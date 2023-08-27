https://ukraina.ru/20230827/1048963556.html

Симоньян предложила "испуганным патриотам" помочь участникам СВО

Симоньян предложила "испуганным патриотам" помочь участникам СВО - 27.08.2023 Украина.ру

Симоньян предложила "испуганным патриотам" помочь участникам СВО

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила желающим вернуться в Россию помогать участникам СВО. Об этом 27 августа она сообщила в эфире телеканала "Россия 1"

2023-08-27T21:37

2023-08-27T21:37

2023-08-27T21:40

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Бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся "патриоты" тихонечко стали стучаться обратно в Россию, сказала Симоньян. Прощать таких людей нужно при деятельном раскаянии, что напрямую следует из Библии, добавила она.Симоньян объяснила, почему бежавшие за границу соотечественники захотели вернуться в Россию. "Испуганным патриотам" стало там неуютно, потому что они увидели как обстоят дела на самом деле, сказала она."Эта же вековечная иллюзия, внушенная нам еще в 80-е и потом добившая нас в 90-е, что там же сияющий град на холме, вот там все есть. Великая Америка, она нас научит и свободе, и образу жизни, и процветанию", - подчеркнула главный редактор.В итоге все ранее покинувшие Россию это осознали, прозрели и теперь просятся назад, резюмировала Симоньян.

https://ukraina.ru/20230717/1048051429.html

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новости, маргарита симоньян, сво, помощь, эмигранты, заграница, запад, сша