Губернатор раскрыл подробности покушения на военкора News Front в Херсонской области - 27.08.2023 Украина.ру
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Губернатор раскрыл подробности покушения на военкора News Front в Херсонской области
Губернатор раскрыл подробности покушения на военкора News Front в Херсонской области - 27.08.2023 Украина.ру
Губернатор раскрыл подробности покушения на военкора News Front в Херсонской области
В Херсонской области украинские военные сбросили снаряд на машину военного корреспондента агентства News Front Александра Резника. Об этом 27 августа сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо
2023-08-27T18:32
2023-08-27T18:37
новости
херсонская область
владимир сальдо
всу
покушение
военкор
журналист
ранение
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27 августа киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front "Лекса", написал Сальдо. Он добавил, что в Алёшках украинские военные выследили автомобиль журналиста и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. В результате атаки Резник получил ранение, но смог продолжить свою работу. Его машина сильно повреждена осколками. В Херсонской области на передовой работают настоящие военные корреспонденты, которые рискуют наравне с военнослужащими, сообщил Сальдо. Он отметил, что украинские власти боятся правды, поэтому устраивают преследования журналистов внутри своей страны и даже пытаются убить тех, кто показывает неудобную для них правду за её пределами.Сальдо обратился к военкорам и попросил их беречь себя и быть осмотрительными в зоне СВО. "Если журналист выбешивает наших врагов — значит делает всё правильно", - резюмировал губернатор.
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новости, херсонская область, владимир сальдо, всу, покушение, военкор, журналист, ранение
Новости, Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ, покушение, военкор, журналист, ранение

Губернатор раскрыл подробности покушения на военкора News Front в Херсонской области

18:32 27.08.2023 (обновлено: 18:37 27.08.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Херсонской области украинские военные сбросили снаряд на машину военного корреспондента агентства News Front Александра Резника. Об этом 27 августа сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо
27 августа киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front "Лекса", написал Сальдо. Он добавил, что в Алёшках украинские военные выследили автомобиль журналиста и сбросили с беспилотника разрывной снаряд.
В результате атаки Резник получил ранение, но смог продолжить свою работу. Его машина сильно повреждена осколками. В Херсонской области на передовой работают настоящие военные корреспонденты, которые рискуют наравне с военнослужащими, сообщил Сальдо.
"В этом наша существенная разница — наши военные корреспонденты показывают правду и работают в самых горячих точках, рискуя жизнью, а нацистский режим [на Украине] уже даже западным журналистам запретил что-либо снимать", - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что украинские власти боятся правды, поэтому устраивают преследования журналистов внутри своей страны и даже пытаются убить тех, кто показывает неудобную для них правду за её пределами.
Сальдо обратился к военкорам и попросил их беречь себя и быть осмотрительными в зоне СВО. "Если журналист выбешивает наших врагов — значит делает всё правильно", - резюмировал губернатор.
- РИА Новости, 1920, 27.08.2023
17:39
Российский разведчик рассказал, как Киев использует рядовых солдат ВСУ в качестве приманки Под Купянском украинское командование использует простых солдат ВСУ в качестве приманки. Об этом рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск
 
НовостиХерсонская областьВладимир СальдоВСУпокушениевоенкоржурналистранение
 
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