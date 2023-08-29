https://ukraina.ru/20230829/1049001984.html
Стихийный мемориал памяти "вагнеровцам" в Москве создан на месте погибших от их ракет
Стихийный мемориал памяти "вагнеровцам" в Москве создан на месте погибших от их ракет - 29.08.2023 Украина.ру
Стихийный мемориал памяти "вагнеровцам" в Москве создан на месте погибших от их ракет
Культурологам и другим специалистам предстоит осмыслить отражения в общественном сознании явлений, связанных с феноменом ЧВК "Вагнер"
2023-08-29T11:34
2023-08-29T11:34
2023-08-29T11:34
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
пригожин
мемориал
москва
сво
новости
минобороны рф
русский мир
русская культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1048996710_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_9e0fff721f5e8ff106621be7c0ff8b95.jpg
В центре Москвы, рядом с Красной площадью появился стихийный мемориал в память о погибших лидерах ЧВК "Вагнер" и воевавших под их началом бойцах. Венки из роз и огромное количество гвоздик обрамляют портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.К ограде тротуара прикреплены также памятные таблички с именами и позывными других "вагнеровцев". Там же закреплены русские флаги – Андреевский и триколор Российской империи. Гранитные плиты тротуара почти на десяток метров выложены слоем гвоздик красного и белого цветов, уставлены корзинами с алыми розами.Около стихийного мемориала собираются десятки людей разных возрастов. На одежде у некоторых видны боевые награды – в том числе от ЧВК "Вагнер".Неподалёку дежурит наряд туристической полиции. Речи не произносят, музыки нет.Особенностью нового стихийного мемориала является место: в начале августа на том же самом месте был стихийный мемориал в память о русских солдатах, погибших от рук "вагнеровцев" при "походе на Москву" ("Пригожинский мятеж"). Он был с флагами СССР, Российской Федерации, Российской империи, Министерства обороны и ВДВ.Внимательно присмотревшись, возможно обнаружить интеграцию двух стихийных мемориалов. Пока нет ответа на вопрос, кто принял такое решение - глубоко символичное в практической реализации на московской Варварке.
https://ukraina.ru/20230824/1048905050.html
https://ukraina.ru/20230626/1047567239.html
https://ukraina.ru/20230825/1048942561.html
https://ukraina.ru
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1048996710_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_6c3fc6df7924121472cb34bf371e1ab2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
чвк "вагнер", "вагнеровцы", пригожин, мемориал, москва, сво, новости, минобороны рф, русский мир, русская культура
ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Пригожин, мемориал, Москва, СВО, Новости, Минобороны РФ, Русский мир, русская культура
Стихийный мемориал памяти "вагнеровцам" в Москве создан на месте погибших от их ракет
Культурологам и другим специалистам предстоит осмыслить отражения в общественном сознании явлений, связанных с феноменом ЧВК "Вагнер"
В центре Москвы, рядом с Красной площадью появился стихийный мемориал в память о погибших лидерах ЧВК "Вагнер" и воевавших под их началом бойцах. Венки из роз и огромное количество гвоздик обрамляют портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.
К ограде тротуара прикреплены также памятные таблички с именами и позывными других "вагнеровцев". Там же закреплены русские флаги – Андреевский и триколор Российской империи. Гранитные плиты тротуара почти на десяток метров выложены слоем гвоздик красного и белого цветов, уставлены корзинами с алыми розами.
Около стихийного мемориала собираются десятки людей разных возрастов. На одежде у некоторых видны боевые награды – в том числе от ЧВК "Вагнер".
Неподалёку дежурит наряд туристической полиции. Речи не произносят, музыки нет.
Особенностью нового стихийного мемориала является место: в начале августа на том же самом месте был стихийный мемориал в память о русских солдатах, погибших от рук "вагнеровцев" при "походе на Москву" ("Пригожинский мятеж"). Он был с флагами СССР, Российской Федерации, Российской империи, Министерства обороны и ВДВ.
Внимательно присмотревшись, возможно обнаружить интеграцию двух стихийных мемориалов. Пока нет ответа на вопрос, кто принял такое решение - глубоко символичное в практической реализации на московской Варварке.