https://ukraina.ru/20230826/1048948690.html

Алексей Резников против всех. Итоги 26 августа на Украине

Алексей Резников против всех. Итоги 26 августа на Украине - 26.08.2023 Украина.ру

Алексей Резников против всех. Итоги 26 августа на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников поспорил на свою должность с журналистом и депутатом, обвинившими его в коррупции

2023-08-26T18:00

2023-08-26T18:00

2023-08-26T18:00

хроники

эксклюзив

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Глава Минобороны Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари: если окажется, что министерство обороны действительно поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних, Резников подает в отставку. Об этом он заявил в комментарии украинскому изданию "Бабель".Если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народный депутат от партии "Слуга народа" Анастасия Радина должна сложить мандат, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач — уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.Резников подчеркнул, что при разборе ситуации Минобороны предоставит все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, "чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества". Арбитрами в этом пари Резников пригласил Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики, а наблюдателями – редакции украинских изданий.При этом Резников проигнорировал обвинения в том, что с компанией-поставщиком курток связан племянник нардепа от "Слуги народа" Александр Касай.В ответ на предложение пари журналист Ткач заявил, что его цель — добиться отсутствия коррупции в Минобороны."Если вы готовы опровергнуть этот факт, я, как и украинское общество, вас внимательно слушаю. Но в течение дня с момента выхода расследования мы так и не увидели каких-либо объяснений по этому поводу. Мне неизвестно, почему вместо объяснений относительно участия племянника депутата оборонного комитета в закупках министерства обороны, вы были вынуждены опускаться до неминистерского уровня давления на СМИ", - отметил журналист "Украинской правды" в публикации на сайте своего издания.Ткач отказался уходить из журналистики."Я уйду только тогда, когда последний внутренний палач украинского общества, который думает, что может безнаказанно использовать власть общества в своих частных интересах, забьётся в угол. А пока идеи тех, кто находится на пути к этому углу, меня не беспокоят. Потому что это моя работа. Ваша работа, чего вы никак не хотите понять: обеспечивать прозрачные закупки тех вещей, которые не составляют государственной тайны, исключая коррупционный заработок на войне; сотрудничать с правоохранительными органами в расследованиях относительно хищений в вашем министерстве; полностью способствовать всем, кто работает над первым или вторым пунктами", - обратился Ткач к Резникову.Народный депутат Радина же согласилась на пари министра."Предлагаю вам, господин министр, до 9 утра понедельника, 28 августа, опровергнуть то, что: Минобороны без тендера купило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора с Минобороны был вполне себе украинский племянник народного депутата из оборонного комитета Касая. Причастность племянника к компании не опровергал даже сам господин Касай; Минобороны заплатило за куртки втрое дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз выехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины. Достоверность документа подтвердил глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк. Или вы уходите в отставку. Опровергнете - я сложу мандат сразу после принятия закона о восстановлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии (против последнего выступаете вы лично)", - написала Радина соцсетях.Ранее, 25 августа, на "Украинской правде" вышло расследование по мотивам публикации журналистов Юрия Николова и Виталия Кононученко на "Зеркале недели", которые за две недели до этого — 10 августа — со ссылкой на источники на таможне сообщили, что Минобороны Украины закупило у турецкой компании 233 тыс. зимних курток за $20 млн. Таможенные документы одной из партий показали, что стоимость партии из 4,9 тыс. курток по дороге из Турции на Украину выросла в три раза с $142 тыс. до $421 тыс. или с $29 до $86 за штуку. При этом, с учётом веса курток, они были лёгкие, а не зимние.Расследование "Украинской правды" дополняло информацию Николова и Кононученко. Согласно данным издания, а также Центра противодействия коррупции закупками курток занимался племянник народного депутата и члена оборонного комитета Верховной Рады Геннадия Касая Александр Касай.Куртки поставляла зарегистрированная в Турции компания Vector Avia. Нынешний владелец и директор компании Роман Плетнев из Запорожья. Однако до февраля 2023 года и, таким образом, на момент заключения договоров совладельцем компании был 26-летний гандболист Александр Касай. Его дядя Геннадий Касай — член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. С 2002 по 2009 год Геннадий Касай работал на руководящих должностях механического цеха концерна "Мотор Сич". Среди его помощников были советники бывшего владельца предприятия Вячеслава Богуслаева. Сейчас Богуслаев арестован. На Украине его обвиняют в госизмене. Примечательно, что Александр Касай играл в своё время в клубе "Мотор", который принадлежит "Мотор Сичи". А Геннадий Касай в свою очередь был директором принадлежавшего этому же предприятию дворцом спорта "юность".Как сообщила "Украинская правда", Национальная полиция Украины обратила внимание на компанию Vector Avia в октябре 2022 года после первой поставки курток. Тогда одежда следовала из Турции на Украину транзитом через Молдавию. 3 октября 2022 года таможенники из Винницкой области при осмотре грузовика Renault с надписью "Одежда текстильная из синтетических волокон для военнослужащих ВСУ" выявили 2497 пар курток и штанов для военных от Vector Avia.Таможенники обнаружили несоответствие в сопроводительных документах. А именно — у водителя обнаружили два разных документа на один и тот же товар. В одном стоимость товара составила $367,5 тыс., а в другом – $27,5 тыс.: из Турции в Молдавию одежда выехала по одной цене, а из Молдавию на Украину приехала дороже в несколько раз.Следствие заподозрило чиновников Минобороны Украины и фирмы Vector Avia в сговоре. В итоге действующий директор фирмы Роман Плетнев получил подозрение. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, указывалось в определении суда от апреля 2023 года по этому делу.Народный депутат Касай в комментарии "Украинской правде" заявил, что не знал о бизнесе племянника. Он также отметил, что не знает, как его племянник стал соучредителем фирмы и откуда взял деньги."Я с ним обсуждал эту ситуацию, потому что я вчера узнал, что он был основателем. Я спросил, и он сказал: " Я вышел и ничего там не делал". Для меня было важно, чтобы его там не было. Я уверен, что правоохранительные органы разберутся и дадут оценку", - заявил депутат Касай журналистам.По его словам, племянник заявил, что работать с действующим владельцем Vector Avia Плетневым ему посоветовал кто-то из его знакомых. При этом племянник нардепа не стал объяснять парламентарию, почему внезапно покинул компанию в феврале 2023 года.Также, по словам депутата, он не видел племянника больше года. При этом сам он не имеет отношения к Vector Avia, а также не усматривает конфликта интересов в том, что его племянник занимается поставкой экипировки для армии. По словам депутата, он как член оборонного комитета Рады не может влиять на выбор Минобороны Украины в том, что касается поставщиков товаров для военных.Примечательно, что "курточный скандал" - далеко не первый коррупционный скандал, связанный с Минобороны Украины, и возникший после начала спецоперации. Ранее ведомство обвиняли в закупке продовольствия по завышенным ценам. Несмотря на резонанс, а также на то, что на скандал обратили внимание союзники и доноры вооружений для Украины, Резников остался на своём посту.

https://ukraina.ru/20230826/1048946587.html

https://ukraina.ru/20230826/1048944993.html

https://ukraina.ru/20230825/1048942207.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив