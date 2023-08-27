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Минобороны: На Запорожье ВС РФ сбили вертолет и два истребителя ВСУ

Минобороны: На Запорожье ВС РФ сбили вертолет и два истребителя ВСУ - 27.08.2023 Украина.ру

Минобороны: На Запорожье ВС РФ сбили вертолет и два истребителя ВСУ

Российские военные в Запорожской области сбили вертолет Ми-8 и два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 27 августа

2023-08-27T15:59

2023-08-27T15:59

2023-08-27T16:33

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В районе посёлка Заливное в Запорожской области ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8, говорится в сообщении Минобороны РФ. Также силами ПВО было уничтожено два вражеских истребителя СУ-25.Сообщается, что в районе города Запорожье ВС РФ уничтожили одну украинскую установку РЛС.За сутки ВС России перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 30 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и на территории Запорожской и Херсонской областей.На Запорожском направлении с помощью авиации и артиллерии российские войска успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Работино и Успеновки, говорится в сообщении ведомства.

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новости, минобороны рф, запорожское направление, су-25, бои, бпла, вооружение, вс рф, атаки, сводка