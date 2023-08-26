https://ukraina.ru/20230826/1048949411.html

ЕГЭ пополнится вопросами по СВО

ЕГЭ пополнится вопросами по СВО - 26.08.2023 Украина.ру

ЕГЭ пополнится вопросами по СВО

Страна должна знать своих героев

2023-08-26T18:44

2023-08-26T18:44

2023-08-26T18:45

сво

история

школа

вузы

образование

молодежь

воспитание

педагоги

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Единый государственный экзамен по истории в 2024 году пополнят вопросы по специальной военной операции. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений, а к нему прилагаются поправки в учебники.ЕГЭ после утверждения обновления будет предлагать вопросы по географии России с учётом воссоединения Крыма, ДНР, ЛНР и других некоторое время бывших украинскими регионов. Также предложены вопросы по наиболее выдающимся личностям, проявившим себя в СВО – например, о командире артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качуре.История России с 1 сентября снова станет обязательным предметом для студентов. Обновлённые учебники для 10–11-х классов школы будут содержать разделы по СВО. Такие же разделы будут и в новых вузовских учебниках.

https://ukraina.ru/20220826/1038141039.html

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2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

сво, история, школа, вузы, образование, молодежь, воспитание, педагоги