https://ukraina.ru/20230827/1048959813.html

Имена погибших украинских военлётов, обстрелы. Главное на Украине

Имена погибших украинских военлётов, обстрелы. Главное на Украине - 27.08.2023 Украина.ру

Имена погибших украинских военлётов, обстрелы. Главное на Украине

На Украине признали резонансную авиакатастрофу под Житомиром и назвали имена в ней военных лётчиков. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-08-27T13:23

2023-08-27T13:23

2023-08-27T13:23

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 71 удар по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 50 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 8 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 12 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 241 единицу различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Калининский, Никитовский районы), Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Евгеновка."Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Евгеновке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Евгеновке, а также объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 33 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватой — 10 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 9 снарядов калибром 155 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", в предыдущий день ВСУ выпустили по этому российскому региону 56 снарядов."Вчера днём ВСУ выпустили 56 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 12; Новая Каховка — 11; Днепряны — 10; Казачьи Лагеря — 14; Рыбальче — 9", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметило агентство.Утром 27 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ."В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. В результате взрыва один человек погиб - мирный житель получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. По селу Устинка выпущено 7 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Из гранатомёта обстреляли село Наумовка – зафиксировано 50 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 8 осколочных боеприпасов. В селе Севрюково сбит беспилотник противника. <...> В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Цаповка – установлено 10 прилётов", - писал Гладков.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было."В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Пострадали 6 мирных жителей. Двое мужчин доставлены в Валуйскую ЦРБ: у одного осколочное ранение поясничной области с повреждением почки, у второго – осколочные ранения мягких тканей головы и поясничной области. Пенсионерка с осколочными ранениями глаза и руки доставлена в Областную клиническую больницу города Белгорода. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Ещё троим жителям госпитализация не потребовалась – мужчина с осколочным ранением мягких тканей спины, мужчина с раной головы и мужчина с ушибом грудной клетки. Всем троим медицинская помощь оказана на месте. В результате обстрела различные повреждения выявлены в 49 частных домовладениях, двух социальных объектах, трех предприятиях. Повреждены 39 хозпостроек, 7 легковых и один грузовой автомобиль, а также линия электропередачи. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено", - сообщил губернатор.Кроме того, в Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 5 прилетов. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 15 миномётных снарядов, по окраине села Безымено – 4 миномётных снаряда. Ни в одном из указанных населённых пунктов пострадавших и разрушений не было.Также в Краснояружском районе из артиллерии обстреляли село Староселье – всего было установлено 5 прилётов. Никто в результате не пострадал. Была лишь повреждена линия электропередачи. Позже ЛЭП восстановили."В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 12 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 9 миномётных снарядов, по хутору Мухин – 8. В селе Купино сбит БПЛА противника. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - указывалось также в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Погибшие лётчики40-я бригада тактической авиации воздушного командования "Центр" сообщила, что в результате авиакатастрофы 25 августа в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова, известного под позывным "Джус", погибли ещё военлёта: Вячеслав Минка и Сергей Проказин."Майор Вячеслав Минка (жил в Киевской области). Вернулся в авиацию в 2015 году <...>. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налёта. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Разбирался в различных типах самолётов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу. Майор Сергей Проказин (проживал на Полтавщине). 24 года жизни посвятил авиации: от лётчика - до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полётов. Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях. Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Juice". 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налёта. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности в вопросе предоставления Украине современных самолётов F-16", - указывалось в сообщении 40-й бригады.В память о лётчиках их товарищи сожгли пианино, на котором были написаны позывные погибших военлётов и номера их боевых машин.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все обстоятельства катастрофы в Житомирской области, в результате которой погибли трое лётчиков, будут выяснены."Вчера в небе над Житомирской областью произошла катастрофа. Трое летчиков погибли. Среди них – Андрей Пильщиков, позывной – "Джус". Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень. Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят. Продолжается расследование случившегося. О деталях говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства", - заявил Зеленский 26 августа.Государственное бюро расследований на Украине заявило, что приступило к расследованию катастрофы.Пильщиков был одним из самых медийных украинских военлётов. Он регулярно выступал в украинских СМИ, а также приезжал в США, где вёл переговоры с американскими политиками. При этом он нелестно отзывался о российских лётчиках, критиковал их тактику, а также советскую и российскую авиатехнику, отдавая предпочтение и американскому подходу к обучению, и американским истребителям.На Украине гибель "Джуса" вызвала большой резонанс.

https://ukraina.ru/20230827/1048955622.html

https://ukraina.ru/20230826/1048948690.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив