Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов разобрал главные итоги XV саммита БРИКС, присоединение новых государств к союзу и перспективу введения новой валюты и реформы, предложенные в "Йоханнесбургской декларации".
Также вместе с политологом Денисовым мы подвели итоги независимости для Украины на сегодняшний день:
0:34 – Чем БРИКС является сегодня?
2:29 – Присоединение новых государств к союзу БРИКС;
4:57 – Количество новых членов и необходимость компромисса;
6:30 – Позиция Индии и взаимосвязь с США;
9:36 – Введение единой валюты в рамках БРИКС;
12:34 – ВТО и Совбез ООН: реформы, предложенные БРИКС;
15:56 – Итоги независимости для государства Украина;
21:03 – Как рассыпался "каркас", формирующий Украину;