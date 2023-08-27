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Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности
Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности - 27.08.2023 Украина.ру
Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности
Политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границах Белоруссии, а также рассказал о судьбе балтийских народов и большом русском мире
2023-08-27T11:13
2023-08-27T11:13
2023-08-27T11:14
видео
алексей дзермант
белоруссия
россия
граница
польша
литва
ес
блокада
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00:37 - О ситуации вокруг границ Белоруссии; 02:18 – О призыве США к гражданам на территории Белоруссии; 03:18 - О последствиях визита министра обороны Китая в Минск; 04:20 – О вероятности китайского присутствия на границах с ЕС; 04:37 – О судьбе балтийских народов и причинах неудач; 06:30 – Об идее большого русского мира; 08:39 – Кто и для чего втягивает Белоруссию в украинский конфликт? 10:39 - Удалось ли России и Белоруссии сплотиться спустя 32 года? 11:46 - Чего не хватает ЕАЭС? Какова главная проблема союза?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, алексей дзермант, белоруссия, россия, граница, польша, литва, ес, блокада, видео
Видео, Алексей Дзермант, Белоруссия, Россия, граница, Польша, Литва, ЕС, блокада
Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности
11:13 27.08.2023 (обновлено: 11:14 27.08.2023)
Политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границах Белоруссии, а также рассказал о судьбе балтийских народов и большом русском мире
00:37 - О ситуации вокруг границ Белоруссии;
02:18 – О призыве США к гражданам на территории Белоруссии;
03:18 - О последствиях визита министра обороны Китая в Минск;
04:20 – О вероятности китайского присутствия на границах с ЕС;
04:37 – О судьбе балтийских народов и причинах неудач;
06:30 – Об идее большого русского мира;
08:39 – Кто и для чего втягивает Белоруссию в украинский конфликт?
10:39 - Удалось ли России и Белоруссии сплотиться спустя 32 года?
11:46 - Чего не хватает ЕАЭС? Какова главная проблема союза?