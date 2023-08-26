ЕГЭ пополнится вопросами по СВО
18:44 26.08.2023 (обновлено: 18:45 26.08.2023)
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПоследняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь
Страна должна знать своих героев
Единый государственный экзамен по истории в 2024 году пополнят вопросы по специальной военной операции. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений, а к нему прилагаются поправки в учебники.
ЕГЭ после утверждения обновления будет предлагать вопросы по географии России с учётом воссоединения Крыма, ДНР, ЛНР и других некоторое время бывших украинскими регионов. Также предложены вопросы по наиболее выдающимся личностям, проявившим себя в СВО – например, о командире артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качуре.
История России с 1 сентября снова станет обязательным предметом для студентов. Обновлённые учебники для 10–11-х классов школы будут содержать разделы по СВО. Такие же разделы будут и в новых вузовских учебниках.