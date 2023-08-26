https://ukraina.ru/20230826/1048948940.html

Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России

Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России - 26.08.2023 Украина.ру

Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России

Польские товарищи недорабатывают с обсечением безопасности

2023-08-26T18:07

2023-08-26T18:07

2023-08-26T18:07

хакеры

it-специалисты

железные дороги

польша

спецоперация

информационная безопасность

информационная война

владимир путин

гимн рф

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Из-за кибератак в Польше начался массовый психоз железнодорожников и пассажиров. В ночь на 26 августа поезда стояли, а пассажиры и железнодорожники негодовали.Как сообщают польские издания, паралич железнодорожного сообщения – дело рук "российских хакеров". Так или иначе, но поезда на юго-востоке Польши стоят из-за взлома серверов польских железных дорог - злодеи активировали "стоп-сигнал" на многих грузовых поездах.Десятки товарных поездов прибыли с опозданием после разблокировки электронных систем. Некоторые из них были отправлены по другим маршрутам и достигли намеченных хакерами пунктов назначения.Но и это ещё не всё: в ночь с пятницы на субботу в Западно-Поморском воеводстве хакеры устроили для польских железнодорожников и пассажиров коллективное прослушивание гимна России и речей президента Владимира Путина.Такие инциденты были зафиксированы также на Варшавском железнодорожном узле, в Щецине, Гдыне, Колобжеге, Острове, Плешеве, Гнезно. Возможно, география временных трудностей и неурядиц шире, а в числе морально пострадавших могут быть и мигранты с Украины.

https://ukraina.ru/20230802/1048419968.html

https://ukraina.ru/20230710/1047925592.html

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2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

хакеры, it-специалисты, железные дороги, польша, спецоперация, информационная безопасность, информационная война, владимир путин, гимн рф