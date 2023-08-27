https://ukraina.ru/20230827/1048960792.html
Кому выгодно приостановить зерновую сделку — эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов
Кому выгодно приостановить зерновую сделку — эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов - 27.08.2023 Украина.ру
Кому выгодно приостановить зерновую сделку — эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов
Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов в студии Украина.ру рассказал о судьбе "Черноморской зерновой инициативы", возможных сценариях ее возобновления и проанализировал, что могут обсудить Путин и Эрдоган в сентябре
2023-08-27T16:28
2023-08-27T16:28
2023-08-27T16:29
видео
турция
эрдоган
зерновая сделка
украина
россия
сво
анкара
африка
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01:07 – Сценарии возобновления зерновой сделки; 04:20 – По каким причинам Россия помогает Эрдогану? 07:38 – Что мешает России напрямую помогать странам Африки? 09:50 – О вине Турции за удары по Крымскому мосту; 13:40 – Что может предложить Турция, чтобы Россия пошла на возобновление зерновой сделки? 17:10 – Возвращение "азовцев"* на Украину: можно ли после этого доверять Турции? 21:40 – Решится ли Украина на вывоз своего зерна в обход России? 24:15 – Как возобновление зерновой сделки повлияет на СВО? 28:30 – Чего ожидать от встречи Путина и Эрдогана в сентябре?*"Азов" – запрещенная в России террористическая организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, турция, эрдоган, зерновая сделка, украина, россия, сво, анкара, африка, видео
Видео, Турция, Эрдоган, зерновая сделка, Украина, Россия, СВО, Анкара, Африка
Кому выгодно приостановить зерновую сделку — эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов
16:28 27.08.2023 (обновлено: 16:29 27.08.2023)
Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов в студии Украина.ру рассказал о судьбе "Черноморской зерновой инициативы", возможных сценариях ее возобновления и проанализировал, что могут обсудить Путин и Эрдоган в сентябре
01:07 – Сценарии возобновления зерновой сделки;
04:20 – По каким причинам Россия помогает Эрдогану?
07:38 – Что мешает России напрямую помогать странам Африки?
09:50 – О вине Турции за удары по Крымскому мосту;
13:40 – Что может предложить Турция, чтобы Россия пошла на возобновление зерновой сделки?
17:10 – Возвращение "азовцев"* на Украину: можно ли после этого доверять Турции?
21:40 – Решится ли Украина на вывоз своего зерна в обход России?
24:15 – Как возобновление зерновой сделки повлияет на СВО?
28:30 – Чего ожидать от встречи Путина и Эрдогана в сентябре?
*"Азов" – запрещенная в России террористическая организация.