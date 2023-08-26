https://ukraina.ru/20230826/1048949522.html

МИД Чехии фальсифицирует историю Украины

МИД Чехии фальсифицирует историю Украины - 26.08.2023 Украина.ру

МИД Чехии фальсифицирует историю Украины

Американская соцсеть уверена в правомерности русофобских фейков

2023-08-26T19:08

2023-08-26T19:08

2023-08-26T19:08

украина

чехия

чехословакия

мид

культура

деградация

русофобия

twitter

соцсети

пропаганда

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Официальный аккаунт посольства Чехии в США опубликовало кощунственный русофобский коллаж с использованием фотографии массового убийства граждан Украины в Одессе 2 мая 2014 года. Скандал подняли пользователи соцсети, пытавшиеся добиться исправления публикации, которой так была проиллюстрировано сообщение о памятной дате ввода войск Варшавского договора в Чехословакию.Должностные лица МИД Чехии снабдили фотографию с места "Одесской Хатыни" подписью "Одесса 2023" и кощунственным русофобским комментарием: "Холод всегда приходит из Кремля".Однако полную профнепригодность и злонамеренность в этой истории продемонстрировали не только кадровые дипломаты Чехии, но и администрация американской соцсети. Жаловавшимся на кощунственный коллаж и лживый комментарий чешского МИД от товарищей Илона Маска приходили издевательские ответы с такими, например, пассажами: "Сути дела это не меняет".Наверное, это всё, что следует знать о причинах блокировки американских соцсетей в нормальных странах.

https://ukraina.ru/20220502/1033889779.html

https://ukraina.ru/20230824/1048912324.html

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2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

украина, чехия, чехословакия, мид, культура, деградация, русофобия, twitter, соцсети, пропаганда, stopfake, одесская хатынь, овд