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СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области
СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области - 27.08.2023 Украина.ру
СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области
Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют заявленному списку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 27 августа
2023-08-27T15:20
2023-08-27T15:20
2023-08-27T15:23
новости
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экспертизы
пригожин
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росавиация
авиакатастрофа
погибшие
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В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, сообщили в пресс-службе СК.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в Росавиации вечером 23 августа.Список пассажиров:Члены экипажа:"Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - сообщили в Росавиации.Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Украина.ру
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новости, ск рф, экспертизы, пригожин, чвк "вагнер", росавиация, авиакатастрофа, погибшие
Новости, СК РФ, экспертизы, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Росавиация, авиакатастрофа, погибшие
СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области
15:20 27.08.2023 (обновлено: 15:23 27.08.2023)
Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют заявленному списку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 27 августа
В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, сообщили в пресс-службе СК.
"По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", - говорится в сообщении.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в Росавиации вечером 23 августа.
—Пропустин Сергей,
—Макарян Евгений,
—Тотмин Александр,
—Чекалов Валерий,
—Уткин Дмитрий,
—Матусеев Николай,
—Пригожин Евгений.
—Командир Левшин Алексей,
—Второй пилот Каримов Рустам,
—Бортпроводник Распопова Кристина.
"Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - сообщили в Росавиации.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.