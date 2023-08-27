Минобороны: Истребитель Су-30 перехватил в Чёрном море дрон-разведчик ВВС США - 27.08.2023 Украина.ру
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Минобороны: Истребитель Су-30 перехватил в Чёрном море дрон-разведчик ВВС США
Минобороны: Истребитель Су-30 перехватил в Чёрном море дрон-разведчик ВВС США - 27.08.2023 Украина.ру
Минобороны: Истребитель Су-30 перехватил в Чёрном море дрон-разведчик ВВС США
Экипаж российского истребителя Су-30 перехватил над Черным морем разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 27 августа
2023-08-27T22:46
2023-08-27T22:47
новости
черное море
разведчик
государственная граница
россия
сша
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27 августа российские военные обнаружили над акваторией Чёрного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель, говорится в сообщении ведомства.Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Черноморского флота.При приближении российского истребителя беспилотник изменил курс и выполнил разворот от границы РФ. Нарушения границы РФ не допущено. Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования, говорится в сообщении.24 августа в акватории Баренцева моря экипаж истребителя МиГ-29 перехватил и сопроводил ещё самолет базовой норвежской патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
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новости, черное море, разведчик, государственная граница, россия, сша, бпла
Новости, Черное море, разведчик, государственная граница, Россия, США, БПЛА

Минобороны: Истребитель Су-30 перехватил в Чёрном море дрон-разведчик ВВС США

22:46 27.08.2023 (обновлено: 22:47 27.08.2023)
 
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Экипаж российского истребителя Су-30 перехватил над Черным морем разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 27 августа
27 августа российские военные обнаружили над акваторией Чёрного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель, говорится в сообщении ведомства.
Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Черноморского флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БпЛА MQ-9A Reaper ВВС США", - сообщили в Минобороны.

При приближении российского истребителя беспилотник изменил курс и выполнил разворот от границы РФ. Нарушения границы РФ не допущено. Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования, говорится в сообщении.
24 августа в акватории Баренцева моря экипаж истребителя МиГ-29 перехватил и сопроводил ещё самолет базовой норвежской патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
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22:46Минобороны: Истребитель Су-30 перехватил в Чёрном море дрон-разведчик ВВС США
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