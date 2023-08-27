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Губернатор раскрыл подробности покушения на военкора News Front в Херсонской области

Губернатор раскрыл подробности покушения на военкора News Front в Херсонской области - 27.08.2023 Украина.ру

Губернатор раскрыл подробности покушения на военкора News Front в Херсонской области

В Херсонской области украинские военные сбросили снаряд на машину военного корреспондента агентства News Front Александра Резника. Об этом 27 августа сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо

2023-08-27T18:32

2023-08-27T18:32

2023-08-27T18:37

новости

херсонская область

владимир сальдо

всу

покушение

военкор

журналист

ранение

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27 августа киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front "Лекса", написал Сальдо. Он добавил, что в Алёшках украинские военные выследили автомобиль журналиста и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. В результате атаки Резник получил ранение, но смог продолжить свою работу. Его машина сильно повреждена осколками. В Херсонской области на передовой работают настоящие военные корреспонденты, которые рискуют наравне с военнослужащими, сообщил Сальдо. Он отметил, что украинские власти боятся правды, поэтому устраивают преследования журналистов внутри своей страны и даже пытаются убить тех, кто показывает неудобную для них правду за её пределами.Сальдо обратился к военкорам и попросил их беречь себя и быть осмотрительными в зоне СВО. "Если журналист выбешивает наших врагов — значит делает всё правильно", - резюмировал губернатор.

https://ukraina.ru/20230827/1048961098.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсонская область, владимир сальдо, всу, покушение, военкор, журналист, ранение