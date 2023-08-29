https://ukraina.ru/20230829/1049001033.html
Включая женщин: предприятия семи украинских регионов обязали передать ВСУ данные о личном составе
Включая женщин: предприятия семи украинских регионов обязали передать ВСУ данные о личном составе - 29.08.2023 Украина.ру
Включая женщин: предприятия семи украинских регионов обязали передать ВСУ данные о личном составе
Украинское контрнаступление провалилось, и Запад дает Владимиру Зеленскому последний шанс доказать, что оружие ему отправляли не зря. Поэтому уже начиная с сентября мобилизация на Украине станет тотальной, и первый шаг в этом направлении уже сделан. Об этом 28 августа сообщил Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.
2023-08-29T10:49
2023-08-29T10:49
2023-08-29T10:49
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всу
мобилизация
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Речь идет о том, что украинская армия разослала всем предприятиям и организациям Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей требование провести отбор личного состава, который может быть отправлен на фронт.Первыми "под нож" отправят те регионы, "которые Киев считает уже потерянными для себя", сообщил канал Beregini. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Николаевская области.Результат такого положения дел - массовое бегство потенциальных призывников из страны. В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
https://ukraina.ru/20230828/1048980218.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, регионы, всу, мобилизация
Включая женщин: предприятия семи украинских регионов обязали передать ВСУ данные о личном составе
Украинское контрнаступление провалилось, и Запад дает Владимиру Зеленскому последний шанс доказать, что оружие ему отправляли не зря. Поэтому уже начиная с сентября мобилизация на Украине станет тотальной, и первый шаг в этом направлении уже сделан. Об этом 28 августа сообщил Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.
Речь идет о том, что украинская армия разослала всем предприятиям и организациям Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей требование провести отбор личного состава, который может быть отправлен на фронт.
Первыми "под нож" отправят те регионы, "которые Киев считает уже потерянными для себя", сообщил канал Beregini. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Николаевская области.
"Зеленский уже давно готов воевать до последнего украинца. Но в эту волну мобилизации могут попасть не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Тактика "мясных штурмов" в ВСУ признана единственным вариантом хоть как-то исправить положение. Дети чиновников, политиков и бизнесменов давно выехали из страны, а остальное население кинут в горнило войны", - говорится в публикации канала.
Результат такого положения дел - массовое бегство потенциальных призывников из страны. В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.