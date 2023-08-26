МИД Чехии фальсифицирует историю Украины - 26.08.2023 Украина.ру
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МИД Чехии фальсифицирует историю Украины
МИД Чехии фальсифицирует историю Украины - 26.08.2023 Украина.ру
МИД Чехии фальсифицирует историю Украины
Американская соцсеть уверена в правомерности русофобских фейков
2023-08-26T19:08
2023-08-26T19:08
украина
чехия
чехословакия
мид
культура
деградация
русофобия
twitter
соцсети
пропаганда
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Официальный аккаунт посольства Чехии в США опубликовало кощунственный русофобский коллаж с использованием фотографии массового убийства граждан Украины в Одессе 2 мая 2014 года. Скандал подняли пользователи соцсети, пытавшиеся добиться исправления публикации, которой так была проиллюстрировано сообщение о памятной дате ввода войск Варшавского договора в Чехословакию.Должностные лица МИД Чехии снабдили фотографию с места "Одесской Хатыни" подписью "Одесса 2023" и кощунственным русофобским комментарием: "Холод всегда приходит из Кремля".Однако полную профнепригодность и злонамеренность в этой истории продемонстрировали не только кадровые дипломаты Чехии, но и администрация американской соцсети. Жаловавшимся на кощунственный коллаж и лживый комментарий чешского МИД от товарищей Илона Маска приходили издевательские ответы с такими, например, пассажами: "Сути дела это не меняет".Наверное, это всё, что следует знать о причинах блокировки американских соцсетей в нормальных странах.
https://ukraina.ru/20220502/1033889779.html
https://ukraina.ru/20230824/1048912324.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, чехия, чехословакия, мид, культура, деградация, русофобия, twitter, соцсети, пропаганда, stopfake, одесская хатынь, овд
Украина, Чехия, Чехословакия, МИД, культура, деградация, Русофобия, Twitter, соцсети, пропаганда, StopFake, Одесская Хатынь, ОВД

МИД Чехии фальсифицирует историю Украины

19:08 26.08.2023
 
© коллаж Украина.РуФейк коллаж
Фейк коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американская соцсеть уверена в правомерности русофобских фейков
Официальный аккаунт посольства Чехии в США опубликовало кощунственный русофобский коллаж с использованием фотографии массового убийства граждан Украины в Одессе 2 мая 2014 года. Скандал подняли пользователи соцсети, пытавшиеся добиться исправления публикации, которой так была проиллюстрировано сообщение о памятной дате ввода войск Варшавского договора в Чехословакию.
- РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая 2022, 15:30
Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 годаИсполняется 8 лет со дня трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года. Только по официальным данным она унесла жизни 48 человек, подавляющее большинство из которых были сторонниками движения «Куликово поле». Сегодня хронология тех событий восстановлена поминутно. Тем не менее, очень многие слабо знакомы с событиями того страшного дня
Должностные лица МИД Чехии снабдили фотографию с места "Одесской Хатыни" подписью "Одесса 2023" и кощунственным русофобским комментарием: "Холод всегда приходит из Кремля".
Однако полную профнепригодность и злонамеренность в этой истории продемонстрировали не только кадровые дипломаты Чехии, но и администрация американской соцсети. Жаловавшимся на кощунственный коллаж и лживый комментарий чешского МИД от товарищей Илона Маска приходили издевательские ответы с такими, например, пассажами: "Сути дела это не меняет".
Google - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 14:46
Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу ТолстогоУкраинские националисты желают "дерусифицировать" Котовского и "декоммунизировать" Пушкина, но Гугл-карты остается неизменными
Наверное, это всё, что следует знать о причинах блокировки американских соцсетей в нормальных странах.
 
УкраинаЧехияЧехословакияМИДкультурадеградацияРусофобияTwitterсоцсетипропагандаStopFakeОдесская ХатыньОВД
 
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19:08МИД Чехии фальсифицирует историю Украины
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