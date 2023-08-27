https://ukraina.ru/20230827/1048961098.html
Российский разведчик рассказал, как Киев использует рядовых солдат ВСУ в качестве приманки
Российский разведчик рассказал, как Киев использует рядовых солдат ВСУ в качестве приманки - 27.08.2023 Украина.ру
Российский разведчик рассказал, как Киев использует рядовых солдат ВСУ в качестве приманки
Под Купянском украинское командование использует простых солдат ВСУ в качестве приманки. Об этом рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск
2023-08-27T17:39
2023-08-27T17:39
2023-08-27T17:50
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россия
командование
всу
снайперы
солдаты
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Для обнаружения российских снайперов командование ВСУ использует рядовой состав в качестве приманки, сообщил военнослужащий. Он добавил, что украинские командиры специально заставляют солдат выходить из укрытий, чтобы они казались лёгкой мишенью.Военнослужащий рассказал, как несколько солдат ВСУ не пригибаясь и не скрываясь, перемещались в зоне видимости российских бойцов на передовой. Российские снайперы открыли огонь, уничтожив одного военнослужащего противника.После этого по позициям снайперов начала точечно работать артиллерия ВСУ, и позже выкатился танк и начал работать по всей площади, добавил боец.Украина вошла в фазу борьбы на истощение, которая является выгодной для России. Об этом рассказал военный эксперт Роберт Кларк в своей колонке для издания The Telegraph."Киев отчаянно пытается воспользоваться своими первыми успехами, прежде чем растущие потери и осенние дожди разрушат его боеспособность", - сообщил Кларк.Украинские добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи ВСУ, пишет Кларк. Все, кто хотели воевать, уже давно вступили в ряды ВСУ.Эксперт подчеркнул, что второй попытки прорвать российскую оборону после текущего наступления у ВСУ уже не будет.
https://ukraina.ru/20230827/1048954668.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, командование, всу, снайперы, солдаты, сво
Новости, Украина, Россия, командование, ВСУ, снайперы, солдаты, СВО
Российский разведчик рассказал, как Киев использует рядовых солдат ВСУ в качестве приманки
17:39 27.08.2023 (обновлено: 17:50 27.08.2023)
Под Купянском украинское командование использует простых солдат ВСУ в качестве приманки. Об этом рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск
Для обнаружения российских снайперов командование ВСУ использует рядовой состав в качестве приманки, сообщил военнослужащий. Он добавил, что украинские командиры специально заставляют солдат выходить из укрытий, чтобы они казались лёгкой мишенью.
"Недавно был случай, как противник отправил своих рядовых бойцов выманивать снайперский огонь, заранее была подготовлена артиллерия [ВСУ] и танк. Рядовые бойцы бегали по переднему краю, выманивали наш огонь", - рассказал разведчик.
Военнослужащий рассказал, как несколько солдат ВСУ не пригибаясь и не скрываясь, перемещались в зоне видимости российских бойцов на передовой. Российские снайперы открыли огонь, уничтожив одного военнослужащего противника.
После этого по позициям снайперов начала точечно работать артиллерия ВСУ, и позже выкатился танк и начал работать по всей площади, добавил боец.
Украина вошла в фазу борьбы на истощение, которая является выгодной для России. Об этом рассказал военный эксперт Роберт Кларк в своей колонке для издания The Telegraph.
"Киев отчаянно пытается воспользоваться своими первыми успехами, прежде чем растущие потери и осенние дожди разрушат его боеспособность", - сообщил Кларк.
Украинские добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи ВСУ, пишет Кларк. Все, кто хотели воевать, уже давно вступили в ряды ВСУ.
Эксперт подчеркнул, что второй попытки прорвать российскую оборону после текущего наступления у ВСУ уже не будет.