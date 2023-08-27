Минобороны: Истребитель Су-30 перехватил в Чёрном море дрон-разведчик ВВС США
22:46 27.08.2023 (обновлено: 22:47 27.08.2023)
Экипаж российского истребителя Су-30 перехватил над Черным морем разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 27 августа
27 августа российские военные обнаружили над акваторией Чёрного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель, говорится в сообщении ведомства.
Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Черноморского флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БпЛА MQ-9A Reaper ВВС США", - сообщили в Минобороны.
При приближении российского истребителя беспилотник изменил курс и выполнил разворот от границы РФ. Нарушения границы РФ не допущено. Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования, говорится в сообщении.
24 августа в акватории Баренцева моря экипаж истребителя МиГ-29 перехватил и сопроводил ещё самолет базовой норвежской патрульной авиации Р-8А "Посейдон".