https://ukraina.ru/20230826/1048949795.html

Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов

Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов - 26.08.2023 Украина.ру

Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов

Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов разобрал главные итоги XV саммита БРИКС, присоединение новых государств к... Украина.ру, 26.08.2023

2023-08-26T19:35

2023-08-26T19:35

2023-08-26T19:35

новости

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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов разобрал главные итоги XV саммита БРИКС, присоединение новых государств к союзу и перспективу введения новой валюты и реформы, предложенные в "Йоханнесбургской декларации". Также вместе с политологом Денисовым мы подвели итоги независимости для Украины на сегодняшний день: 0:34 – Чем БРИКС является сегодня? 2:29 – Присоединение новых государств к союзу БРИКС; 4:57 – Количество новых членов и необходимость компромисса; 6:30 – Позиция Индии и взаимосвязь с США; 9:36 – Введение единой валюты в рамках БРИКС; 12:34 – ВТО и Совбез ООН: реформы, предложенные БРИКС; 15:56 – Итоги независимости для государства Украина; 21:03 – Как рассыпался "каркас", формирующий Украину;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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