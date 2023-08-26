Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России - 26.08.2023 Украина.ру
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Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России
Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России - 26.08.2023 Украина.ру
Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России
Польские товарищи недорабатывают с обсечением безопасности
2023-08-26T18:07
2023-08-26T18:07
хакеры
it-специалисты
железные дороги
польша
спецоперация
информационная безопасность
информационная война
владимир путин
гимн рф
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Из-за кибератак в Польше начался массовый психоз железнодорожников и пассажиров. В ночь на 26 августа поезда стояли, а пассажиры и железнодорожники негодовали.Как сообщают польские издания, паралич железнодорожного сообщения – дело рук "российских хакеров". Так или иначе, но поезда на юго-востоке Польши стоят из-за взлома серверов польских железных дорог - злодеи активировали "стоп-сигнал" на многих грузовых поездах.Десятки товарных поездов прибыли с опозданием после разблокировки электронных систем. Некоторые из них были отправлены по другим маршрутам и достигли намеченных хакерами пунктов назначения.Но и это ещё не всё: в ночь с пятницы на субботу в Западно-Поморском воеводстве хакеры устроили для польских железнодорожников и пассажиров коллективное прослушивание гимна России и речей президента Владимира Путина.Такие инциденты были зафиксированы также на Варшавском железнодорожном узле, в Щецине, Гдыне, Колобжеге, Острове, Плешеве, Гнезно. Возможно, география временных трудностей и неурядиц шире, а в числе морально пострадавших могут быть и мигранты с Украины.
https://ukraina.ru/20230802/1048419968.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хакеры, it-специалисты, железные дороги, польша, спецоперация, информационная безопасность, информационная война, владимир путин, гимн рф
хакеры, IT-специалисты, железные дороги, Польша, Спецоперация, информационная безопасность, информационная война, Владимир Путин, Гимн РФ

Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России

18:07 26.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Польские товарищи недорабатывают с обсечением безопасности
Из-за кибератак в Польше начался массовый психоз железнодорожников и пассажиров. В ночь на 26 августа поезда стояли, а пассажиры и железнодорожники негодовали.
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Десятки товарных поездов прибыли с опозданием после разблокировки электронных систем. Некоторые из них были отправлены по другим маршрутам и достигли намеченных хакерами пунктов назначения.
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Но и это ещё не всё: в ночь с пятницы на субботу в Западно-Поморском воеводстве хакеры устроили для польских железнодорожников и пассажиров коллективное прослушивание гимна России и речей президента Владимира Путина.
Такие инциденты были зафиксированы также на Варшавском железнодорожном узле, в Щецине, Гдыне, Колобжеге, Острове, Плешеве, Гнезно. Возможно, география временных трудностей и неурядиц шире, а в числе морально пострадавших могут быть и мигранты с Украины.
 
хакерыIT-специалистыжелезные дорогиПольшаСпецоперацияинформационная безопасностьинформационная войнаВладимир ПутинГимн РФ
 
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