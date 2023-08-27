https://ukraina.ru/20230827/1048960792.html

Кому выгодно приостановить зерновую сделку — эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов

Кому выгодно приостановить зерновую сделку — эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов - 27.08.2023 Украина.ру

Кому выгодно приостановить зерновую сделку — эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов

Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов в студии Украина.ру рассказал о судьбе "Черноморской зерновой инициативы", возможных сценариях ее возобновления и проанализировал, что могут обсудить Путин и Эрдоган в сентябре

2023-08-27T16:28

2023-08-27T16:28

2023-08-27T16:29

видео

турция

эрдоган

зерновая сделка

украина

россия

сво

анкара

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1b/1048960671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f8b2bb5df8e7aaf205bc6488ffcc6ca.jpg

01:07 – Сценарии возобновления зерновой сделки; 04:20 – По каким причинам Россия помогает Эрдогану? 07:38 – Что мешает России напрямую помогать странам Африки? 09:50 – О вине Турции за удары по Крымскому мосту; 13:40 – Что может предложить Турция, чтобы Россия пошла на возобновление зерновой сделки? 17:10 – Возвращение "азовцев"* на Украину: можно ли после этого доверять Турции? 21:40 – Решится ли Украина на вывоз своего зерна в обход России? 24:15 – Как возобновление зерновой сделки повлияет на СВО? 28:30 – Чего ожидать от встречи Путина и Эрдогана в сентябре?*"Азов" – запрещенная в России террористическая организация.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, турция, эрдоган, зерновая сделка, украина, россия, сво, анкара, африка, видео