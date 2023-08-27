https://ukraina.ru/20230827/1048957575.html

Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности

Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности - 27.08.2023 Украина.ру

Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности

Политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границах Белоруссии, а также рассказал о судьбе балтийских народов и большом русском мире

2023-08-27T11:13

2023-08-27T11:13

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видео

алексей дзермант

белоруссия

россия

граница

польша

литва

ес

блокада

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00:37 - О ситуации вокруг границ Белоруссии; 02:18 – О призыве США к гражданам на территории Белоруссии; 03:18 - О последствиях визита министра обороны Китая в Минск; 04:20 – О вероятности китайского присутствия на границах с ЕС; 04:37 – О судьбе балтийских народов и причинах неудач; 06:30 – Об идее большого русского мира; 08:39 – Кто и для чего втягивает Белоруссию в украинский конфликт? 10:39 - Удалось ли России и Белоруссии сплотиться спустя 32 года? 11:46 - Чего не хватает ЕАЭС? Какова главная проблема союза?

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