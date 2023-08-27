https://ukraina.ru/20230827/1048958429.html
Подоляк раскрыл детали секретного совещания Залужного с командованием НАТО
Подоляк раскрыл детали секретного совещания Залужного с командованием НАТО - 27.08.2023 Украина.ру
Подоляк раскрыл детали секретного совещания Залужного с командованием НАТО
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил встречу главкома ВСУ Валерия Залужного с западным командованием. Об этом он сообщил в эфире телемарафона 26 августа
2023-08-27T11:50
2023-08-27T11:50
2023-08-27T12:07
новости
валерий залужный
нато
совещание
вооружение
командование
польша
украина
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В эфире телемарафона Подоляк подтвердил недавнюю встречу Залужного с командованием НАТО на польско-украинской границе.Подоляк уточнил, что эти контакты необходимы чтобы вносить коррективы относительно тактики и стратегии украинских войск, а также чтобы корректировать имеющиеся у командования ресурсы. Он добавил, что на совещании Залужный обсудил с западными кураторами, какое вооружение необходимо украинскому командованию и передадут ли Киеву дополнительные дальнобойные ракеты, бронетехнику и ПВО.Командование НАТО провело на польской границе секретное совещание с Валерием Залужным, сообщило ранее издание The Guardian. Это произошло 11 дней назад, на встречу главком взял весь командный состав ВСУ. Фото со встречи публиковал британский генштаб."Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку война неизбежна. приближается к 2024 году", - говорится в материале The Guardian.По словам издания, на встрече присутствовал не только главком НАТО Кристофер Каволи, но и глава оборонного ведомства Великобритании — Энтони Радакин, который становится "все более важным игроком" в ходе войны на Украине.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, валерий залужный, нато, совещание, вооружение, командование, польша, украина
Новости, Валерий Залужный, НАТО, совещание, вооружение, командование, Польша, Украина
Подоляк раскрыл детали секретного совещания Залужного с командованием НАТО
11:50 27.08.2023 (обновлено: 12:07 27.08.2023)
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил встречу главкома ВСУ Валерия Залужного с западным командованием. Об этом он сообщил в эфире телемарафона 26 августа
В эфире телемарафона Подоляк подтвердил недавнюю встречу Залужного с командованием НАТО на польско-украинской границе.
"Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями министерств обороны или генштабов наших партнеров. Практически ежедневно", - сообщил Подоляк в эфире телемарафона.
Подоляк уточнил, что эти контакты необходимы чтобы вносить коррективы относительно тактики и стратегии украинских войск, а также чтобы корректировать имеющиеся у командования ресурсы.
Он добавил, что на совещании Залужный обсудил с западными кураторами, какое вооружение необходимо украинскому командованию и передадут ли Киеву дополнительные дальнобойные ракеты, бронетехнику и ПВО.
Командование НАТО провело на польской границе секретное совещание с Валерием Залужным, сообщило ранее издание The Guardian. Это произошло 11 дней назад, на встречу главком взял весь командный состав ВСУ. Фото со встречи публиковал британский генштаб.
"Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку война неизбежна. приближается к 2024 году", - говорится в материале The Guardian.
По словам издания, на встрече присутствовал не только главком НАТО Кристофер Каволи, но и глава оборонного ведомства Великобритании — Энтони Радакин, который становится "все более важным игроком" в ходе войны на Украине.