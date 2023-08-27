Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности - 27.08.2023 Украина.ру
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Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности
Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности - 27.08.2023 Украина.ру
Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности
Политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границах Белоруссии, а также рассказал о судьбе балтийских народов и большом русском мире
2023-08-27T11:13
2023-08-27T11:14
видео
алексей дзермант
белоруссия
россия
граница
польша
литва
ес
блокада
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00:37 - О ситуации вокруг границ Белоруссии; 02:18 – О призыве США к гражданам на территории Белоруссии; 03:18 - О последствиях визита министра обороны Китая в Минск; 04:20 – О вероятности китайского присутствия на границах с ЕС; 04:37 – О судьбе балтийских народов и причинах неудач; 06:30 – Об идее большого русского мира; 08:39 – Кто и для чего втягивает Белоруссию в украинский конфликт? 10:39 - Удалось ли России и Белоруссии сплотиться спустя 32 года? 11:46 - Чего не хватает ЕАЭС? Какова главная проблема союза?
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видео, алексей дзермант, белоруссия, россия, граница, польша, литва, ес, блокада, видео
Видео, Алексей Дзермант, Белоруссия, Россия, граница, Польша, Литва, ЕС, блокада

Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности

11:13 27.08.2023 (обновлено: 11:14 27.08.2023)
 
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Политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границах Белоруссии, а также рассказал о судьбе балтийских народов и большом русском мире
00:37 - О ситуации вокруг границ Белоруссии;
02:18 – О призыве США к гражданам на территории Белоруссии;
03:18 - О последствиях визита министра обороны Китая в Минск;
04:20 – О вероятности китайского присутствия на границах с ЕС;
04:37 – О судьбе балтийских народов и причинах неудач;
06:30 – Об идее большого русского мира;
08:39 – Кто и для чего втягивает Белоруссию в украинский конфликт?
10:39 - Удалось ли России и Белоруссии сплотиться спустя 32 года?
11:46 - Чего не хватает ЕАЭС? Какова главная проблема союза?
 
ВидеоАлексей ДзермантБелоруссияРоссияграницаПольшаЛитваЕСблокада
 
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