https://ukraina.ru/20230827/1048963699.html

"Контрнаступление выдыхается": экс-аналитик ЦРУ предрек скорый военный переворот на Украине

"Контрнаступление выдыхается": экс-аналитик ЦРУ предрек скорый военный переворот на Украине - 27.08.2023 Украина.ру

"Контрнаступление выдыхается": экс-аналитик ЦРУ предрек скорый военный переворот на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает неизбежным военный переворот на Украине. Об этом он рассказал 27 августа в эфире YouTube-канала Dialogue works

2023-08-27T22:20

2023-08-27T22:20

2023-08-27T22:20

новости

владимир зеленский

цру

аналитик

переворот

командование

военные

контрнаступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103224/82/1032248275_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_84a93a949ce569738c218ea8822c9a00.jpg.webp

В ближайшем будущем у президента Украины Владимира Зеленского возникнет конфликт с военной верхушкой, заявил Джонсон. Особенно с учетом того, что контрнаступление выдыхается, а украинские войска пока не смогли продвинуться вперед, добавил он.По словам Джонсона, в будущем политические деятели могут начать обвинять ВСУ в неудачах на боле боя, при этом военные, в свою очередь, могут в ответ предъявить обвинения украинским политикам. Он отметил, что командование ВСУ, в отличие от политиков, обладает неограниченным доступом к вооружению."Начнется перекладывание ответственности и политики будут обвинять военных, а военные – политиков. А поскольку у военных есть оружие, а у политиков – нет, то я всегда ставлю на военных в таких битвах", - резюмировал Джонсон.

https://ukraina.ru/20230827/1048960961.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, цру, аналитик, переворот, командование, военные, контрнаступление