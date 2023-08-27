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Полный транс. Зачем звезды Голливуда меняют пол своим детям и при чем здесь Джордж Сорос

Полный транс. Зачем звезды Голливуда меняют пол своим детям и при чем здесь Джордж Сорос - 27.08.2023 Украина.ру

Полный транс. Зачем звезды Голливуда меняют пол своим детям и при чем здесь Джордж Сорос

В странах с традиционным вероисповедованием - православием и мусульманством, то, что происходит на Западе, выглядит как дурной сон. Люди легко меняют пол и мужчины становятся женщинами, а женщины - мужчинами. Но еще хуже, когда знаменитости проделывают это в дань моде со своими маленькими, несовершеннолетними детьми

2023-08-27T03:43

2023-08-27T03:43

2023-08-27T03:43

эксклюзив

зарубежье

россия

трансгендер

джордж сорос

голливуд

сша

илон маск

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Дети ГолливудаАктриса Шарлиз Терон согласилась с тем, что её приёмный сын - девочка."Я думала, что он мальчик. Но в возрасте 3 лет он посмотрел на меня, и сказал, что он девочка. Теперь у меня две дочери", - умилительно говорит звезда Голливуда.Шарлиз Терон - очень красивая женщина и прекрасная актриса, сыгравшая в фильмах "Монстр", "Адвокат дьявола" и "Правила виноделов".Теперь она с той же грацией, как и в рекламе духов и косметики, появляется в глянцевых журналах со своим десятилетним сыном, которого наряжает в юбки и платья, заплетает ему косички и так далее.Эти новости - уже не сенсация. Несётся лавина "трансгендерных детей" знаменитостей. Новая духовная свобода! Можно самостоятельно выбрать себе пол. Это ли не признак полной независимости!"Не буду ограничивать его", - говорит то одна, то другая мать - актриса.Недавно Дженнифер Лопес вывела на сцену свою дочь. Она заявила, что "они" теперь - небинарная персона. То есть человек, рождённый Дженнифер как девочка Эми, теперь не знает, какого он/она пола и просит называть её "они". Что и делает сияющая мамаша прямо на сцене.Дочь певца Эминема тоже просит называть её "они". Но можно и "она" или "он", Стиви (так теперь зовут "их") без разницы.У актрисы Меган Фокс три сына. Двое сыновей решили носить одежду девочек. Про смену пола речь пока не идёт. Но пусть делают что хотят, пусть веселятся! Так считает звезда "Трансформеров", признанная в свое время самой сексуальной женщиной планеты.Наоми Уоттс, актриса, прославившаяся ролями в фильмах "Малхолланд Драйв", "Кинг Конг", "Интернешнл", имеет двух сыновей. Один из мальчиков одевается в женскую одежду, использует косметику.Мама говорит: "Я горжусь им".Есть и полностью поменявшие пол дети знаменитостей. Не просто надевшие соответствующую одежду.Дочь певицы Шер превратилась во вполне себе бородатого мужчину.Дочь актрисы Синтии Никсон, звёзды "Секса в большом городе", стала её сыном.Дочь певицы Шаде тоже стала мужчиной и "он" недавно женился.Сын актера Уилла Смита позирует в женской одежде в журналах мод, но тут только эпатаж и реклама. Он не собирается менять пол, просто надевает юбки "по приколу".Надо ли говорить, что все родители "очень гордятся" независимостью своих "трансов".Что же это происходит? Почему в таком маленьком сообществе "селебритис" такое невероятно большое количество детей - трансгендеров?Протест и эпатажОдин из ответов лежит на поверхности.Детям знаменитых родителей очень непросто. Они чаще всего не могут иметь даже доли популярности своих родителей, а быть "обычным" для подростков невыносимо.И вот, просто надев юбку или наоборот, какой-то мужской костюм, можно выделиться из толпы "детишек знаменитостей". Более того, можно стать даже популярнее, чем родители. Например, дочь Бреда Питта и Анжелины Джоли, Шайло, появляется в светской хронике так же часто, как и знаменитые родители. То она - Джон в мужском костюме, то она вдруг опять в платье. Каждый её шаг отслеживает пресса.А сын Илона Маска решил не только стать девушкой, но и поменять фамилию, чтобы не иметь более ничего общего со знаменитым отцом. Он один из пяти сыновей Илона от первого брака. Был Ксавьер, станет Вивиан. Был Маск, станет Уилсон (фамилия матери).Парень таким образом выражает, конечно, протест против отца.Есть такой же "протестный трансгендер" и у нас. Дочь Михаила Ефремова, знаменитого актера, который сейчас отбывает срок в колонии, заявила, что она теперь вовсе не Анна-Мария, а Сергей.Вот отец обрадуется! Выйдет из тюрьмы, а его встречает, вместо дочери, небинарный Сергей. Или того хуже - Аэм Тиллмари. Теперь так, по инопланетянски, придумала звать себя бывшая Анна-Мария.Впрочем, бедная Анна-Мария, дочь Ефремова и известной актрисы Ксении Качалиной, столько всего пережила - неудивительно, что она теперь Сергей. Её и били, и из дома выгоняли, и жила она одна с гувернанткой, без родителей.Анну-Марию мать воспитывала на Гоа "как Маугли", вдали от людей, и очень этим гордилась.Сергей же теперь нарасхват в том мире шоу-бизнеса, где даже у родителей нет такой популярности.На смену пола в медицинском смысле "Сергей Ефремов" пока не решается. Слишком велики риски для здоровья. Да и зачем? Уже сейчас никому раньше не нужная Анна-Мария - популярнейшая персона, которую зовут на всякие ток-шоу и она шокирует окружающих, заявляя своим тоненьким голоском, что она - Сергей.Но для нас такой случай - всё-таки редкость. Видимо, нет, нет у нас той свободы, что в Голливуде.Но может быть, дело не только в этом.Сорос и "Туалетная война"Ещё в самом начале движение "за права ЛГБТ" поддерживал Джордж Сорос. Великий "филантроп" жертвовал миллионы на борьбу за "однополые браки".Потом, когда было принято соответствующее решение на уровне Верховного суда США, казалось, цель достигнута. Но нет! Тут же была придумана новая "цель" - туалеты.Началась общественная борьба за возможность посещать туалеты - в школах, вузах, на автостоянках и так далее. Мужчины, которые объявляют себя женщинами, могут заходить в женские разлевалки и туалеты.То, что казалось смешным и немыслимым, стало сегодня реальностью Европы и США. Если где-нибудь в Италии или в Калифорнии или в Канаде вы увидите бородатого мотоциклиста, который спокойно заходит в женский туалет... Да, это совершенно нормально теперь "там", на просвещённом Западе. Это идёт "небинарный", который в эту минуту ощущает себя женщиной.Фонд Сороса "Открытое общество" проспонсировал соответствующие публикации в СМИ, финансово поддержал "активистов ЛГБТ", и "Туалетная война" закончилась победой ЛГБТ и трансов.А цель далеко не смешная. "Туалетная война" имеет огромные последствия. В самом повседневном, обычном человеческом поведении что-то очень серьезно меняется. Картина мира становится другой. Встретить в туалете человека другого пола - это теперь нормально. Что же будет дальше?Эта цель была выбрана не случайно.Общественные организации ЛГБТ и трансов получили десятки и сотни грантов от "Открытого общества" на такие акции, как например, массовый обход квартир с пропагандой "свободных туалетов".Миллионы были выделены Соросом на то, чтобы вести "пропаганду в судах". Суды США принимали "неправильные решения" по туалетам, но активисты (читай - деньги Сороса) их переубедили.Трансгендеры, операции по перемене пола - это всегда было отдельной заботой "Открытого общества". После "туалетов", которые были успешно выиграны, Сорос занялся пропагандой "свободы выбора" сначала для подростков, а потом и для совсем маленьких детей.Уже чуть ли не младенцы могут менять пол.Это модно. Об этом говорят с утра до вечера все проспонсированные Соросом СМИ. А многие СМИ просто напрямую принадлежат "Свободному обществу" или его структурам.В итоге - нет нужды платить за пропаганду "трансов" Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес или Меган Фокс. Они скажут и сделают то, что повысит их популярность, самостоятельно и с радостью.Как написал Илон Маск по поводу предполагаемой смерти Сороса в мае этого года:"Сорос напоминает мне Магнето (злодей из комиксов). Вы предполагаете, что у него благие намерения? Это не так. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество.""Если не остановить воук - вирус, он уничтожит человечество", - добавил Илон.Воук - это всё движение "культуры отмены" - ЛГБТ, БЛМ, феминизм и т.п.ДЕМОКРАТЫ ЛЮБЯТ "ВОУК"Но зачем же всех этих "воук" поддерживает Демпартия США?Это, в частности, будущие избиратели Демпартии. Чем больше будет "трансов", ЛГБТ и других "воук" в мире, тем больше они будут тянуться к своему защитнику - Демпартии.Таким образом демократы просто выращивают своих будущих избирателей. Куда податься несчастным, которым внушили, что они "небинарные"? Конечно, к тем, кто их поддерживает, открывает для них туалеты, разрешает браки, даёт работу в общественных организациях и так далее.Это действительно чудовищный эксперимент, и угроза цивилизации.Кстати, врачи тоже "в доле". Вся эта терапия настолько хорошо оплачивается государством, что если подросток приходит, например, в Канаде к врачу с жалобой на депрессию, ему с ходу предлагают поменять пол.И это в лучшем случае. В худшем - предложат эвтаназию. Это тоже одно из "щупалец Сороса". Цель - уменьшить количество населения, особенно бедных, больных и несчастных."Миллиардер открывает свой бумажник, чтобы трансформировать Америку. Деньги, что стоят за "движением трансгендеров", - так называлась посвященная Соросу статья в "Вашингтон пост".Щупальца действительно протянуты везде. Есть и органы принуждения.Например, "общественная организация", созданная Соросом, применяет специальный рейтинг, которому должны соответствовать бренды. Насколько "Пума", "Адидас" или "Зара" поддерживают ЛГБТ, трансов и всех "воук"?Если бренд "не соответствует", его начинают травить в СМИ Сороса и в соцсетях.Кроме того, геи, лесбиянки, феминистки, БЛМ и трансгендеры - это огромная масса покупателей (как и избирателей), которых становится все больше и надо "соответствовать".Бренды тоже стараются, как Дженнифер Лопес и Джоли, практически самостоятельно и с радостью поучаствовать в пропаганде "воук".Так это работает.Конечно, за словами "структуры Сороса", стоит много других людей и организаций. Например, спонсоры Демпартии США. А в более широком смысле Сорос - рупор наднациональных глобалистских сил.Так же как Илон Маск - не одинокий Дон Кихот. За ним стоят структуры, связанные с НАСА, Пентагоном и спецслужбами, которые не хотят гражданской войны в США. И в более широком смысле - антиглобалистские силы.НКО против православияА в общем, хорошо, что мы смотрим на всю эту глобалистскую возню со стороны. По крайней мере, пока.Хотя НКО, связанные с условным "Соросом", не дремлют. Активно работают в православных Грузии, Армении, на Украине и в Сербии. Несмотря на то, что в Сербии даже премьер-министром сделали открытую лесбиянку Ану Брнабич, в стране проходят огромные, многотысячные акции протеста против всевозможных "прайдов".А на Украине никакие акции протеста не проходят. И несмотря на военные действия, ЛГБТ повестка активно продвигается: то свадьбы "голубых" военнослужащих, то "розовых". Скоро дело дойдет до туалетов, а там и трансгендеры появятся как "угнетаемое" меньшинство.Речь пока идёт о взрослых, но обязательно следом возникнет и детская тема "выбора пола". Дети легко внушаемы, и это потенциальные избиратели и покупатели!Жалко детей, которые совершенно не понимают, что с ними делают тщеславные мамочки.Жалко "Сергея Ефремова". Но будем надеяться, папа выйдет из тюрьмы и поможет Анне-Марии понять всё про "небинарность". К счастью, она у нас пока такая одна.Тем более, что Михаил Ефремов сообщил, что в тюрьме наконец-то прочитал полностью Ветхий завет.А там много интересного написано про Содом и Гоморру.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье, россия, трансгендер, джордж сорос, голливуд, сша, илон маск