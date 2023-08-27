СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области - 27.08.2023 Украина.ру
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СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области
СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области - 27.08.2023 Украина.ру
СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области
Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют заявленному списку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 27 августа
2023-08-27T15:20
2023-08-27T15:23
новости
ск рф
экспертизы
пригожин
чвк "вагнер"
росавиация
авиакатастрофа
погибшие
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В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, сообщили в пресс-службе СК.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в Росавиации вечером 23 августа.Список пассажиров:Члены экипажа:"Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - сообщили в Росавиации.Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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новости, ск рф, экспертизы, пригожин, чвк "вагнер", росавиация, авиакатастрофа, погибшие
Новости, СК РФ, экспертизы, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Росавиация, авиакатастрофа, погибшие

СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области

15:20 27.08.2023 (обновлено: 15:23 27.08.2023)
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
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Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют заявленному списку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 27 августа
В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, сообщили в пресс-службе СК.

"По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", - говорится в сообщении.

По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в Росавиации вечером 23 августа.
Список пассажиров:
  • Пропустин Сергей,
  • Макарян Евгений,
  • Тотмин Александр,
  • Чекалов Валерий,
  • Уткин Дмитрий,
  • Матусеев Николай,
  • Пригожин Евгений.
Члены экипажа:
  • Командир Левшин Алексей,
  • Второй пилот Каримов Рустам,
  • Бортпроводник Распопова Кристина.
"Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - сообщили в Росавиации.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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