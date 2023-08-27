Симоньян предложила "испуганным патриотам" помочь участникам СВО
21:37 27.08.2023 (обновлено: 21:40 27.08.2023)
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила желающим вернуться в Россию помогать участникам СВО. Об этом 27 августа она сообщила в эфире телеканала "Россия 1"
Бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся "патриоты" тихонечко стали стучаться обратно в Россию, сказала Симоньян. Прощать таких людей нужно при деятельном раскаянии, что напрямую следует из Библии, добавила она.
"Что может быть деятельным раскаянием? Например, можно приехать и жить, когда над тобой летают дроны или врезаются в твои окна, как мы все. Можно собирать деньги и тратить свои — покупать уазики, форму, дроны, отправлять это все на фронт, как мы все. Можно помогать семьям мобилизованных, добровольцев, наших героев, как мы все [помогаем]. Это называется деятельное раскаяние", — пояснила главред.
Симоньян объяснила, почему бежавшие за границу соотечественники захотели вернуться в Россию. "Испуганным патриотам" стало там неуютно, потому что они увидели как обстоят дела на самом деле, сказала она.
"Эта же вековечная иллюзия, внушенная нам еще в 80-е и потом добившая нас в 90-е, что там же сияющий град на холме, вот там все есть. Великая Америка, она нас научит и свободе, и образу жизни, и процветанию", - подчеркнула главный редактор.
В итоге все ранее покинувшие Россию это осознали, прозрели и теперь просятся назад, резюмировала Симоньян.
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