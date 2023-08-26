ЕГЭ пополнится вопросами по СВО - 26.08.2023 Украина.ру
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ЕГЭ пополнится вопросами по СВО
ЕГЭ пополнится вопросами по СВО - 26.08.2023 Украина.ру
ЕГЭ пополнится вопросами по СВО
Страна должна знать своих героев
2023-08-26T18:44
2023-08-26T18:45
сво
история
школа
вузы
образование
молодежь
воспитание
педагоги
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Единый государственный экзамен по истории в 2024 году пополнят вопросы по специальной военной операции. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений, а к нему прилагаются поправки в учебники.ЕГЭ после утверждения обновления будет предлагать вопросы по географии России с учётом воссоединения Крыма, ДНР, ЛНР и других некоторое время бывших украинскими регионов. Также предложены вопросы по наиболее выдающимся личностям, проявившим себя в СВО – например, о командире артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качуре.История России с 1 сентября снова станет обязательным предметом для студентов. Обновлённые учебники для 10–11-х классов школы будут содержать разделы по СВО. Такие же разделы будут и в новых вузовских учебниках.
https://ukraina.ru/20220826/1038141039.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, история, школа, вузы, образование, молодежь, воспитание, педагоги
СВО, История, Школа, ВУЗы, Образование, молодежь, воспитание, педагоги

ЕГЭ пополнится вопросами по СВО

18:44 26.08.2023 (обновлено: 18:45 26.08.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПоследняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь
Последняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости . Андрей Иглов
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Страна должна знать своих героев
Единый государственный экзамен по истории в 2024 году пополнят вопросы по специальной военной операции. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений, а к нему прилагаются поправки в учебники.
ЕГЭ после утверждения обновления будет предлагать вопросы по географии России с учётом воссоединения Крыма, ДНР, ЛНР и других некоторое время бывших украинскими регионов. Также предложены вопросы по наиболее выдающимся личностям, проявившим себя в СВО – например, о командире артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качуре.
Ольга Качура, Корса
26 августа 2022, 10:42
Памятник Ольге Качуре "Корсе" появится в НовокузнецкеНа Площади защитников Донбасса, которая находится в начале постройки, в Новокузнецке будет установлен памятник погибшей полковнику Народной Милиции ДНР Ольге Качуре, сообщает 26 августа Telegram-канал Kostnews
История России с 1 сентября снова станет обязательным предметом для студентов. Обновлённые учебники для 10–11-х классов школы будут содержать разделы по СВО. Такие же разделы будут и в новых вузовских учебниках.
 
СВОИсторияШколаВУЗыОбразованиемолодежьвоспитаниепедагоги
 
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Заголовок открываемого материала
19:08МИД Чехии фальсифицирует историю Украины
18:44ЕГЭ пополнится вопросами по СВО
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