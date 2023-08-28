"Остановите фашизм и нацизм": в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия Киеву
Митинг против украинского нацизма и поставок оружия Украине прошел в Амстердаме в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости
Митингующие собрались, держа плакаты с надписью "Остановите фашизм и нацизм на Украине", "Мы должны остановить поставку оружия Киеву", "Мы не хотим оплачивать амбиции Зеленского".
"Мы здесь, чтобы протестовать против... поставки оружия, которым убивают украинцев и россиян. Мы хотим мира, мы хотим переговоров с Турцией.... Этим переговорам мешают США и НАТО. Они устроили конфликт, чтобы... установить новый мировой порядок, устроить нищету", - сказал один из митингующих.
Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, поставки оружия Киеву западными странами стали "адской каруселью" и необходимы для продолжения кровопролития на Украине.