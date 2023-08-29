https://ukraina.ru/20230829/1048999673.html

"Болезнь легионеров" унесла 11 жизней в польском Жешуве. Врачи успокаивают, спецслужбы ищут диверсантов

"Болезнь легионеров" унесла 11 жизней в польском Жешуве. Врачи успокаивают, спецслужбы ищут диверсантов - 29.08.2023 Украина.ру

"Болезнь легионеров" унесла 11 жизней в польском Жешуве. Врачи успокаивают, спецслужбы ищут диверсантов

Спецслужба Польши начала расследование возможной диверсии, в том числе намеренного заражения водопровода в Жешуве. При этом польские и немецкие врачи считают вспышку легионеллёза следствием погодных условий

2023-08-29T10:42

2023-08-29T10:42

2023-08-29T12:28

эксклюзив

эпидемия

зарубежье

польша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049000448_0:45:1199:719_1920x0_80_0_0_9a2e979f477fbeeecf77d5ae10f72dcb.jpg

Польский город Жешув стал известен на весь мир в начале 2022 года, когда там была создана логистическая база для поставок вооружения на Украину. Её работу обеспечивают почти две тысячи военных из 82-й дивизии воздушно-десантной дивизии армии США и прикрывают несколько батарей также американских систем ПВО Patriot. А на военных полигонах польской армии поблизости Жешува с осени минувшего года проходят обучение украинские военные.Однако во второй половине августа 2023-го Жешув появился в польских, а затем европейских СМИ как очаг «болезни легионеров», или легионеллёза. Первые её случаи были зарегистрированы в городе 17 августа, по состоянию на 28 августа умерли 11 жителей Жешува и окрестностей, а число зараженных перевалило за полторы сотни. Причём больные легионеллёзом выявлены не только в Подкарпатском воеводстве, центром которого является Жешув, но также в соседних Люблинском, Малопольском и Великопольском воеводствах.Символично, что «болезнь легионеров» впервые была зафиксирована после массового собрания американских военных, правда, отставных. В июле 1976 года в Филадельфии состоялся 49-й съезд «Американского легиона», объединяющего ветеранов армии США. Из 4 тысяч его участников у 221 вскоре были обнаружены симптомы тяжёлого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии, 34 «легионера» скончались. Оказалось, что «болезнь легионеров» вызывает бактерия Legionella pneumophila, которая обитает в окружающей среде, преимущественно в резервуарах воды и особенно в системах стоячих вод при температуре 25–45 градусов.Естественно, в Жешуве сразу же были взяты пробы воды (105 из городского водопровода, восемь из соседних районов), но результатов их исследования пришлось ждать десять дней. В понедельник, 28 августа, государственный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Адам Сидор объявил, что в четырёх из девяти проб воды, взятых из водопровода Жешува, обнаружены бактерии легионеллы, причём в двух из них концентрация бактерий была «очень высокой». Однако власти до сих пор официально не объявили, где именно находится очаг заражения.При этом в минувший уикенд водоканал Жешува провёл усиленную дезинфекцию городского водопровода — концентрация хлора в нём была увеличена в 20 раз (то есть была большей, чем в плавательных бассейнах). О мероприятии заранее предупредили жителей, как и о том, что запах хлора останется ещё несколько дней, несмотря на промывание водопровода после дезинфекции. Кроме того, в отдельных городах Подкарпатского воеводства решили на время выключить уличные фонтаны.На данный момент о выявлении случаев «болезни легионеров» среди американских или польских военных, дислоцированных в районе Жешува, не сообщается. Возраст же гражданских жертв легионеллеза колеблется от 64 до 95 лет, у всех них были сопутствующие заболевания. Хотя среди заболевших есть подопечные заведений для престарелых, однако врачи успокаивают поляков — передача болезни от человека к человеку, как это было во время пандемии COVID-19, невозможна, заражение происходит только во время вдыхания распылённой воды, содержащей бактерию. Это может быть система кондиционирования и вентиляции или даже обычный душ.В данный момент медицинские власти Польши всеми силами пытаются сбить панику среди населения, объясняя, что очаг легионеллёза есть только в Жешуве и окрестностях, бактерии легионеллы постоянно находятся в окружающей среде, а случаи легионеллёза в этом году уже регистрировались, хотя и не в таком массовом количестве.«Фактически в этом году к 15 августа санитарная инспекция зарегистрировала в Польше 90 случаев заражения легионеллой. Практически все мы сталкивались с этой бактерией. Однако уровни, которые возникают каждый день, безвредны для человека», — сообщил 28 августа в эфире Польского радио главный санитарный инспектор Польши Кшиштоф Сачка. При этом Минздрав Польши отметил, что в последние дни число новых пациентов с легионеллёзом уменьшилось.А вот заявления польских силовиков иначе как нагнетанием панических настроений среди поляков не назовёшь. В минувшую пятницу, 25 августа, заместитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало расследование возможной диверсии, в том числе намеренного заражения водопровода в Жешуве.«Агентство внутренней безопасности проводит мероприятия, которые должны исключить диверсию в данном случае, это обычное дело. Целью расследования является исключение любого внешнего вмешательства, которое могло привести к вспышке заболевания. Мы также видим, что Россия пытается посеять панику по этому поводу и наблюдает за происходящим», — заявил Жарын.Комментируя слова чиновника, польские СМИ отметили, что вспышка болезни произошла в стратегически важном районе в условиях конфликта на Украине. «В Подкарпатье находится основная перевалочная база военной техники для украинцев, а также важные центры помощи беженцам», — сообщила радиостанция RMF FM. Хотя, по данным СМИ, на данный момент признаков диверсии нет, однако 28 августа влиятельное издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники в ABW написало о «российской шпионской сети», будто бы раскрытой весной этого года.Из 16 человек, задержанных по этому делу, 12 оказалось гражданами Украины, в том числе получившими статус временной защиты в Польше после начала СВО. Именно в Подкарпатском воеводстве они будто бы должны были совершить крушение поездов с оружием, идущих на Украину, поджоги и даже убийства. Неудивительно, что многие польские СМИ, которые перепечатали эту информацию, подали её вместе с сообщением о расследовании возможного «отравления водопровода» в Жешуве.В свою очередь, польский таблоид Fakt в статье «Смертоносная эпидемия» опубликовал обширный комментарий полковник Кшиштофа Пшепёрки, бывшего командира одного из подразделений спецназа GROM и специалиста по антитеррористическим операциям. Он считает, что специальные службы Польши должны внимательно следить за этим регионом на постоянной основе.«Каждый груз, который идет как с Украины, так и на Украину, должен быть тщательно проверен. В целом мы должны быть внимательны к таким событиям, потому что химическое оружие, а особенно биологическое оружие, является одним из элементов, которые может использовать враг. Биологическое оружие столь же опасно и эффективно по воздействию, как артиллерийский огонь или стрелковое оружие. Оно всегда должно быть особо защищено, причем должна быть не только физическая или техническая защита объектов, но также их защита и от ядерного, бактериологического и химического оружия», — заявил полковник Пшепёрка.При этом западные соседи Польши уверены, что рост числа заражений легионеллой имеет естественные причины. «Во вторую неделю августа в Германии зафиксировано 99 случаев легионеллёза. По мнению вирусологов, причинами являются погодные условия: высокие температуры и повышенная влажность», — сообщил 28 августа немецкий правительственный информационный портал DW.«Увеличение числа случаев может быть связано с метеорологическими условиями последних нескольких недель (относительно высокая влажность при летних температурах)», — говорится в сообщении на сайте Института Роберта Коха. В немецком институте отмечают, что аналогичная связь погоды и заболеваемости легионеллёзом наблюдалась летом 2021 года.Однако в Польше в последнее время принято делать всё наперекор Германии, так что подобные заявления немецких вирусологов могут лишь усилить желание польских властей найти «диверсантов», особенно на фоне набирающей ход избирательной кампании. Как саркастически заметил в интервью изданию Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас, «точно так же как евреям в средние века, которых во время погромов обвиняли в отравлении колодцев, теперь русским предстоит бродить по Польше и запускать смертельные бактерии в водопровод…»

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230828/1048984678.html

https://ukraina.ru/20230828/1048990560.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, эпидемия, зарубежье, польша, россия