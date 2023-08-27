https://ukraina.ru/20230827/1048961554.html

Подтверждение гибели Пригожина, "мощный сентябрь" от Зеленского. Итоги 27 августа на Украине

Подтверждение гибели Пригожина, "мощный сентябрь" от Зеленского. Итоги 27 августа на Украине - 27.08.2023 Украина.ру

Подтверждение гибели Пригожина, "мощный сентябрь" от Зеленского. Итоги 27 августа на Украине

Следственный комитет РФ установил личности всех погибших в крушении самолёта в Тверской области. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам "мощный сентябрь"

2023-08-27T18:15

2023-08-27T18:15

2023-08-27T18:15

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1b/1048961293_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b5b835b3eb1a300ca6ed43dec1401e8.jpg

Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщила руководитель управления Следственного комитета РФ по взаимодействую со СМИ Светлана Петренко."В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", — заявила она.В день крушения, 23 августа, Росавиация сообщила, что на борту самолёта Embraer находились следующие люди: Prigozhin Evgeniy; Propustin Sergey; Makaryan Evgeniy; Totmin Aleksandr; Chekalov Valeriy; Utkin Dmitriy; Matuseev Nikolay, а также командир судна Levshin Aleksei; второй пилот Karimov Rustam и бортпроводник Raspopova Kristina.Позже президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным вечером 24 августа выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Путин указал, что знал Пригожина давно и назвал его человеком со сложной судьбой, но талантливым и способным добиваться нужных результатов — и не только для себя, но и для общего дела."Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем", - подчеркнул Путин.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что на Западе спекулируют на гибели Пригожина, Уткина и других бойцов "Вагнера"."Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная", — отметил Песков 25 августа.По его словам, фактов по авиакатастрофе пока немного, следствию предстоит разобраться в причинах трагедии."Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали", — подчеркнул Песков.К тому времени над гибелью Пригожина и его товарищей уже глумились оппозиционные СМИ. При этом на теме спекулировали."Тебе тут скажут Владимир Владимирович [Путин], Маргарита Симоньян... Тебе объяснят, что Украина пыталась убить Пригожина, они его объявляли врагом номер один, все западные разведки и спецслужбы пытались его ликвидировать, но мы, русские, сами сделали, воу!" - заявила во время интервью с Олегом Кашиным* (лицо, исполняющее функции иноагента — Ред.) ведущая программы "Живой гвоздь" Лиза Лазерсон.Последнюю фразу Лазерсон произнесла с улыбкой и громко.Ранее Лазерсон уже отмечалась неуместными замечаниями по поводу погибших."Я это обсмеивала в утренних эфирах, по поводу этой женщины несчастной, которая действительно оказалась матерью бойца ДНР. Он погиб. Правда, говорят, что год назад, а не в текущем [году]. Я обсмеивала тот факт, что она печально со слезами на глазах, мне, конечно, жалко её конкретно очень. И она говорит: "Вот он умер. Вот его фотография, вот мой сын — он умер. И последними его словами было: "Пойдём, братва, мочить укропов". Эта фраза звучит довольно комично. Видно, на надгробии нужно написать "Пойдём, братва, мочить укропов", - отмечала Лазерсон 28 ноября во время эфира с Максимом Шевченко, что вызвало осуждение последнего.Беседа Кашина* и Лазерсон многих возмутила."Я считаю чрезвычайно важным, чтобы гражданское общество реагировало на те вызовы, которые существуют. То, что делает госпожа Лазерсон, то, что делают вообще так называемые либеральные журналисты, это абсолютный вызов обществу. Это та коррозия, которая разъедает нравственные его основы", - указал член Общественной палаты, политолог и историк Армен Гаспарян в комментарии изданию "Ломовка", комментируя весь эфир Лазерсон с Кашиным*.По его словам, общество напрасно много лет игнорировало эти нападки."Мы написали соответствующие обращения в Следственный комитет с просьбой дать оценку. И не только этому конкретному диалогу, а вообще всему тому, что там происходило. Потому что, например, её собеседник Кашин договорился до того, что у русской армии нет чести. Мне кажется, что это вполне себе статья Уголовного кодекса Российской Федерации", - указал Гаспарян.Тем временем по всей стране возникают импровизированные мемориалы Пригожину, Уткину и другим "вагнеровцам". Фото таких мемориалов, а также свечей, поставленных за упокой душ погибших, у себя в телеграм-канале публикует бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Спасибо всем, кто прислал фотографии со стихийных мемориалов, где люди поминают цветами и свечами погибших руководителей ЧВК "Вагнер". Очевидна действительно всенародная поддержка всех наших воинов и искренняя скорбь по погибшим. Спасибо всем за проявления чувств. За добрые комментарии", - отметил он в одной из записей.Он также заявил, что ему очень бы не хотелось, чтобы Россия не потеряла группу "Вагнер"."Мне бы очень хотелось, чтобы с гибелью руководителей ЧВК мы не потеряли само подразделение. Подразделение, способное выполнять невыполнимые задачи. Уникальное явление русского мира. "Вагнеры" — отдельная "каста", люди со своим мироощущением, особыми поведенческими сценариями, для которых война — это жизнь. Они отличаются своей харизмой, дерзостью и смелостью. Сама их система подразумевает полное отсутствие бюрократии. Об этом многие говорят. Но никто не говорит о том, почему. Дело в том, что бюрократия не нужна там, где есть доверие. А среди "вагнеровцев" оно точно есть. Товарищество. Боевое товарищество. Вечная память погибшим. А ребятам из "Вагнера" желаю найти себя. Сохраниться", - заявил Царёв.Расследование обстоятельств трагедии продолжается.Угроза ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам "мощный сентябрь"."Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое - наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений. Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро - следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности. Постоянно добавляем содержания первому "Форуму оборонных индустрий". Украинского содержания. Международного содержания", - заявил Зеленский.Примечательно, что о сентябре как знаковом для Украины месяце говорил и командир недавно созданного 14-го полка спецопераций ВСУ, лидер запрещённой в РФ группировки С14* Евгений Карась в опубликованном 27 августа интервью с Натальей Мосийчук."У нас август и сентябрь — так судьба распорядилась — как раз 24-е [августа] получается экватор — на День независимости. Два года подряд у нас август и сентябрь очень удачные месяцы. Кровавые штурмы у нас происходит, но противник ждёт больших трагедий", - отметил Карась.В другом интервью он заявил, что решающим, переломным месяцем для Украины будет октябрь.Кроме того, Зеленский в своём обращении заявил о том, что Украина сконцентрирует свои усилия на странах Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии."Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной Саммит первых леди и джентльменов - наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира - неизменный приоритет. В течение недели - несколько совещаний по этим вопросам. Украину будет слышать Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию...", - отметил он.Ранее военно-дипломатический источник сообщил РИА "Новости" о том, что в Африку во второй половине августа планировалось отправить диверсионно-карательный отряд украинских боевиков, подготовленный британской MI6. Отряд был подготовлен для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России. Боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию."Отправка членов диверсионно-карательного подразделения спланирована зафрахтованным гражданским морским судном из порта Измаил (Украина) в город Омдурман (Республика Судан) в течение второй половины августа", - рассказал источник.Гибель руководства группы "Вагнер" на руку украинцам и их британским начальникам, поскольку "вагнеровцы" помогали народам Африки в борьбе с европейскими неоколониальными государствами: Францией и Великобританией.

https://ukraina.ru/20230827/1048959813.html

https://ukraina.ru/20230827/1048955622.html

https://ukraina.ru/20230826/1048948690.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники