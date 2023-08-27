Киев вступил в борьбу на истощение, второго шанса прорвать оборону не будет - эксперт - 27.08.2023 Украина.ру
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Киев вступил в борьбу на истощение, второго шанса прорвать оборону не будет - эксперт
Киев вступил в борьбу на истощение, второго шанса прорвать оборону не будет - эксперт - 27.08.2023 Украина.ру
Киев вступил в борьбу на истощение, второго шанса прорвать оборону не будет - эксперт
Украина вошла в фазу борьбы на истощение, которая является выгодной для России. Об этом рассказал военный эксперт Роберт Кларк в своей колонке для издания The Telegraph
2023-08-27T14:16
2023-08-27T14:17
новости
украина
всу
наступление
резервы
население
военный эксперт
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На Украине наступила фаза борьбы на истощение, которая выгодна для России, об этом рассказал военный эксперт Роберт Кларк. Он добавил, что нехватка мужского населения может стать фатальной для Украины.Он отметил, что людские резервы у РФ на порядок больше чем у Киева - примерно 7 млн россиян против 1,5 млн украинцев. "Это жестокий, но простой расчет: Киеву не хватает мужчин", - сказал эксперт.Украинские добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи ВСУ, пишет Кларк. Все, кто хотели воевать, уже давно вступили в ряды ВСУ.Эксперт подчеркнул, что второй попытки прорвать российскую оборону после текущего наступления у ВСУ уже не будет.Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил встречу главкома ВСУ Валерия Залужного с западным командованием. Об этом он сообщил в эфире телемарафона 26 августа."Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями министерств обороны или генштабов наших партнеров. Практически ежедневно", - сообщил Подоляк.Командование НАТО провело на польской границе секретное совещание с Валерием Залужным, сообщило ранее издание The Guardian. Это произошло 11 дней назад, на встречу главком взял весь командный состав ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, наступление, резервы, население, военный эксперт
Новости, Украина, ВСУ, наступление, резервы, население, военный эксперт

Киев вступил в борьбу на истощение, второго шанса прорвать оборону не будет - эксперт

14:16 27.08.2023 (обновлено: 14:17 27.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украина вошла в фазу борьбы на истощение, которая является выгодной для России. Об этом рассказал военный эксперт Роберт Кларк в своей колонке для издания The Telegraph
На Украине наступила фаза борьбы на истощение, которая выгодна для России, об этом рассказал военный эксперт Роберт Кларк. Он добавил, что нехватка мужского населения может стать фатальной для Украины.
"Киев отчаянно пытается воспользоваться своими первыми успехами, прежде чем растущие потери и осенние дожди разрушат его боеспособность", - сообщил Кларк.
Он отметил, что людские резервы у РФ на порядок больше чем у Киева - примерно 7 млн россиян против 1,5 млн украинцев. "Это жестокий, но простой расчет: Киеву не хватает мужчин", - сказал эксперт.
Украинские добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи ВСУ, пишет Кларк. Все, кто хотели воевать, уже давно вступили в ряды ВСУ.
Эксперт подчеркнул, что второй попытки прорвать российскую оборону после текущего наступления у ВСУ уже не будет.
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил встречу главкома ВСУ Валерия Залужного с западным командованием. Об этом он сообщил в эфире телемарафона 26 августа.
"Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями министерств обороны или генштабов наших партнеров. Практически ежедневно", - сообщил Подоляк.
Командование НАТО провело на польской границе секретное совещание с Валерием Залужным, сообщило ранее издание The Guardian. Это произошло 11 дней назад, на встречу главком взял весь командный состав ВСУ.
Кристофер Каволи, Валерий Залужный, Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
11:50
Подоляк раскрыл детали секретного совещания Залужного с командованием НАТОСоветник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил встречу главкома ВСУ Валерия Залужного с западным командованием. Об этом он сообщил в эфире телемарафона 26 августа
 
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14:16Киев вступил в борьбу на истощение, второго шанса прорвать оборону не будет - эксперт
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