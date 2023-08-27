https://ukraina.ru/20230827/1048960254.html

СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области

СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области - 27.08.2023 Украина.ру

СК подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области

Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют заявленному списку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 27 августа

2023-08-27T15:20

2023-08-27T15:20

2023-08-27T15:23

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В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, сообщили в пресс-службе СК.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в Росавиации вечером 23 августа.Список пассажиров:Члены экипажа:"Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - сообщили в Росавиации.Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ukraina.ru/20230825/1048943580.html

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новости, ск рф, экспертизы, пригожин, чвк "вагнер", росавиация, авиакатастрофа, погибшие