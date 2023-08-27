https://ukraina.ru/20230827/1048963699.html
"Контрнаступление выдыхается": экс-аналитик ЦРУ предрек скорый военный переворот на Украине
"Контрнаступление выдыхается": экс-аналитик ЦРУ предрек скорый военный переворот на Украине - 27.08.2023 Украина.ру
"Контрнаступление выдыхается": экс-аналитик ЦРУ предрек скорый военный переворот на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает неизбежным военный переворот на Украине. Об этом он рассказал 27 августа в эфире YouTube-канала Dialogue works
2023-08-27T22:20
2023-08-27T22:20
2023-08-27T22:20
новости
владимир зеленский
цру
аналитик
переворот
командование
военные
контрнаступление
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В ближайшем будущем у президента Украины Владимира Зеленского возникнет конфликт с военной верхушкой, заявил Джонсон. Особенно с учетом того, что контрнаступление выдыхается, а украинские войска пока не смогли продвинуться вперед, добавил он.По словам Джонсона, в будущем политические деятели могут начать обвинять ВСУ в неудачах на боле боя, при этом военные, в свою очередь, могут в ответ предъявить обвинения украинским политикам. Он отметил, что командование ВСУ, в отличие от политиков, обладает неограниченным доступом к вооружению."Начнется перекладывание ответственности и политики будут обвинять военных, а военные – политиков. А поскольку у военных есть оружие, а у политиков – нет, то я всегда ставлю на военных в таких битвах", - резюмировал Джонсон.
https://ukraina.ru/20230827/1048960961.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, владимир зеленский, цру, аналитик, переворот, командование, военные, контрнаступление
Новости, Владимир Зеленский, ЦРУ, аналитик, переворот, командование, военные, контрнаступление
"Контрнаступление выдыхается": экс-аналитик ЦРУ предрек скорый военный переворот на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает неизбежным военный переворот на Украине. Об этом он рассказал 27 августа в эфире YouTube-канала Dialogue works
В ближайшем будущем у президента Украины Владимира Зеленского возникнет конфликт с военной верхушкой, заявил Джонсон. Особенно с учетом того, что контрнаступление выдыхается, а украинские войска пока не смогли продвинуться вперед, добавил он.
"Я убежден, что в определенный момент в недалекой перспективе у Зеленского возникнет конфликт с военными. Это особенно актуально, учитывая неудачное противостояние и затруднения в продвижении контрнаступления," - сказал эксперт.
По словам Джонсона, в будущем политические деятели могут начать обвинять ВСУ в неудачах на боле боя, при этом военные, в свою очередь, могут в ответ предъявить обвинения украинским политикам.
Он отметил, что командование ВСУ, в отличие от политиков, обладает неограниченным доступом к вооружению.
"Начнется перекладывание ответственности и политики будут обвинять военных, а военные – политиков. А поскольку у военных есть оружие, а у политиков – нет, то я всегда ставлю на военных в таких битвах", - резюмировал Джонсон.