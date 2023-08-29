https://ukraina.ru/20230829/1049001329.html

Битва резервов. Украине все чаще пророчат поражение с потерей государственности

Битва резервов. Украине все чаще пророчат поражение с потерей государственности - 30.08.2023 Украина.ру

Битва резервов. Украине все чаще пророчат поражение с потерей государственности

Встречи и разговоры по видеосвязи главкома ВСУ Валерия Залужного с председателем Объединенного комитета начальников штабов генерала Марком Милли, главкомом сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником британского штаба обороны Энтони Радакином, похоже, возымели действие

2023-08-29T12:22

2023-08-29T12:22

2023-08-30T16:55

мнения

украина

владимир скачко

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Сейчас в действиях ВСУ, по общему мнению, важны три обстоятельства.Новая тактика ВСУЕсли верить всем подчас противоречивым сообщениям из-под населенного пункта Работино на Запорожском направлении спецвоенной операции (СВО), то ВСУ под давлением золотопогонных англосаксов изменили тактику боя. И теперь не размазывают свои усилия по всем фронтовых направлениях равномерно, а изо всех сил и возможностей дурачат в одну точку. В направлении Токмака, чтобы выйти на Мелитополь, перерезать сухопутный коридор россиян в Крым и таким образом нанести им стратегическое поражение в надежде на повышенные порции хот-догов и печенюшек, которые обязательно должна притаранить в зону боев какая-нибудь очередная американская Вичка Нуланд, изучавшая русские маты в какой-нибудь морской компании и могущая таким образом общаться с туземцами, как говорят на Украине, «автэнтычно» (аутентично).И теперь стороны обмениваются информационными ударами. Украинцы говорят, что взяли Работино, а значит, фронт СВО посыплется аж до парада ВСУ по Красной площади в Москве (замминистра обороны Украины Анна Маляр, эта местная Жанна д'Арк из-под села Жабокрычи).Прорыв на Мелитополь и покажет, сработала ли измененная тактика ВСУ или все по-прежнему остается болтовней ЦИПсО и штатных говорунов-пропагандистов.Война резервовБойцы СВО утверждают, что Работино перешло в так называемую серую зону, потому что находится оно в низинке, а господствующие высоты над ним заняты россиянами.Это действительно может быть очень важным в одном случае: если действия ВСУ означают, что они прорвали первую линию обороны и таким образом действительно получили возможность наступать. Типа, беспрепятственно. Из-за отсутствия российских резервов на этом направлении.Это опять же таки лучше всего знают генералы. Но есть вопрос-предположение: если резервов нет, а украинцы так успешны, то где прорывное наступление в победном развитии? А нет его. Потому что все более популярной становится в СВО фраза французского маршала XVII века Жак д'Этампа де ла Ферте, который произнес: «Бог всегда на стороне больших батальонов».Эти слова так понравились королю Франции Людовику XIV Солнцу, что он сделал маршала кавалером-рыцарем орденов короля. И венценосный, и его маршал, всю жизнь воевавшие, прекрасно знали: побеждает тот, у кого сил больше и он всегда может ввести в бой свежие резервы.Знали это потом повторявшие фразу создатель Пруссии король Фридрих II Великий и много лет непобедимый император Франции Наполеон Бонапарт, который все же все проиграл, потому что резервы-то у него как раз и закончились к Битве народов в 1813 году под Лейпцигом и особенно к сражению при Ватерлоо в 1815-м.Сейчас в СВО, по мнению большинства обозревателей и спецов, началась битва резервов — кто окажется более подготовленным к продолжению боев. Во всех отношениях: кадрово, материально-технически и т. д.С легкого языка и пера обозревателя Forbes Дэвида Экса об украинцах уже более десяти дней говорят, что они бросили на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение численностью в две тысячи человек, которое ВСУ держали в резерве. Экс этот самый утверждает, что бригада, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, танками Challenger-2, уже вступила в бой как раз в районе Работино Запорожской области. И сейчас успешно перемалывается в биоотходы в «мясном» штурме российской обороной.И Экс давно констатировал: 82-я и 46-я бригады ВСУ были одними из последних крупных частей, бросив которые на фронт, Киев может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потерь — у него может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы встретить уже контрнаступление россиян, получивших подкрепление из своих резервов.Вот то, у кого есть резервы, стороны и выясняют сейчас в СВО. И только продолжение боев и их результаты покажут истину. А потом и предопределят поражение в СВО и в конечном итоге общее поражение Украины, чреватое потерей ее государственности.НАТО идет в бой или тормозит?Последний козырь, на который, по общему мнению, могут надеяться Украина, ее армия и стоящие за их спинами денежные спонсоры-вдохновители, — это вступление в бой на фронтах СВО не наемников из разных страна, а регулярных войск НАТО. Переодетых в украинскую форму или в своем — это неважно. Важно, что они будут войсками стран НАТО, которая таким образом перестанет маскировать свое подлое, но закулисное участие спецоперации. А значит, и Россия сможет выполнить свое давнишнее предупреждение: если НАТО вступит, то станет законной целью и получит по мордасам по полной. Из всего, что в России есть на вооружении.Но в НАТО знают, что у России в загашнике, но в полной боевой готовности имеется многое. И потому натовцы бьют, как всегда, исподтишка.Но экс-советник президента США Дональда Трампа и полковник армии США Дуглас Макгрегор предупредил всех: «Поляки и литовцы заинтересованы в интервенции и утверждают, что совершили бы ее самостоятельно, в обход НАТО. Но это абсурд! Потому что они в НАТО. И если они вступят на территорию Западной Украины, их расценят как войска НАТО. И тогда Польшу, Литву и всех, кто там еще может участвовать в этом безумии, атакуют русские».По мнению Дугласа, если НАТО это сделает, то скорее всего получит тысячи российских солдат на польской границе. Потому что случилось самое страшное для Запада: «Мы хотели помешать русским двинуться на Запад, мы думали, что Украина станет заслоном от России. А сейчас мы создали монстра!».Под монстром он, скорее всего, имеет в виду, разумеется, Украину. А может быть, и Россию, которую рассердят-таки западные кровавые игрища, и она, долго запрягая, потом все равно быстро поскачет. И где остановится — в Варшаве, Берлине или Париже — это очень интересный вопрос: Россия там везде была…А полковнику Макгрегору многие склонны верить. Всезнающая «Википедия» о нем рассказывает, что во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов в битве за 73 шоссе он лично повел свой отряд, состоящий из 19 танков «Абрамс», 26 боевых машин «Брэдли» и 4 машины минометчиков M1064 во встречный бой и за 23 минуты уничтожил 70 иракских бронетранспортеров и танков. Не понеся при этом никаких потерь. Его не остановило даже минное поле — полковник повел свой танк через него, за ним проехала остальная американская техника.Это, согласитесь, по-любому достойно уважения. И так впечатлило трусливое американское командование, что оно не рекомендовало своим частям впредь так воевать, хотя и объявило данный бой визитной карточкой методики «доминирующего маневра».Короче, полковник Макгрегор знает, что говорит. А смелость врага к тому же учит воевать.Вместо предисловияВоенкор «Комсомольской правды» Александр Коц уже несколько недель сообщает, что довольно давно средний возраст пленных украинцев — сильно за 40, а значит, молодежь у Украины закончилась и в бой идут одни старики. И у Киева, конечно, остается надежда, что Евросоюз может депортировать «всех беженцев мужского пола обратно на Украину», а там их поставят под ружье.Но буквально пару дней назад замдиректора Института демографии Национальной академии наук Украины (НАНУ) Александр Гладун сообщил, что надежда на ЕС если и не призрачна, то во всяком случае не принесет ожидаемого пополнения резервов. Ибо среди выехавших после начала СВО с Украины за границу граждан только около трети составляют мужчины. Из них около 17% — мальчики или юноши до 18 лет, еще 17% — совершеннолетние мужчины, 5% приходится на пенсионеров.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230828/1048985846.html

https://ukraina.ru/20230821/1048810424.html

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2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, украина, владимир скачко