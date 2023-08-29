Битва резервов. Украине все чаще пророчат поражение с потерей государственности - 30.08.2023 Украина.ру
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Битва резервов. Украине все чаще пророчат поражение с потерей государственности
Битва резервов. Украине все чаще пророчат поражение с потерей государственности - 30.08.2023 Украина.ру
Битва резервов. Украине все чаще пророчат поражение с потерей государственности
Встречи и разговоры по видеосвязи главкома ВСУ Валерия Залужного с председателем Объединенного комитета начальников штабов генерала Марком Милли, главкомом сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником британского штаба обороны Энтони Радакином, похоже, возымели действие
2023-08-29T12:22
2023-08-30T16:55
мнения
украина
владимир скачко
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Сейчас в действиях ВСУ, по общему мнению, важны три обстоятельства.Новая тактика ВСУЕсли верить всем подчас противоречивым сообщениям из-под населенного пункта Работино на Запорожском направлении спецвоенной операции (СВО), то ВСУ под давлением золотопогонных англосаксов изменили тактику боя. И теперь не размазывают свои усилия по всем фронтовых направлениях равномерно, а изо всех сил и возможностей дурачат в одну точку. В направлении Токмака, чтобы выйти на Мелитополь, перерезать сухопутный коридор россиян в Крым и таким образом нанести им стратегическое поражение в надежде на повышенные порции хот-догов и печенюшек, которые обязательно должна притаранить в зону боев какая-нибудь очередная американская Вичка Нуланд, изучавшая русские маты в какой-нибудь морской компании и могущая таким образом общаться с туземцами, как говорят на Украине, «автэнтычно» (аутентично).И теперь стороны обмениваются информационными ударами. Украинцы говорят, что взяли Работино, а значит, фронт СВО посыплется аж до парада ВСУ по Красной площади в Москве (замминистра обороны Украины Анна Маляр, эта местная Жанна д'Арк из-под села Жабокрычи).Прорыв на Мелитополь и покажет, сработала ли измененная тактика ВСУ или все по-прежнему остается болтовней ЦИПсО и штатных говорунов-пропагандистов.Война резервовБойцы СВО утверждают, что Работино перешло в так называемую серую зону, потому что находится оно в низинке, а господствующие высоты над ним заняты россиянами.Это действительно может быть очень важным в одном случае: если действия ВСУ означают, что они прорвали первую линию обороны и таким образом действительно получили возможность наступать. Типа, беспрепятственно. Из-за отсутствия российских резервов на этом направлении.Это опять же таки лучше всего знают генералы. Но есть вопрос-предположение: если резервов нет, а украинцы так успешны, то где прорывное наступление в победном развитии? А нет его. Потому что все более популярной становится в СВО фраза французского маршала XVII века Жак д'Этампа де ла Ферте, который произнес: «Бог всегда на стороне больших батальонов».Эти слова так понравились королю Франции Людовику XIV Солнцу, что он сделал маршала кавалером-рыцарем орденов короля. И венценосный, и его маршал, всю жизнь воевавшие, прекрасно знали: побеждает тот, у кого сил больше и он всегда может ввести в бой свежие резервы.Знали это потом повторявшие фразу создатель Пруссии король Фридрих II Великий и много лет непобедимый император Франции Наполеон Бонапарт, который все же все проиграл, потому что резервы-то у него как раз и закончились к Битве народов в 1813 году под Лейпцигом и особенно к сражению при Ватерлоо в 1815-м.Сейчас в СВО, по мнению большинства обозревателей и спецов, началась битва резервов — кто окажется более подготовленным к продолжению боев. Во всех отношениях: кадрово, материально-технически и т. д.С легкого языка и пера обозревателя Forbes Дэвида Экса об украинцах уже более десяти дней говорят, что они бросили на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение численностью в две тысячи человек, которое ВСУ держали в резерве. Экс этот самый утверждает, что бригада, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, танками Challenger-2, уже вступила в бой как раз в районе Работино Запорожской области. И сейчас успешно перемалывается в биоотходы в «мясном» штурме российской обороной.И Экс давно констатировал: 82-я и 46-я бригады ВСУ были одними из последних крупных частей, бросив которые на фронт, Киев может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потерь — у него может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы встретить уже контрнаступление россиян, получивших подкрепление из своих резервов.Вот то, у кого есть резервы, стороны и выясняют сейчас в СВО. И только продолжение боев и их результаты покажут истину. А потом и предопределят поражение в СВО и в конечном итоге общее поражение Украины, чреватое потерей ее государственности.НАТО идет в бой или тормозит?Последний козырь, на который, по общему мнению, могут надеяться Украина, ее армия и стоящие за их спинами денежные спонсоры-вдохновители, — это вступление в бой на фронтах СВО не наемников из разных страна, а регулярных войск НАТО. Переодетых в украинскую форму или в своем — это неважно. Важно, что они будут войсками стран НАТО, которая таким образом перестанет маскировать свое подлое, но закулисное участие спецоперации. А значит, и Россия сможет выполнить свое давнишнее предупреждение: если НАТО вступит, то станет законной целью и получит по мордасам по полной. Из всего, что в России есть на вооружении.Но в НАТО знают, что у России в загашнике, но в полной боевой готовности имеется многое. И потому натовцы бьют, как всегда, исподтишка.Но экс-советник президента США Дональда Трампа и полковник армии США Дуглас Макгрегор предупредил всех: «Поляки и литовцы заинтересованы в интервенции и утверждают, что совершили бы ее самостоятельно, в обход НАТО. Но это абсурд! Потому что они в НАТО. И если они вступят на территорию Западной Украины, их расценят как войска НАТО. И тогда Польшу, Литву и всех, кто там еще может участвовать в этом безумии, атакуют русские».По мнению Дугласа, если НАТО это сделает, то скорее всего получит тысячи российских солдат на польской границе. Потому что случилось самое страшное для Запада: «Мы хотели помешать русским двинуться на Запад, мы думали, что Украина станет заслоном от России. А сейчас мы создали монстра!».Под монстром он, скорее всего, имеет в виду, разумеется, Украину. А может быть, и Россию, которую рассердят-таки западные кровавые игрища, и она, долго запрягая, потом все равно быстро поскачет. И где остановится — в Варшаве, Берлине или Париже — это очень интересный вопрос: Россия там везде была…А полковнику Макгрегору многие склонны верить. Всезнающая «Википедия» о нем рассказывает, что во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов в битве за 73 шоссе он лично повел свой отряд, состоящий из 19 танков «Абрамс», 26 боевых машин «Брэдли» и 4 машины минометчиков M1064 во встречный бой и за 23 минуты уничтожил 70 иракских бронетранспортеров и танков. Не понеся при этом никаких потерь. Его не остановило даже минное поле — полковник повел свой танк через него, за ним проехала остальная американская техника.Это, согласитесь, по-любому достойно уважения. И так впечатлило трусливое американское командование, что оно не рекомендовало своим частям впредь так воевать, хотя и объявило данный бой визитной карточкой методики «доминирующего маневра».Короче, полковник Макгрегор знает, что говорит. А смелость врага к тому же учит воевать.Вместо предисловияВоенкор «Комсомольской правды» Александр Коц уже несколько недель сообщает, что довольно давно средний возраст пленных украинцев — сильно за 40, а значит, молодежь у Украины закончилась и в бой идут одни старики. И у Киева, конечно, остается надежда, что Евросоюз может депортировать «всех беженцев мужского пола обратно на Украину», а там их поставят под ружье.Но буквально пару дней назад замдиректора Института демографии Национальной академии наук Украины (НАНУ) Александр Гладун сообщил, что надежда на ЕС если и не призрачна, то во всяком случае не принесет ожидаемого пополнения резервов. Ибо среди выехавших после начала СВО с Украины за границу граждан только около трети составляют мужчины. Из них около 17% — мальчики или юноши до 18 лет, еще 17% — совершеннолетние мужчины, 5% приходится на пенсионеров.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230828/1048985846.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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мнения, украина, владимир скачко
Мнения, Украина, Владимир Скачко

Битва резервов. Украине все чаще пророчат поражение с потерей государственности

12:22 29.08.2023 (обновлено: 16:55 30.08.2023)
 
© vichivisam.ru
© vichivisam.ru
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Встречи и разговоры по видеосвязи главкома ВСУ Валерия Залужного с председателем Объединенного комитета начальников штабов генерала Марком Милли, главкомом сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником британского штаба обороны Энтони Радакином, похоже, возымели действие
Сейчас в действиях ВСУ, по общему мнению, важны три обстоятельства.
Новая тактика ВСУ
Если верить всем подчас противоречивым сообщениям из-под населенного пункта Работино на Запорожском направлении спецвоенной операции (СВО), то ВСУ под давлением золотопогонных англосаксов изменили тактику боя. И теперь не размазывают свои усилия по всем фронтовых направлениях равномерно, а изо всех сил и возможностей дурачат в одну точку. В направлении Токмака, чтобы выйти на Мелитополь, перерезать сухопутный коридор россиян в Крым и таким образом нанести им стратегическое поражение в надежде на повышенные порции хот-догов и печенюшек, которые обязательно должна притаранить в зону боев какая-нибудь очередная американская Вичка Нуланд, изучавшая русские маты в какой-нибудь морской компании и могущая таким образом общаться с туземцами, как говорят на Украине, «автэнтычно» (аутентично).
И теперь стороны обмениваются информационными ударами. Украинцы говорят, что взяли Работино, а значит, фронт СВО посыплется аж до парада ВСУ по Красной площади в Москве (замминистра обороны Украины Анна Маляр, эта местная Жанна д'Арк из-под села Жабокрычи).
Прорыв на Мелитополь и покажет, сработала ли измененная тактика ВСУ или все по-прежнему остается болтовней ЦИПсО и штатных говорунов-пропагандистов.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Война резервов
Бойцы СВО утверждают, что Работино перешло в так называемую серую зону, потому что находится оно в низинке, а господствующие высоты над ним заняты россиянами.
Это действительно может быть очень важным в одном случае: если действия ВСУ означают, что они прорвали первую линию обороны и таким образом действительно получили возможность наступать. Типа, беспрепятственно. Из-за отсутствия российских резервов на этом направлении.
Это опять же таки лучше всего знают генералы. Но есть вопрос-предположение: если резервов нет, а украинцы так успешны, то где прорывное наступление в победном развитии? А нет его. Потому что все более популярной становится в СВО фраза французского маршала XVII века Жак д'Этампа де ла Ферте, который произнес: «Бог всегда на стороне больших батальонов».
Эти слова так понравились королю Франции Людовику XIV Солнцу, что он сделал маршала кавалером-рыцарем орденов короля. И венценосный, и его маршал, всю жизнь воевавшие, прекрасно знали: побеждает тот, у кого сил больше и он всегда может ввести в бой свежие резервы.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 16:16
ВСУ бьется лбом о Работино. Тяжелая техника горит, самолеты сбиваются, а москвичи стоят насмертьУкраинское командование несколько недель безуспешно пытается захватить Работино, практически уничтоженное артиллерией село на Запорожском направлении
Знали это потом повторявшие фразу создатель Пруссии король Фридрих II Великий и много лет непобедимый император Франции Наполеон Бонапарт, который все же все проиграл, потому что резервы-то у него как раз и закончились к Битве народов в 1813 году под Лейпцигом и особенно к сражению при Ватерлоо в 1815-м.
Сейчас в СВО, по мнению большинства обозревателей и спецов, началась битва резервов — кто окажется более подготовленным к продолжению боев. Во всех отношениях: кадрово, материально-технически и т. д.
С легкого языка и пера обозревателя Forbes Дэвида Экса об украинцах уже более десяти дней говорят, что они бросили на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение численностью в две тысячи человек, которое ВСУ держали в резерве. Экс этот самый утверждает, что бригада, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, танками Challenger-2, уже вступила в бой как раз в районе Работино Запорожской области. И сейчас успешно перемалывается в биоотходы в «мясном» штурме российской обороной.
И Экс давно констатировал: 82-я и 46-я бригады ВСУ были одними из последних крупных частей, бросив которые на фронт, Киев может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потерь — у него может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы встретить уже контрнаступление россиян, получивших подкрепление из своих резервов.
Вот то, у кого есть резервы, стороны и выясняют сейчас в СВО. И только продолжение боев и их результаты покажут истину. А потом и предопределят поражение в СВО и в конечном итоге общее поражение Украины, чреватое потерей ее государственности.
21 августа, 03:36
Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявитьСитуация в российско-украинском конфликте изменилась за полтора года. И поэтому рассматривать то, что сейчас происходит на фронте и вокруг него, необходимо не с точки зрения того, как всё это было до 24 февраля 2022 года, а с учетом новых условий — и политических, и военных, и дипломатических
НАТО идет в бой или тормозит?
Последний козырь, на который, по общему мнению, могут надеяться Украина, ее армия и стоящие за их спинами денежные спонсоры-вдохновители, — это вступление в бой на фронтах СВО не наемников из разных страна, а регулярных войск НАТО. Переодетых в украинскую форму или в своем — это неважно. Важно, что они будут войсками стран НАТО, которая таким образом перестанет маскировать свое подлое, но закулисное участие спецоперации. А значит, и Россия сможет выполнить свое давнишнее предупреждение: если НАТО вступит, то станет законной целью и получит по мордасам по полной. Из всего, что в России есть на вооружении.
Но в НАТО знают, что у России в загашнике, но в полной боевой готовности имеется многое. И потому натовцы бьют, как всегда, исподтишка.
Но экс-советник президента США Дональда Трампа и полковник армии США Дуглас Макгрегор предупредил всех: «Поляки и литовцы заинтересованы в интервенции и утверждают, что совершили бы ее самостоятельно, в обход НАТО. Но это абсурд! Потому что они в НАТО. И если они вступят на территорию Западной Украины, их расценят как войска НАТО. И тогда Польшу, Литву и всех, кто там еще может участвовать в этом безумии, атакуют русские».
По мнению Дугласа, если НАТО это сделает, то скорее всего получит тысячи российских солдат на польской границе. Потому что случилось самое страшное для Запада: «Мы хотели помешать русским двинуться на Запад, мы думали, что Украина станет заслоном от России. А сейчас мы создали монстра!».
Под монстром он, скорее всего, имеет в виду, разумеется, Украину. А может быть, и Россию, которую рассердят-таки западные кровавые игрища, и она, долго запрягая, потом все равно быстро поскачет. И где остановится — в Варшаве, Берлине или Париже — это очень интересный вопрос: Россия там везде была…
А полковнику Макгрегору многие склонны верить. Всезнающая «Википедия» о нем рассказывает, что во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов в битве за 73 шоссе он лично повел свой отряд, состоящий из 19 танков «Абрамс», 26 боевых машин «Брэдли» и 4 машины минометчиков M1064 во встречный бой и за 23 минуты уничтожил 70 иракских бронетранспортеров и танков. Не понеся при этом никаких потерь. Его не остановило даже минное поле — полковник повел свой танк через него, за ним проехала остальная американская техника.
Это, согласитесь, по-любому достойно уважения. И так впечатлило трусливое американское командование, что оно не рекомендовало своим частям впредь так воевать, хотя и объявило данный бой визитной карточкой методики «доминирующего маневра».
Короче, полковник Макгрегор знает, что говорит. А смелость врага к тому же учит воевать.
Вместо предисловия
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц уже несколько недель сообщает, что довольно давно средний возраст пленных украинцев — сильно за 40, а значит, молодежь у Украины закончилась и в бой идут одни старики. И у Киева, конечно, остается надежда, что Евросоюз может депортировать «всех беженцев мужского пола обратно на Украину», а там их поставят под ружье.
Но буквально пару дней назад замдиректора Института демографии Национальной академии наук Украины (НАНУ) Александр Гладун сообщил, что надежда на ЕС если и не призрачна, то во всяком случае не принесет ожидаемого пополнения резервов. Ибо среди выехавших после начала СВО с Украины за границу граждан только около трети составляют мужчины. Из них около 17% — мальчики или юноши до 18 лет, еще 17% — совершеннолетние мужчины, 5% приходится на пенсионеров.
 
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10:12Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе
10:08ВСУ под Купянском подтягивают тылы
10:03ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
09:56Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа
09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
09:45СМИ: Си Цзиньпин, скорее всего, тоже не поедет на саммит G20 в Индии
09:02"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии
08:52Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:32Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины
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