Минобороны: На Запорожье ВС РФ сбили вертолет и два истребителя ВСУ - 27.08.2023 Украина.ру
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Минобороны: На Запорожье ВС РФ сбили вертолет и два истребителя ВСУ
Минобороны: На Запорожье ВС РФ сбили вертолет и два истребителя ВСУ - 27.08.2023 Украина.ру
Минобороны: На Запорожье ВС РФ сбили вертолет и два истребителя ВСУ
Российские военные в Запорожской области сбили вертолет Ми-8 и два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 27 августа
2023-08-27T15:59
2023-08-27T16:33
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В районе посёлка Заливное в Запорожской области ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8, говорится в сообщении Минобороны РФ. Также силами ПВО было уничтожено два вражеских истребителя СУ-25.Сообщается, что в районе города Запорожье ВС РФ уничтожили одну украинскую установку РЛС.За сутки ВС России перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 30 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и на территории Запорожской и Херсонской областей.На Запорожском направлении с помощью авиации и артиллерии российские войска успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Работино и Успеновки, говорится в сообщении ведомства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, минобороны рф, запорожское направление, су-25, бои, бпла, вооружение, вс рф, атаки, сводка
Новости, Минобороны РФ, Запорожское направление, Су-25, бои, БПЛА, вооружение, ВС РФ, атаки, сводка

Минобороны: На Запорожье ВС РФ сбили вертолет и два истребителя ВСУ

15:59 27.08.2023 (обновлено: 16:33 27.08.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Катаев / Перейти в фотобанкГосударственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Андрей Катаев
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Российские военные в Запорожской области сбили вертолет Ми-8 и два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 27 августа
В районе посёлка Заливное в Запорожской области ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8, говорится в сообщении Минобороны РФ. Также силами ПВО было уничтожено два вражеских истребителя СУ-25.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что в районе города Запорожье ВС РФ уничтожили одну украинскую установку РЛС.
За сутки ВС России перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 30 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и на территории Запорожской и Херсонской областей.
На Запорожском направлении с помощью авиации и артиллерии российские войска успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Работино и Успеновки, говорится в сообщении ведомства.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
04:28
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