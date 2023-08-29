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Стихийный мемориал памяти "вагнеровцам" в Москве создан на месте погибших от их ракет

Стихийный мемориал памяти "вагнеровцам" в Москве создан на месте погибших от их ракет - 29.08.2023 Украина.ру

Стихийный мемориал памяти "вагнеровцам" в Москве создан на месте погибших от их ракет

Культурологам и другим специалистам предстоит осмыслить отражения в общественном сознании явлений, связанных с феноменом ЧВК "Вагнер"

2023-08-29T11:34

2023-08-29T11:34

2023-08-29T11:34

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

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В центре Москвы, рядом с Красной площадью появился стихийный мемориал в память о погибших лидерах ЧВК "Вагнер" и воевавших под их началом бойцах. Венки из роз и огромное количество гвоздик обрамляют портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.К ограде тротуара прикреплены также памятные таблички с именами и позывными других "вагнеровцев". Там же закреплены русские флаги – Андреевский и триколор Российской империи. Гранитные плиты тротуара почти на десяток метров выложены слоем гвоздик красного и белого цветов, уставлены корзинами с алыми розами.Около стихийного мемориала собираются десятки людей разных возрастов. На одежде у некоторых видны боевые награды – в том числе от ЧВК "Вагнер".Неподалёку дежурит наряд туристической полиции. Речи не произносят, музыки нет.Особенностью нового стихийного мемориала является место: в начале августа на том же самом месте был стихийный мемориал в память о русских солдатах, погибших от рук "вагнеровцев" при "походе на Москву" ("Пригожинский мятеж"). Он был с флагами СССР, Российской Федерации, Российской империи, Министерства обороны и ВДВ.Внимательно присмотревшись, возможно обнаружить интеграцию двух стихийных мемориалов. Пока нет ответа на вопрос, кто принял такое решение - глубоко символичное в практической реализации на московской Варварке.

https://ukraina.ru/20230824/1048905050.html

https://ukraina.ru/20230626/1047567239.html

https://ukraina.ru/20230825/1048942561.html

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чвк "вагнер", "вагнеровцы", пригожин, мемориал, москва, сво, новости, минобороны рф, русский мир, русская культура