Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов - 26.08.2023 Украина.ру
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Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов
Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов - 26.08.2023 Украина.ру
Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов разобрал главные итоги XV саммита БРИКС, присоединение новых государств к... Украина.ру, 26.08.2023
2023-08-26T19:35
2023-08-26T19:35
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов разобрал главные итоги XV саммита БРИКС, присоединение новых государств к союзу и перспективу введения новой валюты и реформы, предложенные в "Йоханнесбургской декларации". Также вместе с политологом Денисовым мы подвели итоги независимости для Украины на сегодняшний день: 0:34 – Чем БРИКС является сегодня? 2:29 – Присоединение новых государств к союзу БРИКС; 4:57 – Количество новых членов и необходимость компромисса; 6:30 – Позиция Индии и взаимосвязь с США; 9:36 – Введение единой валюты в рамках БРИКС; 12:34 – ВТО и Совбез ООН: реформы, предложенные БРИКС; 15:56 – Итоги независимости для государства Украина; 21:03 – Как рассыпался "каркас", формирующий Украину;
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Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов

19:35 26.08.2023
 
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов разобрал главные итоги XV саммита БРИКС, присоединение новых государств к союзу и перспективу введения новой валюты и реформы, предложенные в "Йоханнесбургской декларации".
Также вместе с политологом Денисовым мы подвели итоги независимости для Украины на сегодняшний день:
0:34 – Чем БРИКС является сегодня?
2:29 – Присоединение новых государств к союзу БРИКС;
4:57 – Количество новых членов и необходимость компромисса;
6:30 – Позиция Индии и взаимосвязь с США;
9:36 – Введение единой валюты в рамках БРИКС;
12:34 – ВТО и Совбез ООН: реформы, предложенные БРИКС;
15:56 – Итоги независимости для государства Украина;
21:03 – Как рассыпался "каркас", формирующий Украину;
 
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Заголовок открываемого материала
19:35Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов
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