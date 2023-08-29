В Омске задержали 21-летнего горожанина, работавшего на СБУ - 29.08.2023 Украина.ру
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В Омске задержали 21-летнего горожанина, работавшего на СБУ
В Омске задержали 21-летнего горожанина, работавшего на СБУ - 29.08.2023 Украина.ру
В Омске задержали 21-летнего горожанина, работавшего на СБУ
Сотрудники УФСБ по Омской области задержали 21-летнего омича, которого обвиняют в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей по заданию СБУ. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе ведомства
2023-08-29T12:18
2023-08-29T12:18
новости
омск
задержание
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По предварительным данным, задания злоумышленник получал от куратора из Украины в мессенджере.Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.В последние месяцы ФСБ регулярно сообщает о задержании на территории России агентов киевского режима. Так, в середине августа в Крыму сотрудники ФСБ арестовали сторонника украинских националистов, передававшего СБУ информацию о транзите военных грузов в зону спецоперации. Также известно, что он готовил диверсию на железной дороге.Через пару дней в Луганской Народной республике был арестован гражданин Украины, собиравший сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ, а на Дальнем Востоке задержали командир отряда территориальной обороны ВСУ, который также получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.В понедельник, 28 августа, сотрудники ФСБ задержали бывшего дипломата генконсульства США, он признался в сборе секретных данных для Вашингтона.Во вторник, 29 августа, ФСБ раскрыла жителя Калужской области, который собирался совершить в России теракт, а потом выехать на Украину, чтобы воевать в составе запрещенного "Азова"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ukraina.ru/20230829/1048998748.html
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новости, омск, задержание, фсб, сбу
Новости, Омск, задержание, ФСБ, СБУ

В Омске задержали 21-летнего горожанина, работавшего на СБУ

12:18 29.08.2023
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала жителя Тамбовской области, подозреваемого в госизмене
ФСБ РФ задержала жителя Тамбовской области, подозреваемого в госизмене
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Сотрудники УФСБ по Омской области задержали 21-летнего омича, которого обвиняют в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей по заданию СБУ. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе ведомства
По предварительным данным, задания злоумышленник получал от куратора из Украины в мессенджере.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
В последние месяцы ФСБ регулярно сообщает о задержании на территории России агентов киевского режима. Так, в середине августа в Крыму сотрудники ФСБ арестовали сторонника украинских националистов, передававшего СБУ информацию о транзите военных грузов в зону спецоперации. Также известно, что он готовил диверсию на железной дороге.
Через пару дней в Луганской Народной республике был арестован гражданин Украины, собиравший сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ, а на Дальнем Востоке задержали командир отряда территориальной обороны ВСУ, который также получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.
В понедельник, 28 августа, сотрудники ФСБ задержали бывшего дипломата генконсульства США, он признался в сборе секретных данных для Вашингтона.
Во вторник, 29 августа, ФСБ раскрыла жителя Калужской области, который собирался совершить в России теракт, а потом выехать на Украину, чтобы воевать в составе запрещенного "Азова"*.
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ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
4 августа, 14:13
Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизменеНа днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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