готовил диверсию на железной дороге.
Через пару дней в Луганской Народной республике был арестован гражданин Украины, собиравший сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ, а на Дальнем Востоке задержали командир отряда территориальной обороны ВСУ, который также получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.
В понедельник, 28 августа, сотрудники ФСБ задержали бывшего дипломата генконсульства США, он признался в сборе секретных данных для Вашингтона.
Во вторник, 29 августа, ФСБ раскрыла жителя Калужской области, который собирался совершить в России теракт, а потом выехать на Украину, чтобы воевать в составе запрещенного "Азова"*.
4 августа, 14:13Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизменеНа днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье
* Террористическая организация, запрещенная в России.