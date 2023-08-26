МИД Чехии фальсифицирует историю Украины
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Американская соцсеть уверена в правомерности русофобских фейков
Официальный аккаунт посольства Чехии в США опубликовало кощунственный русофобский коллаж с использованием фотографии массового убийства граждан Украины в Одессе 2 мая 2014 года. Скандал подняли пользователи соцсети, пытавшиеся добиться исправления публикации, которой так была проиллюстрировано сообщение о памятной дате ввода войск Варшавского договора в Чехословакию.
2 мая 2022, 15:30Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 годаИсполняется 8 лет со дня трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года. Только по официальным данным она унесла жизни 48 человек, подавляющее большинство из которых были сторонниками движения «Куликово поле». Сегодня хронология тех событий восстановлена поминутно. Тем не менее, очень многие слабо знакомы с событиями того страшного дня
Должностные лица МИД Чехии снабдили фотографию с места "Одесской Хатыни" подписью "Одесса 2023" и кощунственным русофобским комментарием: "Холод всегда приходит из Кремля".
Однако полную профнепригодность и злонамеренность в этой истории продемонстрировали не только кадровые дипломаты Чехии, но и администрация американской соцсети. Жаловавшимся на кощунственный коллаж и лживый комментарий чешского МИД от товарищей Илона Маска приходили издевательские ответы с такими, например, пассажами: "Сути дела это не меняет".
Наверное, это всё, что следует знать о причинах блокировки американских соцсетей в нормальных странах.