"Остановите фашизм и нацизм": в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия Киеву - 28.08.2023 Украина.ру
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"Остановите фашизм и нацизм": в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия Киеву
"Остановите фашизм и нацизм": в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия Киеву - 28.08.2023 Украина.ру
"Остановите фашизм и нацизм": в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия Киеву
Митинг против украинского нацизма и поставок оружия Украине прошел в Амстердаме в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости
2023-08-28T07:57
2023-08-28T07:57
нацизм
фашизм
оружие
амстердам
украина
зарубежье
новости
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Митингующие собрались, держа плакаты с надписью "Остановите фашизм и нацизм на Украине", "Мы должны остановить поставку оружия Киеву", "Мы не хотим оплачивать амбиции Зеленского".Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, поставки оружия Киеву западными странами стали "адской каруселью" и необходимы для продолжения кровопролития на Украине.
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нацизм, фашизм, оружие, амстердам, украина, зарубежье, новости
нацизм, фашизм, оружие, Амстердам, Украина, Зарубежье, Новости

"Остановите фашизм и нацизм": в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия Киеву

07:57 28.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Митинг против украинского нацизма и поставок оружия Украине прошел в Амстердаме в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости
Митингующие собрались, держа плакаты с надписью "Остановите фашизм и нацизм на Украине", "Мы должны остановить поставку оружия Киеву", "Мы не хотим оплачивать амбиции Зеленского".

"Мы здесь, чтобы протестовать против... поставки оружия, которым убивают украинцев и россиян. Мы хотим мира, мы хотим переговоров с Турцией.... Этим переговорам мешают США и НАТО. Они устроили конфликт, чтобы... установить новый мировой порядок, устроить нищету", - сказал один из митингующих.

Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, поставки оружия Киеву западными странами стали "адской каруселью" и необходимы для продолжения кровопролития на Украине.
Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
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нацизмфашизморужиеАмстердамУкраинаЗарубежьеНовости
 
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