https://ukraina.ru/20230828/1048966635.html

"Остановите фашизм и нацизм": в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия Киеву

"Остановите фашизм и нацизм": в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия Киеву - 28.08.2023 Украина.ру

"Остановите фашизм и нацизм": в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия Киеву

Митинг против украинского нацизма и поставок оружия Украине прошел в Амстердаме в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости

2023-08-28T07:57

2023-08-28T07:57

2023-08-28T07:57

нацизм

фашизм

оружие

амстердам

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Митингующие собрались, держа плакаты с надписью "Остановите фашизм и нацизм на Украине", "Мы должны остановить поставку оружия Киеву", "Мы не хотим оплачивать амбиции Зеленского".Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, поставки оружия Киеву западными странами стали "адской каруселью" и необходимы для продолжения кровопролития на Украине.

https://ukraina.ru/20230826/1048947767.html

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2023

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нацизм, фашизм, оружие, амстердам, украина, зарубежье, новости