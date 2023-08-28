Эмигрантская жизнь и смерть батьки Махно
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Нестор Махно – одна из тех исторических фигур вокруг которых на Украине продолжается борьба. Казалось бы – Махно русскоязычный противник украинских государств, будь то УНР или гетманат… Но ведь его войско было украиноязычным и воевало также против "российских оккупантов". Да и идеология Махно близка украинцам
28 августа 1921 года отряд Нестора Махно, численностью всего 78 человек - всё что осталось от многотысячной повстанческой армии, пересёк советско-румынскую границу в районе Ямполя. Не знаем, требовали ли румынские пограничники от него бранзулетки, но жизнь батьки в эмиграции в любом случае не сложилась.
Бегство в Румынию
Румыны отряд сразу же разоружили и отправили в лагерь для интернированных. Махновцы устроились на подсобные работы, а над их лидером нависла угроза выдачи в РСФСР. Советское правительство потребовало выдать "известного бандита", однако румыны не спешили.
Сам анархист в этот момент начал переговоры с петлюровцами в расчете на то, что этот тактический ход на время убережёт его и его людей от выдачи на расправу.
Настойчивость большевиков в конце концов спугнула румын, которые решили не выдавать Махно, а вместо этого избавиться от беспокойного и непрошеного гостя.
Бегство в Польшу
Обстоятельства, при которых в апреле 1922 года Махно оказался в Польше, до сих пор однозначно не выяснены. Существуют разные версии, начиная от отчаянного побега махновцев и заканчивая официальной высылкой. Большая часть махновцев осталась в Румынии, с батькой ушли только 17 человек.
В Польше его тоже не ждали. Поначалу махновцы также были интернированы, но затем поляки на основании откровенно мутных доказательств завели на батьку дело. Он обвинялся в подготовке крестьянского восстания на территории Галиции.
Махно оказался в тюрьме. Но, как ни парадоксально, благодаря этому он получил некоторую известность в европейских и мировых анархических кругах. Благодаря процессу над анархистом его фамилия часто упоминалась в тематической печати. В Америке неравнодушные анархисты устроили сбор пожертвований в пользу узника. В защиту Махно высказались видные анархистские теоретики, включая Беркмана.
Махно на суде неоднократно подчеркивал, что ничего против Польши не имеет, да и вообще рассчитывал на гостеприимство братского народа. В итоге шумная кампания и отсутствие доказательств привели к оправдательному приговору.
Бегство во Францию
Поляки не слишком желали терпеть у себя беспокойного Махно и в итоге выслали его в Данциг, бывшую немецкую территорию, ныне имевшую статус вольного города.
В Данциге Махно привлекли к суду по обвинению в погромах немецких колонистов на Украине в период Гражданской войны. В отличие от польских мифических обвинений здесь Махно было не отбиться, колонистов махновцы громили с особым пристрастием, считая их кулаками и контрреволюционерами.
Батька понимал, что теперь ему несдобровать, и решил бежать. После того как его временно перевели из тюрьмы в больницу, он бежал при помощи анархистов в Германию, откуда сразу же проследовал во Францию с паспортом на имя Михненко.
Париж
В 1925 году Махно добрался до Парижа, где и провел последние годы своей жизни.
У Махно родилась дочь, ему самому и его жене надо было где-то работать и жить. Какое-то время он скитался по квартирам и комнатам местных анархистов, которые временно предоставляли ему кров. Махно смог устроиться токарем на завод, но быстро оставил его из-за невозможности по состоянию здоровья заниматься физическим трудом. Супруга батьки работала в бакалейной лавке.
Без знания французского языка Махно было трудно рассчитывать на работу. К слову, вопрос о языке до сих пор остаётся невыясненным. Соратница Махно по французскому периоду Ида Метт, помогавшая ему писать его мемуары, вспоминала, что Махно совсем не владел языком и знал всего несколько слов. А вот белоэмигрант Сосинский, который однажды имел встречу с Махно, вспоминал, что тот хорошо говорил на французском и будто бы даже рассказал ему, что учил этот язык еще на дореволюционной каторге.
Так или иначе, помощь знакомых была недостаточна. Батька, некогда управлявший территорией размером с небольшую европейскую страну, жил в отчаянной нужде и с подорванным здоровьем. Из-за ранения в ногу он сильно хромал, тяготы войны и эмигрантской жизни привели к обострению туберкулеза.
Вдобавок Махно лишился и семьи. Галина Кузьменко-Махно ушла от него, забрав маленькую дочь. Она выходила замуж за брутального гуляйпольского атамана, от одного слова которого зависели жизни людей, а теперь ей пришлось жить с разбитым и больным человеком, который мучительно пытается заработать хоть несколько франков плетением домашних тапочек для буржуев.
Чтобы отвлечься, Махно взялся за написание мемуаров. Один богатый поклонник обещал щедро заплатить за работу и помочь с изданием книги. Поскольку сам Махно литературных талантов не имел, книгу пришлось писать при помощи соратников. Однако затея не выгорела. Первый том воспоминаний не вызвал широкого интереса у читающей публики, и меценат передумал издавать следующие. Писать их Махно пришлось уже "в стол".
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Попытка вернуться в политику
Попытку вернуться в политику Махно предпринял при помощи старого товарища, вдохновителя и человека, научившего его анархизму, — Петра Аршинова. Тот организовал выпуск журнала "Дело труда".
Махно мучительно пытался переосмыслить свой опыт Гражданской войны и предложить анархистам нечто новое с учетом приобретенной мудрости. Свои размышления Махно регулярно публиковал в "Деле труда".
Сводилось все к тому, что стратегически анархисты действовали верно. Хотя большевики и оказались предателями, они всё же были революционерами, а союз с белыми был бы ещё хуже. Главная ошибка, которую допустили анархисты, — тактическая. Движение было слишком разрозненным, ему не хватало организации, каждый анархист был сам себе голова, разные объединения двигались кто в лес, кто по дрова.
Выдвинутая Аршиновым и Махно идея получила название платформизм, или просто платформа — по названию их программного документа — "Организационная платформа всеобщего союза анархистов".
Почти все видные анархисты Европы и Америки откликнулись на платформу Махно бурной критикой. Его обвинили в большевизации анархизма, авторитаризме и даже фальсификации анархистского духа.
Возможно, предложения Махно и не были лишены смысла и логики, но они противоречили духу анархизма, каким его видели сами анархисты.
20 сентября 2019, 01:00День в истории. 20 сентября: Махно и Петлюра становятся союзникамиВ этот день 100 лет назад между петлюровцами и махновцами был заключен договор о военном союзе. Жмеринское соглашение породило достаточно странный альянс националистов и анархистов, немыслимый еще несколько месяцев назад.
Вскоре Махно ждал очередной удар. После шумного обсуждения платформы на одном из собраний Махно был арестован полицией. Его отпустили, но поставили перед условием — либо он прекращает заниматься политикой, либо его депортируют.
Борьба за имя
Лишившись возможности заниматься политикой, Махно сосредоточился на написании мемуаров и борьбе за свое имя.
О Махно всегда ходили самые невероятные слухи, это было ещё во времена Гражданской, продолжилось и в эмиграции. Но теперь борьба со слухами и сплетнями стала едва ли не навязчивой идеей батьки. Стоило только кому-то написать что-то не понравившееся Махно, как он тут же вступал с этим человеком в полемику, требуя немедленно опровергнуть.
Так он познакомился с упоминавшимся выше Сосинским. Тот работал у Керенского в "Днях", а затем в проэсеровской "Воле России", где опубликовал несколько рассказов о махновщине, ссылаясь на свой личный опыт Гражданской войны (он служил у белых). Вскоре к нему на работу заявился разъяренный Махно, который начал упрекать его в том, что он наговаривает на него, порочит перед судом истории и т.д. Впрочем, обошлось без насилия, а Сосинский на прощанье даже сфотографировал Махно (разборки проходили в фотоателье).
Махно даже вёл заочные диспуты с советскими историками, которых распекал за неверное освещение деятельности махновцев. Особенно резко он реагировал на обвинения в антисемитизме, который был распространен у многих украинских батек-атаманов, но не у самого Махно.
Махно остро переживал эмигрантские перипетии. После очередного конфликта платформистов и антиплатформистов последние решили наказать его и прекратили сбор финансовой помощи для него. Плетение тапочек не приносило сколько-нибудь существенного дохода, здоровье всё ухудшалось.
Это был крах. Финальным аккордом для Махно стал мощнейший удар со стороны лучшего друга и товарища.
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Уход Аршинова
Аршинов познакомился с Махно еще на дореволюционной каторге.
Если и можно сказать, что был человек, который превратил Махно в того, кем он стал, то это был Аршинов. Он наставлял полуграмотного сельского паренька, растолковывал ему премудрости анархизма, а позднее стал главным идеологом махновщины.
Они были всегда вместе, вместе отстаивали "платформу", и вдруг в 1931 году Аршинов опубликовал книгу "Анархизм и диктатура пролетариата", в которой поддержал большевиков, признав их правоту. Был грандиозный скандал, противники платформистов обвинил его в работе на ГПУ, после чего тот вернулся в СССР, где начал писать разоблачительные материалы про анархизм.
Это был сильнейший удар по Махно. После конфликта платформистов и антиплатформистов и отъезда Аршинова, который сочли предательством, почти все анархистские газеты перестали печатать Махно.
Смерть
Весной 1934 года здоровье Махно в очередной раз ухудшилось. Батька медленно умирал в парижской больнице для бедняков. Туберкулез костей прогрессировал, в больнице ему удалили два ребра.
Парижские анархисты, позабыв обиды, вновь начали финансово помогать больному. Но никакие деньги уже не могли его спасти. 6 июля 1934 года 45-летний Махно умер в больнице.
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Галина Кузьменко-Махно несколько раз предпринимала попытки вернуться в СССР, но ей отказывали. Но все же в итоге ей это удалось, но не так, как хотелось.
В 1945 году она была задержана в Германии и отправлена в СССР, где осуждена к 8 годам лагерей. Ее дочь Елена получила пять лет ссылки. После отбытия наказания обе женщины проживали в Казахстане, в городе Джамбул. Галина умерла в 1978 году, дочь Махно – в 1992 году. Они похоронены на местном кладбище.
Все соратники Махно, вернувшиеся в СССР, погибли в период большого террора. Даже Аршинов, который некоторое время представлял определенную ценность своими разоблачениями анархистов.