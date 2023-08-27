https://ukraina.ru/20230827/1048961098.html

Российский разведчик рассказал, как Киев использует рядовых солдат ВСУ в качестве приманки

Российский разведчик рассказал, как Киев использует рядовых солдат ВСУ в качестве приманки - 27.08.2023 Украина.ру

Российский разведчик рассказал, как Киев использует рядовых солдат ВСУ в качестве приманки

Под Купянском украинское командование использует простых солдат ВСУ в качестве приманки. Об этом рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск

2023-08-27T17:39

2023-08-27T17:39

2023-08-27T17:50

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снайперы

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Для обнаружения российских снайперов командование ВСУ использует рядовой состав в качестве приманки, сообщил военнослужащий. Он добавил, что украинские командиры специально заставляют солдат выходить из укрытий, чтобы они казались лёгкой мишенью.Военнослужащий рассказал, как несколько солдат ВСУ не пригибаясь и не скрываясь, перемещались в зоне видимости российских бойцов на передовой. Российские снайперы открыли огонь, уничтожив одного военнослужащего противника.После этого по позициям снайперов начала точечно работать артиллерия ВСУ, и позже выкатился танк и начал работать по всей площади, добавил боец.Украина вошла в фазу борьбы на истощение, которая является выгодной для России. Об этом рассказал военный эксперт Роберт Кларк в своей колонке для издания The Telegraph."Киев отчаянно пытается воспользоваться своими первыми успехами, прежде чем растущие потери и осенние дожди разрушат его боеспособность", - сообщил Кларк.Украинские добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи ВСУ, пишет Кларк. Все, кто хотели воевать, уже давно вступили в ряды ВСУ.Эксперт подчеркнул, что второй попытки прорвать российскую оборону после текущего наступления у ВСУ уже не будет.

https://ukraina.ru/20230827/1048954668.html

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новости, украина, россия, командование, всу, снайперы, солдаты, сво